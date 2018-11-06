Nghiền mịn viên vitamin B1 để đắp mặt theo 2 công thức này, da đen bẩm sinh hay do cháy nắng cũng trở nên trắng hồng

Chăm sóc da 06/11/2018 11:35

Dùng đủ mọi cách nhưng làn da vẫn không trở nên trắng mịn hơn, bạn nên thử áp dụng 2 công thức mặt nạ từ vitamin B1 dưới đây.

Vitamin B1 hay còn gọi là thiamine cực kỳ tốt cho làn da. Loại dưỡng chất này không chỉ có khả năng dưỡng trắng vượt trội nhất mà còn cải thiện làn da hư tổn cực kỳ nhanh chóng. 

Nhờ đặc tính làm sáng, vitamin B1 hoạt động như "thần dược" tẩy trắng các đốm nâu, nám sạm hay tàn nhang hình thành bởi hắc sắc tố melanin. 

Tuy dưỡng trắng tối ưu nhưng loại dưỡng chất này không chứa nhiều đặc tính cấp ẩm, do đó, bạn cần kết hợp một số nguyên liệu tự nhiên giàu độ ẩm để hiệu quả chăm sóc da toàn diện hơn.

Dưới đây là 2 công thức mặt nạ từ vitamin B1 đáng để áp dụng để làm đẹp tại nhà.

Công thức 1: Kết hợp cùng bơ, sữa chua và vitamin E

Bơ chứa các axit amin, chất béo lành mạnh tốt cho độ đàn hồi giúp da săn chắc. Trong khi hàm lượng axit lactic từ sữa chua hỗ trợ kháng khuẩn, ngừa viêm giúp điều trị mụn, viêm da. Bên cạnh đó, vitamin E là thành phần khóa ẩm, cấp nước cho làn da tuyệt vời.

Nguyên liệu cần có: 

- 1 viên vitamin B1

- 1 viên vitamin E

- 2 muỗng canh bơ chín

- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)

Nghiền mịn viên vitamin B1 để đắp mặt theo 2 công thức này, da đen bẩm sinh hay do cháy nắng cũng trở nên trắng hồng - Ảnh 1
Các nguyên liệu tự nhiên kết hợp cùng vitamin B1 tạo thành hỗn hợp mặt nạ có tác dụng dưỡng trắng, dưỡng ẩm tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, cho bơ chín vào chiếc bát nhỏ, dùng muỗng nghiền nhuyễn mịn. Thêm vitamin E, vitamin B1 đã nghiền nát, sữa chua không đường vào, khuấy đều là có thể sử dụng. 

Thoa đều hỗn hợp vừa làm lên sau khi vệ sinh da mặt kỹ lưỡng. Thư giãn khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước mát. 

Công thức 2: Kết hợp cùng mật ong, sữa chua và dầu dừa

Tương tự như vitamin E, dầu dừa là nguyên liệu có khả năng dưỡng ẩm hiệu quả. Bên cạnh đó, loại dầu này còn giàu kháng khuẩn, axit béo và vitamin tốt cho quá trình tái tạo tế bào mới giúp làn da tươi trẻ, căng mịn. Mật ong góp phần ngăn ngừa lão hóa vì hàm lượng cao chất chống oxy hóa.

Nguyên liệu cần có: 

- 1 viên vitamin B1

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

- 2 muỗng cà phê mật ong

- 1 muỗng canh sữa chua (không đường)

Nghiền mịn viên vitamin B1 để đắp mặt theo 2 công thức này, da đen bẩm sinh hay do cháy nắng cũng trở nên trắng hồng - Ảnh 2
Với công thức mặt nạ vitamin B1 này, bạn sẽ sở hữu làn da trắng hồng rạng rỡ - Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Đầu tiên, nghiền mịn viên vitamin B1 đã chuẩn bị. Thêm sữa chua, dầu dừa và mật ong vào rồi trộn đều lên. Rửa mặt thật sạch, dùng bông lau khô rồi thoa hỗn hợp thu được lên, tránh vùng quanh mắt. Nằm thư giãn trong khoảng 20 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát là hoàn thành. 

Lưu ý một số điều sau đây trong khi dưỡng da bằng vitamin B1:

Vì đây là loại dưỡng chất có khả năng làm sáng da nhanh chóng, bạn nên che chắn thật tốt trước ánh nắng mặt trời bằng kem SPF, khăn, mũ, áo chống nắng. 

Áp dụng các công thức mặt nạ này tối đa 3 lần mỗi tuần, tốt nhất là vào buổi tối. 

Để đảm bảo an toàn, hãy kiểm tra độ kích ứng trên da tay trong vòng 24 giờ trước khi thoa lên khuôn mặt. 

Chúc bạn thành công khi sử dụng mặt nạ dưỡng trắng da bằng vitamin B1 này.

Tìm hiểu thêm: Uống vitamin B1 có tác dụng gì?

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