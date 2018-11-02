Trích vitamin E trộn với 4 thành phần này, bạn sẽ có ngay lọ kem dưỡng ẩm giúp da mướt mịn, trắng hồng như gái Hàn

Chăm sóc da 02/11/2018 10:59

Học Boldsky công thức làm kem dưỡng ẩm từ vitamin E, gel nha đam, nước hoa hồng, sáp ong và tinh dầu cam, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu làn da mướt mịn, trắng hồng vô cùng dễ dàng.

Độ ẩm rất cần thiết, ngay cả khi bạn sở hữu làn da tiết nhiều dầu nhờn. Nếu mất cân bằng độ ẩm, da dễ đi vào trạng thái tự tiết mồ hôi để tự bảo vệ. Điều này dẫn đến nhiều hệ lụy phụ thuộc vào tính chất da khác nhau. Cụ thể, da nhờn sẽ bị tắc nghẽn lỗ chân lông gây ra mụn trứng cá, viêm nang rất nguy hiểm trong khi da khô càng trở nên khô hơn, dễ bong tróc, nứt nẻ và xuất hiện nếp nhăn. 

Trích vitamin E trộn với 4 thành phần này, bạn sẽ có ngay lọ kem dưỡng ẩm giúp da mướt mịn, trắng hồng như gái Hàn - Ảnh 1
Duy trì độ ẩm là cách nhanh nhất để sở hữu làn da mềm mịn, căng mướt - Ảnh: Internet

Chính vì tầm quan trọng của độ ẩm, bạn nên sử dụng các sản phẩm cấp nước cho làn da mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối. 

Nếu không có đủ điều kiện đầu tư vào mỹ phẩm hay gặp vấn đề về dị ứng, mẫn cảm, bạn có thể học ngay công thức làm kem dưỡng ẩm từ vitamin E dưới đây.

Công thức làm kem dưỡng ẩm vitamin E

Nguyên liệu cần có:

- 5 viên vitamin E

- 1 muỗng canh tinh dầu cam

- 3 muỗng canh gel nha đam tươi

- 3 muỗng canh nước hoa hồng

- 1 muỗng canh sáp ong

Cách thực hiện: 

Đầu tiên, cho vitamin E, tinh dầu cam, gel nha đam và nước hoa hồng vào trong chiếc bát nhỏ. Dùng muỗng trộn đều đến khi tất cả hòa quyện vào nhau. 

Tiếp theo, cho sáp ong đã chuẩn bị ra chiếc bát sứ hoặc thủy tinh sạch, sau đó tiến hành đun cách thủy. Khi chúng tan chảy ra thì đổ vào hỗn hợp vừa làm, khuấy đều, cho tất cả vào lọ, đợi nguội. 

Trích vitamin E trộn với 4 thành phần này, bạn sẽ có ngay lọ kem dưỡng ẩm giúp da mướt mịn, trắng hồng như gái Hàn - Ảnh 2
Kem dưỡng ẩm từ các nguyên liệu tự nhiên như vitamin E, nha đam, tinh dầu cực kỳ an toàn cho làn da - Ảnh: Internet

Vào buổi sáng, trước khi trang điểm hay thoa kem chống nắng, bạn nên sử dụng lọ kem dưỡng ẩm tự chế này trước khoảng 20 phút. Trước khi đi ngủ, thoa thêm một lần nữa, giữ qua đêm và rửa sạch vào sáng mai. 

Tác dụng của kem dưỡng ẩm vitamin E

Không cần phải bàn cãi về tác dụng tuyệt vời đối với làn da của vitamin E nữa. Có thể nói, đây là dưỡng chất cực kỳ cần thiết trong việc nuôi dưỡng làn da hoàn hảo. 

Không chỉ cung cấp độ ẩm tự nhiên, loại dưỡng chất này hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa sớm. Vitamin E còn nâng tông, làm sáng da nhanh chóng, an toàn. 

Trong công thức này, còn có sự góp mặt của gel nha đam, nước hoa hồng và tinh dầu cam. Những nguyên liệu này đều sở hữu những vai trò riêng, vượt trội giúp bảo vệ sức khỏe, vẻ đẹp của làn da. 

Trích vitamin E trộn với 4 thành phần này, bạn sẽ có ngay lọ kem dưỡng ẩm giúp da mướt mịn, trắng hồng như gái Hàn - Ảnh 3
Không chỉ dưỡng ẩm, lọ kem từ vitamin E này còn ngăn ngừa lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Gel nha đam cung cấp nước, độ ẩm cho da. Ngoài ra, chúng còn tăng cường cân bằng chỉ số độ ẩm trong suốt thời gian dài, đồng thời bảo vệ làn da trước các tia độc hại từ ánh nắng mặt trời. 

Trong khi đó, nước hoa hồng giúp lấy lại độ ẩm tức thì sau khi bạn sử dụng nước để làm sạch da. Ngoài ra, dung dịch này còn có khả năng se khít lỗ chân lông rất công hiệu. 

Tinh dầu cam giàu axit tự nhiên, đặc tính kháng khuẩn, chống viêm có thể loại bỏ triệt để vi khuẩn gây nên mụn, viêm giúp làn da không xuất hiện khuyết điểm. 

Với những tác dụng tuyệt vời trên, bạn còn chần chừ gì nữa mà chưa thực hiện ngay lọ kem dưỡng ẩm, dưỡng trắng da từ vitamin E, gel nha đam, nước hoa hồng và tinh dầu trên?

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