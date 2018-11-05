Muốn làn da luôn trắng hồng và tỏa sáng, thiếu gì cũng được ngoài 5 bí quyết này

Để biết cách thực hiện cụ thể hơn, bạn hãy tham khảo tiếp nội dung dưới đây.

Làm sạch cọ trang điểm , chăm chỉ đắp mặt nạ, sử dụng tinh dầu, dưỡng đôi tay mỗi tối... là những bí quyết bạn cần thực hiện mỗi ngày để nhanh chóng sở hữu làn da trắng hồng hoàn hảo.

Trang điểm nhiều làm cho cọ tích tụ nhiều bụi bẩn, tế bào chết, mồ hôi và cặn mỹ phẩm. Do đó, khi chúng đã quá bẩn, những tác nhân ấy có thể sẽ xâm nhập trở lại vào lỗ chân lông, làm da bắt đầu nổi mụn và khuyết điểm.

Mỗi tuần một lần, hãy chăm chỉ làm sạch những chiếc cọ trang điểm. Ngoài ra, hãy mạnh dạn thay mới dụng cụ này, đừng quá tiết kiệm.

Nếu không muốn gặp phải những vấn đề khó điều trị trên, hãy chăm chỉ hơn trong việc làm sạch dụng cụ trang điểm.

Cọ trang điểm tích tụ nhiều vi khuẩn, do đó, hãy làm sạch chúng mỗi tuần - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ ít nhất 1 đêm/tuần

Chắc hẳn, bạn không còn xa lạ gì với những chiếc mặt nạ giấy, mặt nạ gel hay hỗn hợp mặt nạ tự nhiên tại nhà. Một điều chắc chắn rằng, cung cấp dưỡng chất đầy đủ là điều kiện cần để tế bào phát triển tốt, điều này giúp làn da khỏe đẹp hơn.

Nếu chọn đúng loại sản phẩm giải quyết đúng vấn đề về da đang mắc phải, bạn sẽ loại bỏ hoàn toàn các khuyết điểm và sở hữu làn da hoàn hảo.

Các chuyên gia khuyên rằng hãy đắp mặt nạ vào những ngày không ra ngoài, thời điểm trước khi đi ngủ và tối thiểu một lần mỗi tuần.

Chỉ cần đắp mặt nạ tối thiểu một lần mỗi tuần, làn da sẽ cải thiện đáng kể - Ảnh: Internet

Sử dụng tinh dầu và kem dưỡng da tay mỗi đêm

Bàn tay là một trong những nơi đầu tiên thể hiện tuổi tác của chúng ta, đây cũng là vùng da phải nhiều nhiều tác động khác từ môi trường vì bạn phải dùng tay để sờ vào tất cả mọi đồ dùng.

Chính vì vậy, nuôi dưỡng đôi tay cũng không kém phần quan trọng như khuôn mặt.

Các chuyên gia của Health khuyên bạn nên dùng tinh dầu để chăm da mặt và tay mỗi đêm, loại nguyên liệu chiết xuất từ tự nhiên này chứa nhiều chất chống lão hóa như axit hyaluronic và collagen.

Da tay tố cáo độ tuổi thật của bạn, do đó, hãy dưỡng mỗi ngày - Ảnh: Internet

Loại bỏ trang điểm trước khi dưỡng da

Một chuyên gia chia sẻ với Health, vì bận rộn nên cô đã một vài lần quên tẩy trang trước khi đi ngủ. Hậu quả là trên khuôn mặt xuất hiện đầy mụn đầu đen, hoặc tệ hơn.

Ngoài ra, việc sử dụng mỹ phẩm sau khi trang điểm, rồi để chúng suốt đêm, mọi vấn đề về da sẽ càng trở nên trầm trọng hơn.

Làm sạch kép

Đây là phương pháp làm sạch da có nguồn gốc từ Hàn Quốc, có nghĩa là bạn phải rửa mặt 2 công đoạn. Đầu tiên là chất tẩy rửa dạng dầu, tiếp đó là làm sạch dựa trên chất kết hợp với nước.

Với hai công đoạn này, bạn có thể tẩy sạch cả mỹ phẩm trang điểm lẫn bụi bẩn, bã nhờn giúp da khỏe đẹp.

Làm sạch kép giúp làn da sạch sẽ triệt để - Ảnh: Internet

Chỉ cần nhớ rõ 5 bí quyết chăm sóc này, làn da của bạn sẽ luôn khỏe, luôn hoàn hảo mọi lúc mọi nơi.