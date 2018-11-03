Thêm thứ này vào sữa tắm rồi dùng mỗi ngày, da toàn thân sẽ trắng hồng, căng mướt như thoa kem dưỡng tiền triệu

Trong thực tế, một số sản phẩm bạn đang dùng có thể chứa các hóa chất khiến làn da tổn hại nếu sử dụng lâu dài, thậm chí bạn không thể nhận biết rõ. Chính vì vậy mà bạn nên chọn công thức sữa tắm tự nhiên từ Health này để nuôi dưỡng, đồng thời làm sạch làn da hữu hiệu, an toàn.

Theo Health, tắm với nước ấm mỗi ngày là liều thuốc đơn giản giúp cơ thể thư giãn, giảm thiểu căng thẳng và giảm độ mệt mỏi của cơ bắp. Đặc biệt, nếu biết cách thêm một số nguyên liệu tự nhiên vào sữa tắm, bạn sẽ nhanh chóng dưỡng trắng làn da toàn thân hiệu quả như dùng kem trộn nhưng lại vô cùng an toàn.

Trong bài viết này, bạn sẽ học được cách đơn giản để thêm 4 thành phần tự nhiên khác vào sữa tắm với mục đích tạo dựng cơ thể trẻ hóa, tự làm sạch làn da.

- Dầu dừa

- Dầu ô liu

- Sữa tắm em bé không hương liệu

- Vitamin E

- Tinh dầu cam hoặc quýt

Cách thực hiện:

Đầu tiên, chúng ta kết hợp dầu dừa, dầu ô liu trong chiếc bát nhỏ với tỉ lệ đồng đều nhau. Tiếp theo, thêm mật ong và sữa tắm em bé không hương, không màu vào và bắt đầu trộn đều.

Sau đó, dùng máy đánh trứng để trộn hỗn hợp trong khoảng 3 phút. Cuối cùng, thêm 20 giọt vitamin E và tinh dầu cam vào, khuấy đều lên. Sau khi các nguyên liệu đã hòa quyện vào nhau thì chuyển hỗn hợp sang bình, lọ để tiện sử dụng.

Sữa tắm em bé thường rất dịu nhẹ, không có hóa chất, do đó, bạn có thể an tâm sử dụng - Ảnh: Internet

Chỉ cần thực hiện đơn giản như vậy, bạn đã sở hữu ngay lọ sữa tắm an toàn và có tác dụng dưỡng trắng da hiệu quả.

Cách sử dụng hỗn hợp này tương tự như những sản phẩm sữa tắm bạn thường dùng. Tuy nhiên, trước khi dùng hãy lắc đều chúng lên để các thành phần tự nhiên lắng dưới đáy bình có thể nổi lên trên. Các chuyên gia thậm chí đã tự tin khẳng định rằng, không có sản phẩm nào bên ngoài có thể đánh bại công thức sữa tắm từ tự nhiên này.

Hỗn hợp sữa tắm tự nhiên giúp làn da bật tông trở nên trắng hồng cực kỳ hoàn hảo - Ảnh: Internet

Bên cạnh dưỡng trắng vượt trội, các thành phần như dầu dừa, dầu ô liu trong công thức này góp phần dưỡng ẩm, cân bằng độ pH giúp làn da mềm mịn, dẻo dai và không lâm vào trạng thái khô ráp, bong tróc vào mùa đông.

Trong khi đó, mật ong cấp các đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ hỗ trợ ngăn ngừa viêm, mẩn ngứa da. Vitamin E hoạt động như chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa, trẻ hóa làn da. Các loại tinh dầu giúp làn da khỏe khoắn và tươi mới hơn.

Chỉ với 5 phút thực hiện, bạn sẽ sở hữu ngay lọ sữa tắm tự nhiên hoạt động như "thần dược" dưỡng trắng da toàn thân ngay tại nhà.