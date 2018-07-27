Trộn dầu ô liu với sữa theo cách này để tắm mỗi tối, dù da đen bẩm sinh toàn thân cũng bật tông trắng mịn cực nhanh

Chăm sóc da 27/07/2018 14:11

Dầu ô liu mang đến vô vàn tác dụng làm đẹp tuyệt vời, trong đó có khả năng dưỡng trắng da toàn thân cực kỳ hiệu quả, nhanh chóng và an toàn.

Nếu mong muốn sở hữu làn da toàn thân trắng hồng, mềm mịn, hãy áp dụng ngay phương pháp từ dầu ô liu dưới đây. 

Dầu ô liu có tác dụng gì với da?

Dầu ô liu chứa nhiều Vitamin và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi bị hư hại bởi các tác nhân xấu. Đây còn là một loại kem dưỡng ẩm tự nhiên tuyệt vời giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Đồng thời, loại dầu này còn có đặc tính chống lão hóa giúp giảm các dấu hiệu của tuổi tác như nếp nhăn, đốm nâu, tàn nhang. 

Trộn dầu ô liu với sữa theo cách này để tắm mỗi tối, dù da đen bẩm sinh toàn thân cũng bật tông trắng mịn cực nhanh - Ảnh 1
Dầu ô liu là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên tuyệt vời, chúng vừa giữ ẩm, cân bằng vừa nuôi dưỡng làn da trắng hồng hiệu quả - Ảnh: Internet

Dầu ô liu là phương pháp điều trị tình trạng khô nứt, bong tróc hữu hiệu vì cung cấp độ ẩm cho làn da. Loại nguyên liệu này giúp giữ độ ẩm giúp làn da ngậm nước trong một thời gian dài. 

Dùng dầu ô liu thường xuyên rất tốt cho các loại da có độ pH không ổn định. Đây là một chất tẩy rửa nhẹ nhàng và điều hòa làn da tự nhiên.

Đặc biệt, loại tinh dầu tự nhiên này còn có đặc tính chống oxy hóa giúp làn da mịn màng, căng mướt, ngăn chặn sự thoái hóa của tế bào, giữ độ đàn hồi rất tốt. 

Trộn dầu ô liu với sữa theo cách này để tắm mỗi tối, dù da đen bẩm sinh toàn thân cũng bật tông trắng mịn cực nhanh - Ảnh 2
Dầu ô liu là phương pháp dưỡng trắng da toàn thân tuyệt vời và an toàn - Ảnh: Internet

Cách dưỡng trắng da toàn thân bằng dầu ô liu

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

- 3 muỗng canh sữa tắm

- 2 muỗng canh mật ong

- 5 muỗng canh dầu dầu ô liu

- Vài giọt tinh dầu (tùy chọn)

Cách thực hiện:

Cho tất cả các loại nguyên liệu vào chiếc bát, dùng muỗng trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Đổ chúng vào lọ có nắp hoặc lọ sữa tắm cũ đã vệ sinh cẩn thận. Bảo quản nơi khô thoáng để sử dụng suốt thời gian dài.

Trộn dầu ô liu với sữa theo cách này để tắm mỗi tối, dù da đen bẩm sinh toàn thân cũng bật tông trắng mịn cực nhanh - Ảnh 3
Kết hợp dầu ô liu với mật ong sẽ mang đến hỗn hợp làm sạch, nuôi dưỡng làn da trắng mịn vượt trội - Ảnh: Internet

Cách sử dụng:

Lắc kỹ trước khi sử dụng, sau đó lấy một lượng sữa tắm từ dầu ô liu vừa đủ thoa lên khắp cơ thể, dùng bông tắm hoặc bọt biển để mát xa nhẹ nhàng vừa làm sạch triệt để vừa tẩy tế bào chết, kích thích dưỡng chất thẩm thấu vào da. Giữ yên khoảng 5 - 7 phút thì tắm sạch bằng nước mát.

Trộn dầu ô liu với sữa theo cách này để tắm mỗi tối, dù da đen bẩm sinh toàn thân cũng bật tông trắng mịn cực nhanh - Ảnh 4
Làn da toàn thân sẽ cải thiện trở nên trắng hồng cực kỳ nhanh nhờ phương pháp với dầu ô liu này - Ảnh: Internet

Để đạt được hiệu quả tối ưu, bạn nên áp dụng phương pháp dưỡng trắng da toàn thân bằng dầu ô liu này mỗi ngày, tốt nhất là buổi tối. 

Lưu ý, nếu đang mắc các chứng bệnh về da, nấm hay mẩn ngứa, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ, chuyên gia trước khi áp dụng phương pháp này. Đặc biệt, những người đang có vết thương hở trên da, bất kể vùng nào, tuyệt đối không nên sử dụng dầu ô liu để tắm trắng. 

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