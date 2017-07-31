Những tác dụng của việc tẩy tế bào chết da mặt giờ thì ai cũng biết nhưng nếu tẩy quá thường xuyên hoặc sử dụng sản phẩm tẩy da chết có tác dụng quá mạnh có thể sẽ khiến cho da trở nên khô ráp và tạo điều kiện cho nếp nhăn xuất hiện sớm.

Tẩy tế bào chết cho da mặt và toàn thân là điều rất quan trọng. Đây cũng đồng thời là bước không thể thiếu trong hầu hết các liệu trình chăm sóc da mặt Tuy nhiên, câu hỏi đặt là bao lâu thì tẩy tế bào chết da mặt mấy lần một tuần? Sẽ thế nào nếu ngày nào cũng thực hiện?

Việc chà xát mạnh tay trên mặt khi tẩy tế bào chết cũng là “con dao hai lưỡi”. Bởi lẽ, nếu không cẩn trọng với động tác xoay tròn, các sợi collagen và elastin có thể bị tác động, ảnh hưởng đến chất lượng da, nhăn và dễ chùng xuống.

Một số chị em có điều kiện hơn thường đến các thẩm mỹ viện hay spa làm đẹp để tẩy da chết da mặt do nghi ngờ hiệu quả của các công thức làm đẹp từ nguyên liệu tự nhiên. Hơn nữa, họ cũng tin tưởng rằng bằng cách này, da sẽ được tác động mạnh hơn nên hiệu quả sâu hơn so với tẩy da chết tại nhà. Tuy nhiên, không ít các trường hợp lạm dụng việc đến trung tâm thẩm mỹ đã khiến da bị mài mòn nhanh hơn và mất dần độ căng mịn. Điều này còn chưa kể đến việc nhiều spa làm đẹp thường lợi dụng lòng tin khách hàng, trộn tạp chất vào các loại kem tẩy tế bào chết khiến cho da trở nên xấu hơn trước.

Do vậy, lời khuyên của các chuyên gia làm đẹp đó là chỉ nên tẩy da chết 1 hoặc 2 lần mỗi tuần. Sau khi tẩy da chết, cần bôi kem dưỡng ẩm chuyên dụng cho da mặt hoặc dùng nước cân bằng da. Ngoài ra, cũng không nên tẩy da chết khi da đang bị dị ứng, mẩn đỏ hoặc nổi mụn bọc nghiêm trọng.

Đối với những người sở hữu làn da khô, nhiều dầu, nhờn, tẩy tế bào chết da mặt 1 lần 1 tuần là tốt nhất.

Tẩy tế bào chết cho da mặt như thế nào?

Bề mặt da cũng có cùng một chu kì đào thải tự động. Tuy nhiên, bạn cũng cần chủ động dùng những sản phẩm tẩy tế bào chết phù hợp cho từng vùng trên cơ thể, đặc biệt là những vùng da nhạy cảm như cổ, lưng hay cằm.

Để tẩy tế bào chết cho da mặt, chị em nên sử dụng các loại nguyên liệu tự nhiên như mật ong, chanh, yến mạch, bã cafe, chanh hoặc dầu ô liu. Tất cả những công thức này đều rất dễ thực hiện và bạn có thể tìm thấy trên tạp chí Phụ nữ và Gia đình.

Cách tẩy tế bào chết cho da mặt đúng cách: Sau khi vỗ nước lên mặt, thoa một lớp kem tẩy tế bào chết tự chết lên rồi dùng miếng bông mềm chà nhẹ theo đường tròn từ 2 đến 5 phút. Sau đó, rửa mặt sạch bằng nước ấm (có thể dùng sữa rửa mặt) và bôi kem dưỡng ẩm.

Nên tẩy da chết vào lúc nào trong ngày? Theo các chuyên gia làm đẹp, tẩy tế bào chết cho da mặt vào buổi tối, trước khi đi ngủ là tốt nhất. Nếu thực hiện trong ngày, bạn cần lưu ý tuyệt đối không tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời, khói bụi hay đi ra ngoài ngay sau khi vừa tẩy da chết xong. Bởi lẽ, lúc này da rất mỏng manh, cực kỳ nhạy cảm và chưa thực sự được phục hồi nên sẽ khiến cho vi khuẩn dễ dàng có cơ hội xâm nhập.

Vậy là bạn đã nắm được tất tần tật những thứ liên quan đến tẩy tế bào chết da mặt, nên tẩy bao nhiêu lần một tuần và làm thế nào để thực hiện đúng cách rồi đấy. Chúc bạn thành công.