Dưới đây là một số cách tẩy tế bào chết cho môi do Phụ nữ và Gia đình tổng hợp lại. Tất cả các phương pháp này đều là những cách làm đẹp môi hiện đang được rất nhiều người sử dụng, mang lại hiệu quả cao và dễ dàng thực hiện ngay tại nhà.

Bên cạnh tẩy tế bào chết cho da thì tẩy tế bào chết cho môi cũng là điều mà các chị em cần thực hiện đều đặn hàng tuần để có đôi môi căng mọng, gợi cảm. Hiện nay, các cách tẩy tế bào chết cho môi tại nhà đều được đề cập trên hầu hết các website, tạp chí làm đẹp nên chị em có thể dễ dàng tìm thấy để lựa chọn cho mình một phương pháp phù hợp nhất.

Với cách tẩy da chết cho môi này, chị em chỉ cần trộn một thìa đường trắng với vài giọt dầu ô liu. Sau đó, nhẹ nhàng thoa hỗn hợp này lên môi và để như vậy trong 5 đến 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch.

2. Tẩy tế bào chết ở môi bằng cam hoặc chanh

Một trong những cách đơn giản nhất để tẩy tế bào chết cho môi đó là sử dụng một lát chanh hoặc cam tươi, chà xát nhẹ nhàng lên môi trong vài phút rồi rửa sạch là được. Chú ý, không áp dụng phương pháp này nếu môi của bạn đang bị nứt nẻ, có vết thương hở vì chanh và cam có tính axit, dễ gây bỏng rát và khiến vi khuẩn có cơ hội xâm nhập.

3. Dùng sữa chua tẩy da chết ở môi

Sữa chua là “thần dược” làm đẹp từ lâu ai cũng biết. Đối với chăm sóc môi, chị em có thể dùng một ít sữa chua thoa đều lên môi và massge nhẹ nhàng trong vài phút rồi rửa sạch. Chắc chắn, môi của bạn sẽ mịn màng hơn và bớt khô đi nhiều đấy.

4. Dùng bột yến mạch và mật ong để tẩy da chết cho môi tại nhà

Hỗn hợp yến mạch và mật ong là cách tẩy tế bào chết toàn thân hiệu quả. Với khả năng loại bỏ da chết, kích thích quá trình tái tạo tế bào mới và dưỡng ẩm cho môi nên hỗn hợp này được rất nhiều chị em yêu thích.

Với những lợi ích tuyệt vời như vậy, yến mạch và mật ong cũng được sử dụng nhiều để tẩy tế bào chết cho môi. Đơn giản là trộn 1 thìa mật ong và 1 thìa yến mạch lại với nhau cho đến khi thu được hỗn hợp đặc sệt. Sau đó, bôi đều lên môi và thư giãn trong 5 đến 10 phút rồi rửa sạch. Môi của bạn chắc chắn sẽ mịn màng và hồng hào hơn trước.

Chú ý rằng với các công thức này chỉ nên dùng mật ong và yến mạch nguyên chất, tránh dùng các sản phẩm pha tạp.

5. Tẩy tế bào chết cho môi bằng mật ong, dầu dừa và đường nâu

Đầu tiên, trộn 1 muỗng dầu dừa với 1 muỗng mật ong. Chú ý dầu dừa cần tơi mềm như kem, nếu dầu dừa quá lỏng thì hãy để vào tủ lạnh khoảng 10 phút, còn nếu dầu dừa quá cứng thì nên ngâm vào nước nóng từ 5 đến 10 phút.

Sau khi đã có hỗn hợp dầu dừa và mật ong, cho 2 muỗng cafe đường nâu vào trộn tiếp. Cuối cùng, sản phẩm thu được là một loại kem tẩy tế bào chết cho môi và bạn có thể bảo quản nó trong tủ lạnh, thường có thể sử dụng trong vòng 2 tuần.

Mỗi lần muốn tẩy da chết cho môi, bạn chỉ cần lấy ra một ít, thoa đều lên môi trong khoảng 1 đến 2 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm là được.

Giống như tẩy tế bào chết toàn thân, tẩy tế bào chết cho môi cũng đòi hỏi chị em phải thực hiện khéo léo, nhẹ nhàng, sử dụng các nguyên liệu tự nhiên đảm bảo an toàn, nguyên chất và không tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời hay khói bụi sau khi vừa tẩy da chết. Chúc chị em thành công.