Không phải mỹ phẩm đắt tiền, phụ nữ Nhật Bản 'trẻ mãi không già' nhờ dùng loại lá này để chăm sóc da mặt, đẩy lùi lão hóa

Từ thời cổ đại, phụ nữ Nhật Bản đã biết cách dùng trà xanh dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa.
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Phụ nữ Nhật Bản sở hữu làn da hoàn hảo, cùng nhan sắc trẻ trung thách thức thời gian nhờ chăm chỉ làm đẹp bằng các nguyên liệu tự nhiên lành mạnh. Một trong những nguyên liệu đó là trà xanh. Hãy học phụ nữ Nhật cách dùng trà xanh dưỡng da, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả tại nhà.
Trà xanh có tác dụng gì đối với da?
Ngày nay, trà xanh là thành phần có nhiều trong các loại kem, kem dưỡng da, huyết thanh, kem chống nắng và các sản phẩm khác. Các chuyên gia da liễu hàng đầu đều công nhận lợi ích mà trà xanh mang đến cho làn da.
Loại thảo mộc này chứa vô vàn những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe, cũng như làn da, từ vitamin chống oxy hóa đến kháng khuẩn và chất chống viêm. Đặc biệt là các catechin, đây là một tác nhân giúp quá trình trao đổi chất mạnh mẽ hơn, nhờ đó giúp trẻ hóa tế bào. Chính vì vậy, trà xanh giúp ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu.
Bên cạnh đó, do hàm lượng polyphenol cao, trà xanh có tác dụng chống viêm và tiêu diệt vi khuẩn, từ đó hỗ trợ giảm tình trạng da viêm đỏ và vi khuẩn trong cơ thể.
Ngoài ra, epigallocatechin gallate (EGCG) trong loại lá này là thành phần tuyệt vời giúp bảo vệ làn da trước các tác nhân gây hại từ ánh nắng mặt trời.
Không chỉ vậy, trà xanh còn có khả năng phục hồi làn da không đều màu, làm mờ các khuyết điểm, dấu hiệu xuất hiện bởi ánh nắng như đen sạm, đồi mồi. Đặc biệt, bằng cách tăng cường hydrat hóa, loại thảo mộc này giúp da mềm mịn, duy trì độ ẩm tốt.
Phụ nữ Nhật Bản dùng trà xanh để dưỡng da bằng cách nào?
Từ thời phong kiến cổ đại, người Nhật đã có thói quen uống nước trà xanh mỗi ngày. Đây là một trong những thói quen lành mạnh giúp họ trẻ lâu, kéo dài tuổi thọ, ngăn ngừa ung thư, đẩy lùi nguy cơ cao huyết áp, ngăn ngừa bệnh tim mạch.
Ngoài ra, phụ nữ Nhật Bản rất chăm chỉ đắp mặt nạ bằng bột trà xanh với mật ong. Đồng thời, họ dùng nước trà xanh để rửa mặt vào buổi sáng và tối hàng ngày.
Chính bởi những phương pháp làm đẹp đơn giản từ trà xanh trên mà phụ nữ Nhật đã ngăn ngừa lão hóa thành công, sở hữu nhan sắc tươi trẻ đáng mơ ước.