Làm đúng bước skincare này trong quy trình chăm sóc da, bạn sẽ sở hữu làn da mịn màng như em bé, ai nhìn cũng thích

Bên cạnh đó, sau tuổi 25, khả năng tự phục hồi và tái tạo của da cũng suy giảm đòi hỏi phải có sự trợ giúp của các sản phẩm tẩy da chết để da thêm khỏe mạnh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết tẩy tế bào chết đúng cách .

Trong quy trình chăm sóc da , việc tẩy tế bào chết là vô cùng quan trọng và không thể bỏ qua. Bởi lẽ, nếu những tế bào già cỗi không được loại bỏ, làn da sẽ xỉn màu, sần sùi… và “xuống cấp” trầm trọng.

Khác với việc sử dụng toner (nước hoa hồng) hay kem dưỡng, tẩy tế bào chết chỉ cần tần suất khoảng 1 – 3 lần mỗi tuần. Nếu tẩy tế bào chết quá nhiều, hàng rào bảo vệ da của da sẽ bị tổn thương, khiến da trở nên nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Trong một số trường hợp, da có thể bị nổi mẩn đỏ hoặc bỏng rát khó chịu

Tẩy tế bào chết quá nhiều sẽ gây phản tác dụng – Ảnh: Internet

Tẩy da chết vào buổi sáng hay tối là hợp lý?

Tốt nhất bạn vẫn nên tẩy da chết vào buổi tối vì sau khi loại bỏ lớp tế bào già nua, làn da sẽ trở nên nhạy cảm hơn, đặc biệt là dưới ánh nắng mặt trời. Nếu tẩy da chết vào các thời điểm khác trong ngày, bạn cần phải bôi kem chống nắng để bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của tia UV gây hại.

Thứ tự tẩy da chết như thế nào trong quy trình skincare?

Sau khi làm sạch da, bạn nên tẩy da chết trước khi thoa nước hoa hồng và kem dưỡng. Tẩy da chết sau bước tẩy trang và rửa mặt sẽ giúp “dọn dẹp” hiệu quả hơn những tế bào chết tích tụ, đồng thời kích thích da tái tạo.

Nên tẩy tế bào chết sau bước làm sạch da - Ảnh: Internet

Da nhạy cảm có nên tẩy tế bào chết?

Đối với mọi loại da, việc tẩy tế bào chết đều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, với làn da nhạy cảm, bạn nên chọn những sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ, chứa các thành phần như PHA hay lactic acid. Những chất này có khả năng loại bỏ tế bào chết hiệu quả nhưng vẫn duy trì được độ ẩm cho da, tránh việc da bị bỏng rát.

Có cần dưỡng ẩm sau khi tẩy da chết?

Dưỡng ẩm sau khi tẩy da chết là việc làm mà bạn không thể bỏ qua. Sau khi tẩy tế bào chết, làn da sẽ mất đi độ ẩm cần thiết. Vì vậy, việc dưỡng ẩm sẽ làm dịu da tức thì, đồng thời có khả năng trung hòa acid, ngăn không cho da bị ăn mòn hay lớp màng bảo vệ bị tổn thương.