Hướng dẫn chi tiết cách làm trắng da nhanh nhất chỉ trong 3 ngày

Dưới đây là cách làm trắng da nhanh nhất trong 3 ngày bằng nguyên liệu tự nhiên để bạn tham khảo.

Các liệu pháp làm sáng da thường mất vài tuần hoặc vài tháng để tạo ra một vài sự thay đổi có ý nghĩa cho làn da của bạn. Tuy nhiên, có một số cách làm trắng da nhanh bằng nguyên liệu tự nhiên có thể cải thiện màu da và làm dịu các nhược điểm trên mặt chỉ trong vài ngày. Dựa trên các nghiên cứu khoa học, những phương pháp này tạo ra tác động tích cực bằng cách làm giảm sự hiện diện của melanin trên da và kích thích các tế bào mới phát triển, thay thế cho các tế bào cũ và “xấu”.

Hãy bắt đầu chuỗi 3 ngày làm trắng da nhanh này bằng scrub cho da mặt với nước chanh để loại bỏ tế bào chết và kích thích quá trình tái tạo tế bào. Ngoài ra, vitamin C từ chanh cũng sẽ thâm nhập sâu hơn vào da, giúp loại bỏ sạch các vi khuẩn.

Cắt 1 quả chanh rồi vắt nước cốt cho vào bát.

Cho thêm 1 thìa muối hoặc đường nâu và 1 thìa dầu dừa vào rồi trộn đều.

Rửa mặt thật sạch và lau khô bằng khăn mềm.

Thoa hỗn hợp đã chuẩn bị lên mặt trong 2 đến 3 mặt, tránh những vùng da gần mắt hoặc có vết thương hở.

Thư giãn trong 20 đến 30 phút rồi rửa lại mặt bằng nước ấm.

Thoa kem dưỡng ẩm.

Scrub có thể được sử dụng để tẩy tế bào chết cho da toàn thân. Tuy nhiên, để tránh ngứa rát cho mặt, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết cho da mặt một lần duy nhất trong 3 ngày làm trắng da nhanh này.

Toner làm sáng da bằng nước chanh vào buổi sáng

Sau khi đã dùng xong scrub, hãy sử dụng toner này cho da để làm sáng da mặt. Toner cũng là bí quyết rất quan trọng giúp bạn làm trắng da nhanh chỉ trong 3 ngày.

Cắt nửa quả chanh và vắt nửa quả lấy nước cho vào một chiếc bát nhỏ.

Nhúng bông gòn vào bát rồi chà lên mặt nhẹ nhàng.

Thư giãn trong 10 đến 15 phút.

Rửa mặt sạch rồi lau khô.

Nếu da của bạn là da khô, bạn cũng có thể trộn nước cốt chanh với 1 thìa mật ong hoặc 2 thìa sữa tươi hoặc sữa chua không đường rồi làm theo các bước trên nhé.

Dưỡng ẩm cho da vào buổi sáng bằng nước chanh và nha đam

Lấy gel ra từ 1 nhánh nha đam tươi, sau đó, dùng thìa nghiền nhỏ gel trong một chiếc bát.

Vắt chanh lấy nước cốt cho vào bát đựng nha đam rồi trộn đều.

Thêm nửa thìa dầu hạnh nhân ngọt vào bát. Nếu da của bạn nhiều dầu thì chỉ cho 1 hoặc 2 thìa thôi nhé.

Nhẹ nhàng thoa hỗn hợp này lên da, massage đều.

Sau 15 phút, nếu cảm thấy có nhiều dầu hoặc dính bết trên da, bạn có thể dùng bông gòn để loại bỏ bớt dầu. Không cần phải rửa mặt.

Cuối cùng, dùng kem chống nắng ít nhất 30 SPE và trang điểm nhẹ nhàng để sẵn sàng cho ngày mới.

Làm trắng da nhanh trong ngày

Với phương pháp làm trắng da nhanh nhất trong 3 ngày này, chị em cần chú ý dưỡng ẩm cho da bằng nha đam và nước chanh 2 lần trong ngày để có kết quả tốt nhất.

Lưu ý trước khi thoa lên mặt, cần rửa mặt thật sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Sau đó, thoa hỗn hợp lên mặt và masage nhẹ nhàng để dưỡng chất thấm sâu vào da. Cuối cùng, bạn vẫn phải bôi kem chống nắng để bảo vệ da trước ánh nắng Mặt Trời khi đi ra ngoài.

Mặt nạ cà chua và bột rễ cam thảo làm trắng da vào buổi tối

Bột cam thảo được sử dụng nhiều ở châu Á như một chất làm sáng da. Ngoài ra, tương tự như chanh, cà chua cũng chứa nhiều vitamin C nên sự kết hợp của hai nguyên liệu này sẽ rất tốt để dưỡng da trắng sáng.

Nghiền nhỏ 1 quả cà chua chín cho vào bát.

Thêm 2 thìa bột rễ cam thảo và 1 thìa nước cốt chanh tươi vào rồi trộn đều. Nếu da khô, bạn có thể thay thế nước chanh bằng 1 thìa mật ong hoặc 4 thìa sữa tươi không đường.

Thoa hỗn hợp lên mặt và thư giãn trong 20 đến 30 phút.

Rửa mặt rồi lau khô.

Toner và dưỡng ẩm cho buổi tối

Thoa nước Toner từ chanh tươi như buổi sáng lên mặt. Thư giãn 20 đến 30 phút rồi rửa lại bằng nước mát.

Lau mặt sạch sẽ rồi nhẹ nhàng thoa kem dưỡng ẩm bằng nước chanh và nha đam lên. Để qua đêm.

Ngày thứ 2 và thứ 3

Sang ngày thứ 2 và thứ 3, bạn không cần dùng scrub cho da mặt bằng chanh vào buổi sáng nữa. Thay vào đó, hãy làm như sau:

Rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ.

Thoa mặt nạ nghệ hoặc cà chua và bột cam thảo lên mặt. Để yên trong 20 đến 30 phút.

Rửa mặt bằng nước ấm rồi lau khô.

Sau đó, thoa toner từ nước chanh lên và để trong 20 đến 30 phút giống như làm cho buổi sáng ngày thứ nhất.

Rửa mặt bằng nước mát và lau khô.

Thoa kem dưỡng ẩm từ nha đam và nước chanh.

Chăm sóc da trong ngày và buổi tối ngày thứ 2 và thứ 3, thực hiện theo như trong ngày thứ nhất.

Cách làm trắng da nhanh nhất trong 3 ngày.đã có nhiều người áp dụng thành công nên bạn hãy thử ngay bây giờ nhé.