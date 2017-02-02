Giã nát thứ rau này đắp buổi tối, da trắng bóc chụp hình không cần Camera 360

Trong các loại nguyên liệu tự nhiên, có 2 thứ rau giúp làm đẹp da mặt được sử dụng từ rất lâu đó là rau má và rau mùng tơi. Công dụng chính của 2 loại rau này là làm lành sẹo mụn, trị vết thâm, đốm nâu và trả lại làn da khỏe đẹp tự nhiên. Mỗi loại rau sẽ có một công thức sử dụng khác nhau. Bạn nên thử trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng trên toàn khuôn mặt để tránh dị ứng.

Sẹo thâm sau mụn hay những đốm nâu do đi nắng, do tuổi tác là những vấn để về da rất khó điều trị. Rất nhiều người chọn giải pháp bắn laser, hay dùng các loại kem đắt tiền với mong muốn lấy lại làn da trắng mịn như xưa. Tuy nhiên chúng vừa tốn kém lại không hiệu quả.

Rau má là một loại cây thân bò mọc được ở rất nhiều vùng miền khắp Việt Nam. Thông thường, người ta sử dụng cây rau má để nấu canh, làm nước uống giúp thanh lọc và giải độc cơ thể. Cây rau má có chứa nhiều triterpenoids, Vitamin A, E, giúp da trắng mịn, hồng hào và làm mờ các khuyết điểm. Ngoài dùng làm thực phẩm, bạn có thể dùng rau má để đắp ngoài da, giúp làm mờ các vết sẹo thâm, đốm đen trên da mặt, trả lại cho bạn làn da trắng sáng mịn màng.

Nguyên liệu:

- Rau má

- Mật ong

- Nước

- Muối

- Chanh tươi

- Máy xay, rây lọc

Cách làm:

Rau má lấy 2 nắm to, nhặt và rửa sạch sau đó ngâm nước muối loãng 15 phút. Vớt rau ra để ráo, cho toàn bộ rau cùng nước cốt 1/3 quả chanh, 2 thìa mật ong và khoảng 50ml nước vào máy xay và xay nhuyễn. Sau khi xay, thu được hỗn hợp sệt màu xanh. Làm sạch da mặt, xông hơi với nước nóng 5 phút rồi lấy hỗn hợp vừa xay đắp lên da 15-20p rồi rửa thật sạch.

Mỗi tuần, bạn chỉ cần đắp rau má 1-2 lần để có làn da trắng mịn và không còn vết sẹo thâm.

Làm đẹp da mặt với rau mùng tơi

Mùng tơi là loại rau thường dùng để nấu canh. Tuy nhiên ít ai biết được nó còn có công dụng làm đẹp. Lá và đọt thân non của mồng tơi thường được dùng để nấu canh ăn mát và có tính nhuận trường. Nước ép từ quả dùng trị đau mắt. Tại Trung Quốc có nơi người ta dùng rau mồng tơi giã nát đắp chữa vú sưng, nứt, giải độc.

Lá mùng tơi chứa Vitamin A3, vitamin B3, chất saponin, chất nhầy và chất sắt, mang tính mát và làm lành vết thương. Do đó, nó rất thích hợp với những làn da bị mụn và tổn thương lâu năm.

Nguyên liệu:

- Lá mùng tơi

- Mật ong

- Muối

- Sữa chua không đường lạnh

Cách làm:

Lá mùng tơi sau khi mua về bạn bỏ lá già, chỉ lấy lá và đọt non. Rửa sạch lá mùng tơi, ngâm nước muối loãng 15 phút cho sạch bụi bẩn sau đó xay mùng tơi cùng với 2 thìa mật ong, 2 thìa sữa chua.

Rửa sạch mặt, đắp hỗn hợp trên lên da 15-20 phút rồi rửa lại với nước. Mỗi tuần bạn nên đắp 3-4 lần để có kết quả tốt nhất.

Nguồn: Tổng hợp