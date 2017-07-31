Đột phá với 4 cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên

Chăm sóc da 31/07/2017 15:25

Cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên từ lâu đã nhận được sự tin tưởng và ưa chuộng của nhiều người. Với tính an toàn và hiệu quả cao sẽ sớm trả lại cho bạn làn da trắng mịn hoàn hảo.

Hơn bất kỳ phương pháp nào khác, cách làm đẹp da từ thiên nhiên luôn đứng vị trí hàng đầu trong tất cả các biện pháp chăm sóc da khác. Sản phẩm tự nhiên cho bạn hiệu quả  cao mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối. Dù làn da của bạn có “khó tính” đến mấy thì chỉ cần áp dụng đúng cách thì chắc chắn sau một thời gian ngắn sẽ được cải thiện đến bất ngờ.

Thiên nhiên đã ưu ái, ban tặng cho ta những sản phẩm với những lợi ích tuyệt vời, không chỉ chăm sóc tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ làm đẹp da hoàn hảo. Nếu bạn là người quan trọng vẻ đẹp hình thể thì nên áp dụng cách này để dưỡng da. Với giá thành rẻ, cách thực hiện lại đơn giản, chắc chắn những gì thu được sẽ khiến bạn hài lòng. Dưới đây là một vài gợi ý cho bạn tham khảo.

Cách làm đẹp da từ bột cám gạo

Bột cám gạo giữ được những thành phần dinh dưỡng có trong hạt gạo. Do vậy mà đối với chúng ta, nó giúp tăng cường sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo. Đây là một trong những cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên được nhiều người ưa chuộng.

Bột cám gạo có chứa vitamin B, A, C cùng các khoáng chất như kẽm, sắt, canxi, kali... hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa, loại bỏ khuẩn mụn, bảo vệ da trước tác động xấu từ bên ngoài, dưỡng da trắng hồng, căng mịn hơn.

Hiệu quả với cách làm đẹp da mặt từ bột cám gạo thiên nhiên
Hiệu quả với cách làm đẹp da mặt từ bột cám gạo thiên nhiên (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Bột cám gạo, mật ong.

Thực hiện:

-    Lấy một lượng bột cám gạo vừa đủ, cho thêm vào khoảng 2 – 3 muỗng mật ong. Khuấy đều sao cho chúng tạo thành hỗn hợp sền sệt là được.

-    Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mặt khi vừa rửa sạch.

-    Giữ trên da khoảng 20 – 30 phút rồi rửa lại với  nước ấm.

Cách làm đẹp da mặt bằng tinh dầu thiên nhiên

Tinh dầu thiên nhiên là sản phẩm được chiết xuất từ các lại củ quả khác nhau. Nó lưu giữ được đầy đủ các loại vitamin, khoáng chất tốt cho cơ thể là vẻ đẹp làn da. Tinh dầu thiên nhiên được chị em ưa chuộng nhiều hơn cả vì nó vừa có khả năng dưỡng da trắng mịn, vừa chăm sóc tóc mềm mượt và còn hỗ trợ giảm cân hiệu quả, an toàn nhất.

Sử dụng tinh dầu thiên nhiên làm đẹp da mặt ngày càng trở nên phổ biến hơn và được nhiều người tin dùng hơn.

Tinh dầu thiên nhiên giúp làm đẹp da hiệu quả
Tinh dầu thiên nhiên giúp làm đẹp da hiệu quả (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Tinh dầu thiên nhiên (dầu dừa, dầu oliu, dầu gấc, dầu hạnh nhân...), chanh.

Thực hiện:

-    Với khoảng 3 muỗng tinh dầu thiên nhiên, bạn cho thêm vào đó 1 muỗng nước cốt chanh và trộn đều.

-    Sau khi rửa mặt sạch và lau khô thì hãy thoa hỗn hợp này lên da.

-    Massage nhẹ nhàng và giữ như vậy tầm 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Cách làm đẹp da mặt bằng sữa chua

Sữa chua chứa nhiều vitamin, khoáng chất và đặc biệt là sự góp mặt của axit amin giúp ngăn ngừa lão hóa, chống khuẩn, nấm, loại bỏ mụn và vết thâm, dưỡng da trắng hồng lên như ý. Đây là cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên an toàn và đảm bảo công hiệu cao.

Cách làm đẹp da mặt hiệu quả với sữa chua
Cách làm đẹp da mặt hiệu quả với sữa chua (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Sữa chua không đường, trứng gà.

Thực hiện:

-    Trứng gà tách lấy lòng trắng trứng.

-    Trộn 1 hũ sữa chua không đường với 1 lòng trắng trứng.

-    Thoa đều hỗn hợp lên da mặt và giữ khoảng 20 phút.

-    Rửa sạch lại với nước ấm.

Cách dưỡng da mặt hiệu quả từ mật ong

Mật ong được mệnh danh là nữ hoàng chăm sóc sắc đẹp, với nhiều dưỡng chất, riêng bản thân mật ong đã có nhiều khả năng dưỡng da, trị thâm nám hiệu quả. Đồng thời, nó còn có thể kết hợp với các sản phẩm có tác dụng tương tự và tăng thêm nhiều lần công dụng sau đó.

Làm đẹp da mặt hiệu quả bằng mật ong thiên nhiên
Làm đẹp da mặt hiệu quả bằng mật ong thiên nhiên (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Mật ong, nha đam, chanh.

Thực hiện: 

-    Nha đam rửa sạch, gọt vỏ rồi dùng dao cạo lấy lớp gel nha đam bên trong,

-    Chanh vắt lấy nước cốt và sử dụng ngay sau đó mà không nên để lâu.

-    Trộn dều mật ong, nha đam và nước cốt chanh theo tỷ lê 1:2:1.

-    Áp dụng hỗn hợp này lên da mặt khoảng 20 phút là được.

Với những cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên này, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi của làn da chỉ sau lần đầu tiên thực hiện. Nếu kiên trì thì sau khoảng 2 tuần, làn da của mặt sẽ trở nên trắng hồng, mịn màng không tỳ vết. Hãy chọn cho mình một công thức và bắt tay áp dụng ngay hôm nay nhé.

4 cách làm đẹp da mặt đơn giản và hiệu quả nhất

4 cách làm đẹp da mặt đơn giản và hiệu quả nhất

Là chị em phụ nữ ai cũng muốn mình đẹp nhất, do vậy họ luôn tìm cách làm đẹp da mặt đầu tiên. Dưới đây là vài gợi ý cho chị em chăm sóc làn da của mình.

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