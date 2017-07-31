Cách làm đẹp da bằng cà chua cho bạn vẻ đẹp hoàn hảo

Cà chua là một trong những loại thực phẩm quá quen thuộc với các bà nội trợ. Nó là gia vị trong việc chế biến nhiều món ăn ngon và là thứ đồ uống giải nhiệt hoàn hảo.

Tuy hiện nay có khá nhiều cách làm đẹp và chăm sóc da khác nhau với những hiệu quả không giống nhau, nhưng sản phẩm thiên nhiên vẫn được đứng ở vị trí hàng đầu về công dụng cũng như mức độ an toàn. Chúng ta phải nói đến cách làm đẹp da bằng cà chua, một trong nhiều biện pháp dưỡng da đơn giản và nhanh chóng nhất. Nếu bạn không tin thì hãy dành từ 1 – 2 tuần áp dụng thử để xem nó có thực sự cho kết quả cao hay không nhé.

Cà chua có chứa nhiều loại vitamin như A, B6, C cùng các khoáng chất thiết yếu như sắt, canxi, magie, niken... Đây đều là những chất cần thiết cho sức khỏe con người, nó tăng cường sức đề kháng, phòng chống nhiều loại bệnh tật. Đồng thời, với sự góp mặt của lycopen và beta coraten giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa da, hạn chế các tế bào ung thư phát triển, tăng cường lưu thông máu...

Đặc biệt, nhờ vào những dưỡng chất này mà cà chua còn nổi bật hơn với khả năng chăm sóc sắc đẹp toàn diện. Cà chua giúp dưỡng da trắng mịn, hồng hào, giúp vóc dáng trở nên chuẩn đẹp nhất. Vậy, bạn còn ngại gì mà không chọn cách làm đẹp da với cà chua ngay hôm nay.

Cách làm đẹp da bằng cà chua

Ngoài cách bổ sụng cà chua vào trong các bữa ăn hàng ngày và biến nó thành món nước uống thân thuộc thì còn khá nhiều cách khác giúp dưỡng trắng da hiệu quả mà không mất nhiều chi phí.

Da trắng hơn với cà chua và sữa chua

Sữa chua lên men có nhiều khuẩn lợi tốt cho sức khỏe và làn da. Nó là sản phẩm được chị em ưa thích bởi công dụng cũng như có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác nhau giúp tăng gấp nhiều lần lợi ích.

- Cà chua rửa sạch, đem xay nhuyễn.

- Trộn cà chua chung với 1 hũ sữa chua không đường.

- Sau khi vệ sinh sạch sẽ, thoa đều hỗn hợp này lên da.

- Giữ trên da khoảng 20 – 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Ngoài công thức này, bạn có thể áp dụng tương tự nhưng thay vì xay nhuyễn thì ép lấy nước cà chua là được.

Da mịn màng với cà chua

Cách thực hiện rất đơn giản, chỉ cần bạn cắt lát mỏng cà chua ra rồi dùng nó đắp lên mặt. Đợi đến khi miếng cà chua khô bớt thì mới lấy ra và rửa mặt sạch lại với nước. Sau khi áp dụng, bạn sẽ cảm nhận làn da trở nên mềm mại và mịn màng hơn rất nhiều.

Da hết mụn với cà chua và bột yến mạch

Bột yến mạch nổi tiếng với nhiều chất dinh dưỡng bổ sung năng lượng kịp thời cho cơ thể và cũng là sản phẩm tuyệt vời trong việc làm đẹp da.

Da bạn sẽ hết mụn nhanh chóng nếu như biết cách kết hợp làm đẹp da bằng cà chua và bột yến mạch.

- Cà chua ép lấy nước.

- Trộn nửa chén bột yến mạch với mật ong và nước ép cà chua. Tỷ lệ điều chỉnh sao cho tạo thành hỗn hợp sền sệt là được.

- Sau khi tắm và lau khô, bạn hãy thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và cả toàn thân.

- Giữ khoảng 20 phút rồi tắm rửa sạch lại với nước ấm.

Ngoài những công thức trên, cách làm đẹp da bằng cà chua còn nhiều sự kết hợp khác và quá trình thực hiện tương tự như kết hợp với tinh dầu thiên nhiên, sữa tươi không đường, nước vo gạo, chanh, ... Việc của bạn chỉ là chọn là một phương pháp phù hợp nhất rồi áp dụng mỗi ngày để sớm sở hữu làn da trắng mịn hoàn hảo.