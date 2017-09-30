Cách làm đẹp da bằng vitamin E đơn giản và hiệu quả nhất

Chăm sóc da 30/09/2017 14:21

Cách làm đẹp da bằng vitamin E từ lâu đã nhận được sự tin tưởng của đông đảo chị em phụ nữ. Sau khi áp dụng sẽ cho bạn làn da trắng mịn, hồng hào hơn mong đợi.

Hiện nay chúng ta đã được biết đến với nhiều cách chăm sóc da khác nhau. Có thể kể từ kem dưỡng đến áp dụng công nghệ kỹ thuật cũng như sử dụng công thức từ thiên nhiên. Những phương pháp này đều mang lại những kết quả nhất định và nhận được sự tín nhiệm của nhiều người. Vậy, bạn đã nghĩ ra cách dưỡng da khỏe đẹp nào an toàn và công hiệu chưa? Nếu chưa thì hãy thử dùng cách làm đẹp da bằng vitamin E xem sao. Chắc chắn sau khi áp dụng, kết quả đạt được sẽ không làm bạn thất vọng.

Vitamin E và công dụng làm đẹp

Vitamin E là một trong nhiều loại vitamin cần thiết cho mọi hoạt động sống của cơ thể. Vitamin E hỗ trợ dưỡng chất giúp các tế bào liên kết với nhau tốt hơn. Đồng thời kích thíc tiêu hóa dễ dàng, ổn định lượng cholesterol trong máu, quá trình tuần hoàn diễn ra điều hòa hơn.

Ngoài ra, vitamin E còn một công dụng tuyệt vời nữa đó làm đẹp toàn diện. Nó giúp chăm sóc da mịn màng, trắng hồng, là chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa, dưỡng tóc mềm mượt không còn gãy rụng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Vitamin E giúp làm đẹp da hiệu quả và nhanh chóng
Vitamin E giúp làm đẹp da hiệu quả và nhanh chóng (Ảnh: Internet)

Với những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp này, vitamin E ngày càng trở thành sản phẩm được nhiều chị em phụ nữ tin dùng bởi công hiệu và mức độ an toàn tuyệt đối nhất. Vậy, bạn hãy thử chọn cách làm đẹp với vitamin E và chờ đợi điều tuyệt vời nhất mà nó đem lại nhé.

Cách làm đẹp da bằng vitamin E

Dưỡng da bằng vitamin E tự nhiên

Vitamin không có ở một dạng riêng biệt mà tồn tại trong các loại thực phẩm khác. Đây là nguồn vitamin từ thiên nhiên mà bạn có thể bổ sung thêm cho cơ thể. Và đây cũng là cách chăm sóc da đơn giản nhất bạn sử dụng được hàng ngày mà không cần phải ghi nhớ công thức.

Bổ sung thực phẩm chứa vitamin E làm đẹp da tốt nhất
Bổ sung thực phẩm chứa vitamin E làm đẹp da tốt nhất (Ảnh: Internet)

Vitamin E có nhiều trong dầu thực vật, hạt hướng dương, trứng, quả óc chó, rau lá  xanh, trái bơ, các loại hải sản, ngũ cốc... Chỉ cần bạn thường xuyên chọn những loại thực phẩm này cho bữa ăn hàng ngày của mình thì làn da dẽ được nuôi dưỡng đẹp hơn ngay từ bên trong.

Những loại rau quả này sử dụng nhiều rất tốt mà không có bất kỳ ảnh hưởng xấu nào đến sức khỏe, do vậy chị em hãy yên tâm khi bổ sung nó mỗi ngày.

Dưỡng da bằng vitamin E tổng hợp

Nhằm đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ mà hiện nay các chuyên gia đã áp dụng công nghệ tạo ra loại vitamin tổng hợp có công dụng vượt trội hơn so với vitamin E tự nhiên. Hàm lượng vitamin nhiều hơn sẽ hỗ trợ dưỡng da trắng hồng, mịn màng hơn rất nhiều.

Có nhiều sự kết hợp với vitamin E mang lại hiệu quả làm đẹp da tốt nhất. Dưới đây là một vài sự phối hợp đơn giản mà hay áp dụng dành cho bạn tham khảo.

Vitamin E và sữa tươi

Sữa tươi chứa nhiều vitamin, khoáng chất và protein không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn hỗ trợ chăm sóc sắc đẹp hiệu nghiệm. Sự kết hợp của vitamin E với sữa tươi sẽ tạo nên công thức dưỡng trắng da hoàn hảo.

Cách làm đẹp da bằng vitamin E và sữa tươi đơn giản nhất
Cách làm đẹp da bằng vitamin E và sữa tươi đơn giản nhất (Ảnh: Internet)

-    Lấy khoảng 3 viên nang vitami E cắt đầu và bóp lấy dịch bên trong.

-    Trộn vitamin E thêm với khoảng 200ml sữa tươi không đường.

-    Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da, có thể áp dụng với toàn thân. Lưu ý đảm bảo da sạch sẽ trước khi áp dụng các biện pháp chăm sóc da.

-    Kết hợp massage nhẹ nhàng rồi giữ khoảng 30 phút rồi tắm rửa sạch với nước ấm.

Vitamin E và nha đam

Nha đam được xem là “thần dược” trong lĩnh vực làm đẹp, nó có thể kết hợp với nhiều sản phẩm khác nhau mà có công dụng tương tự. Cùng dùng chung với cách làm đẹp da bằng vitamin E sẽ cho kết quả hơn mong đợi.

Kết hợp nha đam với công thức dưỡng trắng da bằng vitamin E
Kết hợp nha đam với công thức dưỡng trắng da bằng vitamin E (Ảnh: Internet)

-    Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt bỏ vỏ, lấy dao cạo lấy lớp gel bên trong.

-    Viên vitamin E bóp lấy dung dịch bên trong.

-    Trộn nửa chén gel nha đam với khoảng 3 – 4 viên vitamin E.

-    Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da sau khi đã tắm rửa sạch.

-    Giữ trên da khoảng 20 phút rồi tắm lại với nước ấm.

Ngoài những cách làm đẹp da bằng vitamin như trên, bạn vẫn còn có thêm nhiều sự lựa chọn khác mà tác dụng không thua kém như sữa chua không đường, bột cám gạo, mật ong, trứng gà... Hãy chọn cho mình một phương pháp thích hợp nhất và áp dụng ngay hôm nay nhé.

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