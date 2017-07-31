Chỉ bạn ăn sữa chua đúng cách làm đẹp da hiệu quả

Sữa chua được lên men một cách tự nhiên từ sữa tươi và sữa đặc cùng với men sữa chua. Để tạo nên sản phẩm này, bạn cần có kỹ năng nhất định mới có một ly sữa chua đúng nhất. Sữa chua có nhiều lợi ích cho sức khỏe và chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo.

Sữa chua là một loại đồ ăn thức uống được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon cũng như những lợi ích cho sức khỏe . Ăn sữa chua đúng cách làm đẹp da rất tốt mà ít ai quan tâm đến. Nếu tình trạng da bạn đang bị đem sạm, mụn nhọt, thâm nám thì ngoài áp dụng kem dưỡng thì ăn sữa chua cũng là cách hay và an toàn cải thiện những vấn đề về da mà bạn đang gặp phải. Hôm nay, hãy tham khảo bài viết của chúng tôi để biết phương pháp ăn sữa chua dưỡng da sao cho chuẩn nhất nhé.

Sữa chua chứa protein, chất béo, một lượng lớn vitamin D cùng rất nhiều khoáng chất cần thiết như canxi, kali, natri, kẽm, sắt, photpho... Đây đều là những thành phần thiết yếu cho cơ thể. Nó hỗ trợ tiêu hóa tốt, tăng cường lưu thông máu, cân bằng lượng đường huyết, giúp các tế bào hoạt động tốt hơn và liên kết chặt chẽ với nhau.

Đồng thời, không chỉ là đảm bảo sức khỏe, sữa chua còn giúp nhanh chóng lấy lại năng lượng duy trì hoạt động thường ngày và là sản phẩm làm đẹp da, chăm sóc vóc dáng hữu hiệu mà chị em phụ nữ tin dùng.

Lớp trên của sữa chua là váng sữa, chứa vitamin A, E, C, chất xơ..., khi sử dụng sẽ càng tăng thêm công dụng tuyệt vời của nó.

Với sự kết hợp của nhiều loại vitamin và khoáng chất, ăn sữa chua đúng cách giúp làm đẹp da mỗi ngày cài thiện tình trạng da xấu. Làn da của bạn sẽ trở nên trắng mịn, hồng hào và không còn thâm nám. Chỉ sau một thời gian ngắn bạn có thể thấy rõ tác dụng của nó, tất nhiên nó sẽ không làm bạn thất vọng.

Cách ăn sữa chua làm đẹp da

Mỗi ngày bạn vẫn thường ăn sữa chua, nhưng liệu bạn đã biết ăn sữa chua đúng cách để làm đẹp da chưa. Nếu muốn phát huy công dụng hiệu quả nhất, bạn cần chọn thời điểm ăn sữa chua phù hợp nhất đấy.

Thông thường, thời gian ăn sữa chua hiệu quả tốt nhất dưỡng da đó là sau bữa ăn khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ. Những hoạt tính của sữa chua sẽ hỗ trợ tiêu hóa thức ăn và cung cấp dưỡng chất chăm sóc da hiệu quả. Ngoài ra ăn sữa chua vào buổi tối cũng là thời điểm phù hợp nhất cho bạn.

Lưu ý để ăn sữa chua đúng cách chăm sóc da

Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn sữa chua khi đang bị đói, vì các axit amin trong dạ dày sẽ tiêu diệt những lợi khuẩn tốt cho da. Vậy nếu trước đây bạn đã từng ăn sữa chua lúc đói thì bay giờ nên dừng lại ngay và chọn thời điểm ăn khác hợp lý hơn.

Không nên ăn sữa chua quá nhiều trong ngày. Dù rằng sữa chua rất tốt cho cơ thể, nhưng việc lạm dụng nó quá mức sẽ khiến cho lượng cholesterol xấu tăng cao, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, lưu thông máu kém. Do vậy, mỗi ngày bạn chỉ nên ăn 1 – 2 hũ sữa chua là phù hợp nhất.

Ngoài ra, để hỗ trợ chăm sóc da nhờn, dầu, bị mụn tốt nhất, bạn nên chọn loại sữa chua ít béo hoặc sữa chua không đường. Đồng thời phải hạn chế ăn nhiều dầu mỡ, chất béo để đạt hiệu quả cao nhất.

Bạn có thể ăn sữa chua kết hợp với các loại trái cây yêu thích để tăng thêm công dụng dưỡng da. Tuyệt đối không được kết hợp với đồ ăn mặn vì sẽ dễ gây ngộ độc thực phẩm.

Như vậy, bạn đã biết ăn sữa chua đúng cách làm đẹp da rồi. Hy vọng sau một thời gian áp dụng, tình trạng da hiện tại sẽ có những chuyển biến tích cực như mong muốn. Chúc bạn thành công!