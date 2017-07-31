Bất ngờ với cách làm đẹp da bằng dầu gấc

Dầu gấc được tinh chế từ quả gấc, nó thuộc dạng lỏng và có màu hơi ửng đỏ. Nó lưu giữ lại toàn bộ những dưỡng chất có trong quả gấc với nhiều lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp.

Dầu gấc có chứa hàm lượng cao beta caroten giúp ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả, đồng thời dưỡng da trở nên mịn màng, mềm mại và đều màu hơn. Dầu gấc sẽ bảo vệ da khỏi các yếu tố gây hại bên ngoài hỗ trợ cho da được khỏe mạnh và săn chắc hơn.

Cùng với sự có mặt của vitamin E, chất béo, omega 6. Omega 9 và các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm, selen... cần thiết cho sự phát triển toàn diện của cơ thể cũng như phát huy công dụng dưỡng da đẹp hoàn hảo của dầu gấc.

Với những công dụng tuyệt vời này, làm đẹp da bằng dầu gấc đã nhanh chóng lấy được lòng tin của nhiều người và lọt vào danh sách những biện pháp chăm sóc da hoàn hảo nhất.

Cách làm đẹp da bằng dầu gấc

Có khá nhiều cách áp dụng dầu gấc để dưỡng da. Cách đơn giản và dễ thực hiện có lẽ là dùng dầu gấc thay thế dầu ăn thông thường hàng ngày. Dầu gấc với nhiều dưỡng chất hơn, khi chế biến với thức ăn sẽ tăng hương vị thơm ngon cũng như giúp làn da được chăm sóc ngay từ bên trong.

Không chỉ là dưỡng da gián tiếp, cách áp dụng trực tiếp lên da lại tỏ ra vượt trội hơn và được nhiều người áp dụng hơn.

Trẻ hóa làn da với dầu gấc và sữa tươi

Sữa tươi cũng là một trong những sản phẩm có nhiều công dụng cho sức khỏe và làm đẹp. Sự kết hợp của nó với dầu gấc sẽ tăng thêm hiệu quả dưỡng da.

- Với khoảng 100ml sữa không đường, bạn hãy cho thêm vào 3 – 4 giọt tinh dầu gấc.

- Khuấy đều hỗn hợp để đảm bảo chúng được hòa quyện vào nhau.

- Thoa trực tiếp hỗn hợp này lên da khi vừa mới rửa sạch sẽ. Hoặc bạn có thể nhúm mặt nạ vào ngâm khoảng 2 – 3 phút rồi đắp mặt nạ này lên da.

- Sau khoảng 30 phút thì hãy rửa sạch lại với nước ấm.

Da sáng mịn với dầu gấc và chanh

Chanh chứa nhiều axit amin có khả năng dưỡng da, tẩy tế bào chết, ngăn ngừa lão hóa và giúp da sáng mịn hơn. Dùng cách làm đẹp với dầu gấc và chanh sẽ cho hiệu quả hơn cả mong đợi.

- Dùng một lượng dầu gấc vừa đủ, cho thêm vào 1 – 2 muỗng cà phê nước cốt chanh.

- Trộn đều rồi sau khi làm sạch da thì hãy thoa đều hỗn hợp này lên toàn thân.

- Kết hợp massage nhẹ nhàng và giữ khoảng 30 phút rồi tắm sạch lại với nước ấm.

Trị mụn thâm với dầu gấc

Ngoài công dụng dưỡng da trắng mịn, dầu gấc còn hỗ trợ loại bỏ mụn và làm mờ vết thâm nám hiệu quả.

Chỉ cần thoa một lượng dầu gấc vừa đủ lên da rồi giữ trên da cho đến ngày hôm sau là được. Bạn nên thực hiện vào buổi tối trước khi đi ngủ là phù hợp nhất.

Hy vọng với cách làm đẹp da bằng dầu gấc như đã chia sẻ ở trên, chị em sẽ sớm sở hữu làn da trắng mịn, hồng hào đẹp không tỳ vết chỉ sau một thời gian ngắn. Hãy áp dụng ngay hôm nay để có kết quả như ý nhé.