Trắng mịn hơn với cách làm đẹp da bằng trứng gà

Trứng gà đã quá quen thuộc với chúng ta, nó là món ăn được nhiều người ưa thích. Trứng gà chứa hàm lượng lớn vitamin A, C, E,... khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, kali, photpho và protein. Đây là những thành phần cần thiết cho sự phát triển của cơ thể. Trứng gà giúp kích thích tiêu hóa tốt, bổ sung năng lượng kịp thời, ngăn ngừa lão hóa, phòng chống ung thư cũng như điều hòa quá trình lưu thông máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Cách làm đẹp da bằng trứng gà là một trong nhiều phương pháp mang lại hiệu quả cao với chi phí rẻ và rất dễ thực hiện. Chỉ cần có trứng và một vài loại thực phẩm có sẵn thì bạn đã tạo ra một sản phẩm chăm sóc da hoàn hảo đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nếu đã muốn làm đẹp thì bạn nên chọn một biện pháp đáng tin tưởng mang lại hiệu quả cao nhất. Trứng gà là sự lựa chọn tốt nhất nhì cho bạn. Làn da sẽ được trắng mịn, hồng hào và sạch mụn nhanh chóng nếu biết áp dụng đúng cách.

Ngoài công dụng với sức khỏe , trứng gà còn được biết đến với khả năng làm đẹp toàn diện như chăm sóc da, dưỡng tóc, giảm cân hiệu quả. Nếu bạn yêu thích các cách chăm sóc sắc đẹp từ thiên nhiên thì trứng gà nên nằm trong danh sách đó của bạn.

Cách làm đẹp da bằng trứng gà

Khi đã xác định được sản phẩm dưỡng da tốt nhất cho bạn. Việc bạn cần làm đó là xây dựng công thức hoàn hảo nhất và dùng nó mỗi ngày.

Việc bổ sung trứng vào các bữa ăn hàng ngày là cách đơn giản nhất vừa cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể mà vừa hỗ trợ dưỡng da từ bên trong. Nhưng hiệu quả của nó sẽ lâu hơn khi bạn chọn việc áp dụng trực tiếp lên da.

Nếu một vài vùng da trên cơ thể bị bầm tím cho va chạm mạnh mà vẫn chưa tan máu bầm thì bạn hãy dùng trứng gà khắc phục. Sau khi luộc chín, khi trứng còn nóng, bạn hãy bóc bỏ lớp vỏ rồi lăn đều trứng lên khu vực da bị bầm tím. Đặc tính của trứng sẽ giúp tan máu bầm và hút bỏ vết thâm hiệu quả.

Ngoài ra, trứng gà còn có thể áp dụng theo nhiều cách khác nhau, dưới đây là một vài sự kết hợp cho bạn lựa chọn.

Trứng gà và mật ong

Mật ong được đánh giá là sản phẩm làm đẹp da công hiệu nhất và an toàn nhất với nhiều dưỡng chất tốt. Nó có thể kết hợp với rất nhiều sản phẩm tương tự khác và giúp tăng thêm công dụng. Nếu áp dụng cách làm đẹp da bằng trứng gà và mật ong thì bạn sẽ không khỏi gật đầu hài lòng.

- Trứng đập bỏ vỏ cho vào chén.

- Cho thêm vào khoảng 3 muỗng mật ong nguyên chất và khuấy đều.

- Sau khi tắm rửa sạch sẽ và lau khô thì hãy thoa đều hỗn hợp này lên da mặt và toàn thân.

- Sau khoảng 30 phút khi lớp này đã khô đi thì bạn hãy tắm lại sạch sẽ với nước ấm hoặc sữa tắm vì trứng hơi tanh.

Trứng gà và chanh

Chanh chứa nhiều vitamin C, axit amin có khả năng bảo vệ da trước các yếu tố gây hại và loại bỏ tế bào chết còn bám lại trên da. Chanh cũng hỗ trợ dưỡng trắng và làm mịn da hiệu quả.

- Trứng gà lọc lấy lòng trắng.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn đều nửa chén lòng trắng trứng với 2 – 3 muỗng nước cốt chanh.

- Dùng hỗn hợp này áp dụng lên da giống như cách trên.

- Tắm lại sạch sẽ với nước ấm sau khi giữ nó trên da khoảng 30 phút.

Trứng gà và tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ chứa nhiều axit amin và đặc biệt là thành phần curcumin giúp làm lành vết thương, giảm mụn, tẩy tế bào chết , dưỡng trắng da hiệu quả. Sự kết hợp hoàn hảo của nó khi làm đẹp với trứng gà sẽ mang lại gấp nhiều lần công hiệu.

- Trứng gà tách lấy lòng đỏ.

- Đánh tan lòng đỏ trứng với một lượng tinh bột nghệ vừa đủ sao cho chúng tạo thành hỗn hợp đồng nhất và sền sệt là được.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da và tắm sạch lại với nước ấm sau khoảng 30 phút.

Với những gợi ý về cách làm đẹp da bằng trứng gà trên đây, hy vọng bạn sẽ áp dụng kiên trì để sở hữu làn da trắng mịn không tỳ vết.