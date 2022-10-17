4 cách làm đẹp da mặt đơn giản và hiệu quả nhất

Trứng gà không chỉ là loại thực phẩm quen thuộc được dùng trong nhiều bữa ăn của gia đình Việt mà nó còn có nhiều lợi ích khác cho sức khỏe và sắc đẹp .

Không cần phải đi đến spa hay viện thẩm mỹ, bạn vẫn có thể chăm sóc làn da của mình bằng những cách làm đẹp da mặt hiệu quả mà cực kỳ đơn giản tại nhà. Thật vậy, các sản phẩm từ thiên nhiên sẽ góp phần không nhỏ cho bạn gương mặt trắng hồng, mịn màng không tỳ vết đấy, hôm nay, hãy cùng thử trải nghiệm và chờ xem điều kỳ diệu đến từ các cách làm đẹp siêu hiệu quả và đơn giản tại nhà dưới đây nhé!

Thành phần chính của trứng gà bao gồm các loại vitamin A, C, E, B, với nhiều khoáng chất cần thiết như canxi, kali, sắt, kẽm, magie,... Đây đều là những chất mà cơ thể cần và dưỡng da hiệu quả. Cùng với sự góp mặt của enzim lysozyme giúp tiêu diệt vi khuẩn gây hại ẩn dưới da, loại bỏ chất nhờn, se khít lỗ chân lông, ngừa mụn và dưỡng trắng da rất công hiệu.

Trứng gà với nhiều dưỡng chất sẽ giúp tiêu hóa tốt, tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ tế bào hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả. Đặc biệt, trứng gà còn giúp chăm sóc da trắng hơn, mịn màng hơn và không còn mụn thâm. Đồng thời, ăn trứng gà đúng cách còn giúp giảm cân nhanh chóng nữa.

Trứng gà - siêu thực phẩm cho sức khỏe và sắc đẹp làn da!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Trứng gà, mật ong, dầu oliu.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lấy 1 trái trứng gà trộn với 1 muỗng mật ong và 1 muỗng tinh dầu oliu, rồi tiến hành đánh trứng lên cho tan đều.

- Sau đó rửa sạch mặt và bắt đầu dùng hỗn hợp vừa trộn thoa đều lên da.

- Giữ yên trong khoảng 20 – 30 phút cho lớp mặt nạ khô đi rồi rửa sạch lại với nước ấm là được.

Mẹo chọn trứng gà tươi ngon

- Trứng gà ngon là những quả có lớp vỏ màu nâu sẫm, không có vết nứt hay xuất hiện các đốm thâm đen li ti lạ thường nào.

- Thông thường, khi dùng tay sờ vào trứng mới, chất lượng thì sẽ có cảm giác hơi sần sùi hoặc nhám. Ngược lại, nếu bạn thấy quá láng mịn quá mức thì tức đó là trứng đã cũ.

- Bên cạnh đó, bạn cũng nên tránh mua những quả trứng mà khi lắc sẽ nghe được tiếng chất lỏng đang chảy, thậm chí còn tỏa ra mùi hôi tanh quá nồng , vì đó có thể là trứng đã hỏng do để lâu ngày

2. Cách làm đẹp da với nha đam

Cây nha đam hay còn gọi là lô hội, nó là loại thức ăn đồ uống giải nhiệt và thanh lọc cơ thể rất tốt. Nha đam nếu biết sử dụng sẽ là “thần dược” chăm sóc sắc đẹp toàn diện.

Nha đam có chứa nhiều loại vitamin như E, nhóm B, A, C và các khoáng chất như natri, sắt, photpho, kali... giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa lão hóa, tăng cường trao đổi chất, phục hồi tế bào bị hư hại...

Cùng với axit chrisphanic có khả năng chống nấm, kháng viêm, axit cinamic giúp khử trùng, giảm thâm nám và còn nhiều loại axit khác hỗ trợ chăm sóc da rất tốt. Cách làm đẹp da mặt với nha đam sẽ đem lại cho bạn làn da đẹp như mong muốn.

Nha đam chứa thành phần dưỡng chất giúp giữ ẩm và sáng da hiệu quả!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Nha đam, chanh, mật ong.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Nhánh cây nha đam rửa sạch, gọt vỏ, cạo lấy lớp gel bên trong.

- Chanh vắt lấy nước cốt.

- Trộn nha đam, mật ong và nước cốt chanh lại với nhau theo tỷ lệ 3:1:1.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da mặt khi vừa rửa sạch.

- Sau khoảng 20 phút thì rửa sạch lại với nước ấm.

Mẹo chọn mua nha đam tươi

- Bạn nên chọn những cây nha đam có nhánh nhỏ và đều nhau, có màu xanh đều, thường có đốm trắng nhỏ và chảy ra nhớt khi có vết cắt, đây là những cây nha đam tươi mới và chất lượng.

- Ngược lại, tránh mua những cây nha đam có nhánh dài và lớn vì những nha đam này thường có thuốc tăng trưởng không tốt cho sức khỏe.

- Bên cạnh đó, bạn cần lưu ý, nếu nha đam có màu xanh hơi ngả về phía rìa gai, thì đây là nha đam héo, đã hái lâu ngày, không nên mua.

- Ngoài ra, bạn cũng không nên chọn mua loại nha đam có màu xanh tím và có nhánh lớn, vì đây là loại nha đam Ấn Độ không có nhiều dưỡng chất bằng.

3. Làm đẹp da mặt với khoai tây

Khoai tây là một loại củ được dùng nhiều trong chế biến món ăn, tạo nên độ thơm ngon lạ miệng. Khoai tây có nhiều vitamin C, một chất rất tốt giúp chống lão hóa da và làm trắng hiệu quả. Nếu dùng khoai tây mỗi ngày, bạn sẽ thấy kết quả nhanh không tưởng.

Khoai tây và sữa tươi không được là sự kết hợp hoàn hảo cho một làn da khỏe đẹp!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Khoai tây, sữa tươi không đường.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Khoai tây đem luộc chín.

- Tiến hành làm nhuyễn khoai tây rồi đem trộn với sữa tươi không đường. Với 1 củ khoai tây bạn có thể chia làm 2 lần để sử dụng cũng được.

- Đem thoa hỗn hợp này lên da mặt, giữ khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Mẹo chọn mua khoai tây tươi ngon

- Bạn nên chọn những củ khoai tây có lớp vỏ bên ngoài màu vàng nâu tươi sáng, không có chấm đen bất thường và cầm lên thấy chắc tay.

- Đồng thời, nên tránh mua khoai tây có lớp vỏ bên ngoài nhăn nheo, ấn vào thấy thịt quá mềm, dập úng, bị sâu đục hay chảy dịch lạ, bởi đó là khoai đã để quá lâu hoặc đã bị hỏng.

- Ngoài ra, bạn tuyệt đối không nên những củ khoai tây đã mọc mầm hoặc có lớp vỏ đã chuyển sang xanh, bởi đó là dấu hiệu cho thấy khoai độc, ăn vào sẽ gây ngộ độc cho cơ thể.

4. Cách dưỡng da mặt với tinh bột nghệ

Tinh bột nghệ nổi tiếng với khả năng chăm sóc và phục hồi làn da rất tốt. Thành phần chính của nó là curcumin, giúp làm lành vết thương, liền sẹo. Đồng thời nó còn giúp trị mụn, mờ thâm nám và dưỡng da trắng mịn như ý. Dùng cách làm đẹp da mặt với tinhh bộ nghệ bạn sẽ không phải lo lắng bất kỳ điều gì.

Dưỡng da mặt đẹp với tinh bột nghệ!

Nguyên liệu cần chuẩn bị: Tinh bột nghệ, mật ong hoặc sữa tươi không đường.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Lấy 2 muỗng tinh bột nghệ trộn với 1 – 2 muỗng mật ong sao cho tạo thành hỗn hợp sền sệt là được.

- Thoa đều hỗn hợp này lên da.

- Giữ trong 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Trên đây là tổng hợp 4 cách dưỡng da mặt siêu hiệu quả và đơn giản với các nguyên liệu tự nhiên tại nhà. Hy vọng với các cách mới được chia sẻ trên đây, các chị em sẽ lựa chọn được cho mình một cách dưỡng da tiện lợi và kiên trì áp dụng để nhanh chóng có được làn da trắng sáng rạng ngời nhé! Chúc các chị em nhanh thành công!