Da trắng không ngại nắng hè nhờ tự làm nước cân bằng da theo công thức này

Chăm sóc da 10/05/2018 09:24

Tại sao phải lựa chọn những loại nước cân bằng da đắt đỏ trên thị trường với toàn hóa chất? Bạn có thể tự làm nước cân bằng da tại nhà cực kỳ nhanh, rẻ tiền với các nguyên liệu có sẵn trong bếp.

Tự làm nước cân bằng da không khó và có thể giúp bạn tiết kiệm được tối đa chi phí mà vẫn đem lại hiệu quả tốt, lành tính đối với làn da.

Nước cân bằng da là gì

Nước cân bằng da hay còn gọi là nước hoa hồng (toner) là một phần thiết yếu trong thói quen chăm sóc da hàng ngày. Đúng với tên gọi của nó, nước cân bằng da có tác dụng cân bằng độ pH cho da để da được làm sạch dịu nhẹ và hấp thụ hơn tất cả những gì tinh túy nhất từ các bước dưỡng da tiếp theo.

Da trắng không ngại nắng hè nhờ tự làm nước cân bằng da theo công thức này - Ảnh 1

Nước cân bằng da giúp làm sạch da và cân bằng độ ẩm cho da - Ảnh: Internet

Cách sử dụng nước cân bằng da rất đơn giản, và tùy vào sở thích và thói quen của mỗi người mà bạn có thể lựa chọn cách sử dụng nước cân bằng da thích hợp nhất với mình. Thông thường, nước cân bằng da cần được đổ ra bông tẩy trang, thấm đẫm miếng bông và lau lên toàn bộ khuôn mặt. Cách này giúp cho da mặt được làm sạch và giữ lại độ ẩm vừa phải.

Nếu da mặt bạn nhạy cảm và muốn được dưỡng ẩm nhiều hơn, bạn có thể đổ nước cân bằng da ra tay, vỗ nhẹ lên da để da được cấp ẩm sau khi rửa mặt, tránh khô da.

Cách làm nước cân bằng da

Bạn có thể tự làm toner dưa chuột, là một loại nước cân bằng lý tưởng cho da dầu vào mùa hè. Toner dưa chuột cũng khá dịu nhẹ đối với da nhạy cảm, giúp dưỡng trắng da và giữ lại cho da một chút độ ẩm cần thiết để da luôn mềm mại, láng mịn.

Da trắng không ngại nắng hè nhờ tự làm nước cân bằng da theo công thức này - Ảnh 2

Toner dưa chuột không gây kích ứng cho cả làn da nhạy cảm nhất - Ảnh: Internet

Nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

- 10-12 lá bạc hà

- 1 quả dưa chuột

- 2 thìa cà phê cốt chanh

Da trắng không ngại nắng hè nhờ tự làm nước cân bằng da theo công thức này - Ảnh 3

Dùng nước cân bằng da đều đặn mỗi ngày giúp da sạch mụn, trắng mịn - Ảnh: Internet

Cách làm nước cân bằng da từ quả dưa chuột:

- Trước tiên, bạn rửa sạch dưa chuột, ngâm với nước muỗi loãng khoảng 15 phút để loại bỏ hóa chất rồi gọt bỏ vỏ

- Tương tự như dưa chuột, bạn cũng rửa sạch lá bạc hà rồi ngâm với nước muối loãng khoảng 10-15 phút

- Cắt dưa chuột thành miếng nhỏ, thả vào khoảng 500ml nước khoáng, đậy nắp vung rồi đun sôi trong vòng từ 8-10 phút

- Thả thêm lá bạc hà vào nồi nước, tiếp tục đậy kín vung rồi đun nhỏ lửa khoảng 2 phút nữa

- Đợi nước nguội, vớt bỏ phần bã dưa chuột và lá bạc hà. Nếu cần, bạn có thể lọc qua rây để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn phần bã

- Thêm vào nước cân bằng da vừa đun 2 thìa nước cốt chanh, sau đó đổ vào các lọ kín, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh

Đối với nước cân bằng da tự làm, bạn chỉ nên sử dụng trong khoảng 1-2 tuần để đảm bảo toner luôn tươi mới và dưỡng chất trong đó hoạt động tốt nhất trên da.

Mẹo làm đẹp: 22 mẹo sử dụng nước cân bằng da có thể bạn chưa biết

Mẹo làm đẹp: 22 mẹo sử dụng nước cân bằng da có thể bạn chưa biết

Nước cân bằng da (Thường được gọi là Toner) là sản phẩm chăm sóc da không thể thiếu của các chị em, nhưng không chỉ dừng ở mức cân bằng độ pH cho da mà nó còn có nhiều tác dụng làm đẹp khác nữa.

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