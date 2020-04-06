Chăm chỉ áp dụng những bước dưỡng da kiểu Hàn, làn da mọc mụn chi chít bỗng trắng mịn không tì vết

Chăm sóc da 06/04/2020 12:30

Chỉ sau một thời gian ngắn áp dụng cách dưỡng da kiểu Hàn, làn da của cô nàng này đã hoàn toàn thay đổi.

Cô nàng Beth vốn sở hữu làn da vô cùng nhạy cảm, thường xuyên bị mụn. Dù đã thử nghiệm rất nhiều các sản phẩm có chứa AHA, BHA, nước cây phỉ, hyaluronic acid và vitamin C nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả như mong muốn. Làn da của Beth vẫn nổi mụn chi chít, thậm chí xuất hiện mẩn đỏ.

Tuy nhiên, từ sau khi đổi sang cách dưỡng da kiểu Hàn, làn da của Beth đã thay đổi đáng kể. Trước đây, Beth chưa từng thử qua những sản phẩm có thành phần chứa dầu vì sợ sẽ khiến da kích ứng và nổi nhiều mụn hơn. Nhưng hiện tại, cô đã tìm được những sản phẩm thực sự phù hợp với làn da của mình.

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Làn da của Beth thay đổi sau 6 tháng thực hiện chu trình dưỡng da kiểu Hàn - Ảnh: Internet

Quy trình chăm sóc da của Beth

Rửa mặt: Beth rửa mặt 2 lần vào sáng và tối. Kiên trì thực hiện 2 bước làm sạch với sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt. Cô lựa chọn sáp tẩy trang để loại bỏ hoàn toàn bụi bẩn, lớp trang điểm mà không khiến da bị khô căng khó chịu.

Tẩy da chết: Đây là bước dưỡng da vô cùng quan trọng. Cô lựa chọn tẩy da chết hóa học thay vì vật lý vì chúng nhẹ dịu hơn cho làn da. Đặc biệt, Beth còn dùng thêm sản phẩm tẩy da chết có chứa AHA để làm sạch sâu.

Toner: Beth ưu tiên sử dụng toner chiết xuất từ cam thảo với độ pH cân bằng giúp làm dịu, dưỡng ẩm và dưỡng trắng da từ bên trong.

Essence: Để làm dịu, giữ ẩm và ngăn ngừa lão hóa, cô nàng sử dụng sản phẩm có chiết xuất từ ốc sên.

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Lựa chọn đúng sản phẩm phù hợp cho da - Ảnh minh họa: Internet

Serum: Với bước dưỡng da này, Beth dùng serum dạng dầu có chiết xuất từ nấm trắng với khả năng dưỡng ẩm sâu, phục hồi da hư tổn, giảm thâm.

Kem dưỡng: Bước cuối cùng trong quy trình chăm sóc da của cô nàng này là gel dưỡng ẩm dịu nhẹ, không nhờn dính, thẩm thấu nhanh. Chú ý không dùng những loại kem dưỡng dạng đặc vì nó có thể khiến lỗ chân lông bị bí bách, gây mụn.

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Nên kiểm tra mỹ phẩm trước khi sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đang gặp phải tình trạng như Beth, hãy thử chăm sóc da với quy trình trên. Tuy nhiên, trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào, bạn cũng nên test trước lên da tay hoặc vùng cổ để xem da có bị kích ứng hay không.

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Để trở lại với công việc trong một diện mạo tươi tắn và xinh đẹp hơn, hội chị em không được lơ là quy trình dưỡng da hàng ngày trong thời gian nghỉ dịch.

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