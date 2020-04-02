Tối nào cũng thực hiện đủ 5 bước này, bạn sẽ sở hữu làn da trắng mịn, căng mướt và hoàn hảo như Song Hye Kyo

Song Hye Kyo là một trong những mỹ nhân Hàn Quốc sở hữu làn da chuẩn thủy tinh mềm mịn, căng mướt và trắng hồng. Nếu muốn có được làn da hoàn hảo, hãy áp dụng ngay quy trình làm đẹp buổi tối sau đây từ Byrdie.

Tiếp theo, làm sạch khuôn mặt một lần nữa với một chất tẩy rửa dạng gel dịu nhẹ. Các sản phẩm này hỗ trợ tẩy sạch cặn bã, tiêu diệt vi khuẩn giúp da mặt sạch thoáng.

Luôn luôn bắt đầu với một chất tẩy rửa gốc dầu. Các sản phẩm này hòa tan mọi thứ kể cả lớp trang điểm một cách dễ dàng giúp làn da sạch thoáng tuyệt đối. Ở Hàn Quốc, làm sạch là công đoạn rất quan trọng có thể giải quyết được 50% mọi vấn đề về da. Không làm sạch lỗ chân lông đúng cách có thể dẫn đến mụn trứng cá cực kỳ nghiêm trọng.

Làm sạch kép giúp làn da sạch thoáng tuyệt đối - Ảnh: Internet

Bước 2: Toner

Toner là dung dịch cân bằng độ pH và tăng cường hydrat cho làn da. Ngoài ra, loại dung dịch này còn chứa một lượng nhỏ AHA và BHA giữ cho làn da căng bóng mỗi ngày.

Ngoài ra, toner còn góp phần loại bỏ tế bào chết một cách nhẹ nhàng mà không gây ra những vết rách vi mô trên bề mặt da.

Bước 3: Tinh chất

Đối với làn da dễ bị mụn trứng cá, bạn tuyệt đối không nên để tình trạng mất nước xảy ra. Vì khi cơ thể thiếu nước, lỗ chân lông sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn khiến bã nhờn tiết ra và làm nghiêm trọng thêm vấn đề mụn trứng cá.

Chính vì vậy, sau khi làm sạch, cân bằng pH, bạn cần bổ sung thêm tinh chất để bù nước cho da tốt hơn. Điều này góp phần ngăn ngừa mụn, đồng thời tạo nên làn da căng bóng chuẩn Hàn Quốc.

Tinh chất giúp da mềm mịn, căng bóng và ngăn ngừa mụn - Ảnh: Internet

Bước 4: Huyết thanh

Phụ nữ Hàn Quốc chú trọng nhất hai điều đó là độ ẩm và lão hóa. Chính vì vậy mà huyết thanh họ sử dụng thường giàu các axit béo, vitamin và khoáng chất thiết yếu. Bên cạnh đó, chúng cũng chứa cica, một thành phần rất dịu nhẹ giúp chữa lành vết thương và chống viêm.

Bước 5: Kem dưỡng ẩm

Căng mướt, bóng mịn là tiêu chuẩn của làn da Hàn Quốc. Do đó, dưỡng ẩm liên tục và đầy đủ luôn nằm trong thói quen làm đẹp của phụ nữ tại quốc gia này. Bước cuối cùng của quá trình làm đẹp buổi tối chính là thoa kem dưỡng ẩm.

Độ ẩm được cung cấp đầy đủ giúp quá trình trao đổi chất, sản sinh tế bào mới diễn ra tốt hơn. Nhờ đó mà làn da luôn căng đầy, hồng hào.

Phụ nữ Hàn Quốc xem trọng việc dưỡng ẩm da - Ảnh: Internet

Áp dụng quy trình làm đẹp buổi tối trên mỗi ngày, chắc chắn, phục hồi làn da hư tổn trở nên căng mịn không tì vết sẽ rất dễ dàng.