Nghỉ dịch cứ chăm chỉ ăn 5 loại thực phẩm này, lười xài mỹ phẩm, làn da vẫn căng mịn, cải thiện đáng kể

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng rất nhiều đến tình trạng da. Do đó, chăm chỉ bổ sung những loại thực phẩm tốt cho da sẽ giúp bạn tiết kiệm khá nhiều tiền cho mỹ phẩm.

Hơn nữa, bơ rất giàu chất xơ, axit béo lành mạnh cực kỳ tốt trong việc giảm cân.

Các chuyên gia phân tích bơ rất giàu vitamin E. Loại dưỡng chất này có khả năng cải thiện sức khỏe của da. Ngoài ra, vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, do đó, bảo vệ các tế bào da khỏi bị tổn thương từ các gốc tự do, duy trì làn da căng mịn, tươi trẻ.

Bơ là một trong những loại thực phẩm tốt nhất cho làn da và cân nặng - Ảnh: Internet

Quả mọng

Theo nghiên cứu, anthocyanidin là một chất dinh dưỡng tốt có nhiều trong các loại quả mọng màu tím sẫm. Loại chất này thuộc về một nhóm các hợp chất thực vật được gọi là flavonoid. Chúng là một chất chống oxy hóa rất quan trọng để hỗ trợ các cấu trúc collagen trong da. Lượng collagen dồi dào góp phần giúp làn da săn chắc, ngăn ngừa tình trạng lão hóa, chảy xệ.

Socola đen

Giàu chất flavanoids, socola đen cung cấp chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa tổn thương da sinh ra bởi tia UV từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, loại thực phẩm này chứa đến 80% cacao nên mang đến tác dụng giảm thiểu căng thẳng cực kỳ hiệu quả.

Thanh long

Đây là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, C và E, cùng các dưỡng chất thiết yếu như magie và khoảng 300 enzyme trong cơ thể. Các enzyme làm tăng tốc mọi quá trình diễn ra trong cơ thể, bao gồm cả tái tạo tế bào. Tế bào được tái táo tốt rất có ích cho quá trình ngăn ngừa lão hóa da.

Thanh long tăng cường tái tạo tế bào mới, ngăn ngừa lão hóa hiệu quả - Ảnh: Internet

Quả đu đủ

Loại quả này hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường quá trình hydrat hóa. Đồng thời, đây là nguồn cung cấp vitamin A và C dồi dào cho cơ thể.

Tình trạng da phản ánh cho sức khỏe tiêu hóa. Đủ đủ lại là loại quả rất tốt cho quá trình tiêu hóa.

Hơn nữa, vitamin A giúp duy trì sự toàn vẹn của cả lớp hạ bì và lớp biểu bì (cả hai lớp da). Do đó, bổ sung nhiều đu đủ mỗi ngày sẽ tăng cường khả năng đề kháng của da trước ánh nắng mặt trời.

Đu đủ tốt cho tiêu hóa, cải thiện da và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời - Ảnh: Internet

Tăng cường bổ sung 5 loại thực phẩm lành mạnh trên, làn da sẽ cải thiện đáng kể chỉ sau thời gian ngắn.