Hè đến rồi, các nàng hãy sắm ngay 8 kiểu sandal vừa thoáng chân vừa sang chảnh hết nấc

Đối với mỗi cô gái, sandal là món đồ không thể thiếu được trong những ngày hè oi ả. Hãy cùng ngắm những kiểu sandal đẹp chắc chắn sẽ trở nên hot trong mùa hè 2020 này nhé.

Điểm nhấn nổi bật của mẫu sandal này là phần dây buộc cách điệu, tạo nên phong cách phóng khoáng, cuốn hút. Loại sandal buộc dây mảnh kén người đi, phù hợp cho những cô nàng có đôi chân thon nhỏ. Nếu bạn yêu thích những chiếc váy bohemian thì đừng nên bỏ lỡ đôi sandal hè này nhé.

Sandal cao gót là lựa chọn hàng đầu của những cô nàng công sở, đem lại phong thái lịch sự, khiến đôi chân bạn trông dài hơn. Kiểu sandal này luôn là xu hướng thời trang không thể bỏ qua trong mùa hè, phù hợp với nhiều loại trang phục, bạn có thể kết hợp cùng quần âu, váy liền hay chân váy đều đẹp.

Sandal cao gót dành cho cô nàng công sở - Ảnh: Internet

3. Sandal đế xuồng

Sandal đế xuồng luôn tạo sự dễ chịu, chắc chân cho người dùng, mà vẫn rất nịnh dáng. Kiểu dép này không kén người đi, dễ kết hợp trang phục. Bạn có thể kết hợp cùng quần jeans, áo thun tạo sự năng động hoặc những cô gái ngọt ngào có thể chọn mặc cùng chân váy chữ A hay đầm xòe.

Gợi ý set đồ cho mùa hè rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

4. Sandal xỏ ngón

Những chiếc sandal xỏ ngón luôn là items được lòng các bạn trẻ bởi sự tiện lợi và thoải mái của nó. Thiết kế đơn giản, có thể sử dụng trong nhiều hoàn cảnh cùng nhiều loại trang phục. Kết hợp sandal xỏ ngón cùng quần ngắn hoặc váy maxi đi biển tạo nên nét cuốn hút riêng.

Sandal xỏ ngón giúp tôn vẻ mảnh mai của đôi chân - Ảnh minh họa: Internet

5. Sandal quai ngang

Kiểu sandal này giúp nàng ăn gian tuổi rất hiệu quả. Đối với các nàng yêu thích phong cách khỏe khoắn, cá tính thì sandal quai ngang là lựa chọn số một.

Kiểu sandal quai to tạo sự trẻ trung, năng động - Ảnh minh họa: Internet

6. Sandal màu nude

Nếu bạn không may mắn sở hữu đôi chân không trắng trẻo thì nên lựa chọn những đôi sandal có màu nude, tránh những đôi màu sắc sặc sỡ. Tông màu nude vừa tôn da vừa giúp trung hòa màu da sạm màu của đôi chân.

Sandal màu nude tôn da, che khuyết điểm cho đôi bàn chân - Ảnh minh họa: Internet

7. Sandal T-Strap

Đây là kiểu sandal có một đoạn quai thẳng nối từ mũi tới cổ chân theo hình chữ T, kiểu dáng này giúp đôi chân thêm mảnh mai và tạo cảm giác chân thon dài hơn so với những loại chỉ có 2 quai ngang. Kiểu sandal hè này đem lại sự tiện lợi và vô cùng thoải mái, thoáng mát.

Kiểu sandal chữ T giúp chân thon gọn hơn - Ảnh minh họa: Internet

8. Sandal đế thấp

Sandal đế thấp đem lại cảm giác thoải mái, êm ái cho người đi. Thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng phù hợp với những nàng yêu thích sự giản dị, mộc mạc.

Sandal đế thấp tạo sự dễ chịu cho người dùng - Ảnh: Internet

Những kiểu sandal đẹp không thể thiếu trong tủ đồ của mỗi cô gái. Khéo léo lựa chọn loại dép phù hợp không chỉ giúp bạn tôn lên vẻ đẹp đôi chân mà còn giúp làm đẹp vóc dáng của mình.