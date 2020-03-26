Kiểu áo blouse 'bánh bèo chúa' giúp bạn gái ghi điểm tuyệt đối vì xinh đẹp, thời thượng như tiểu thư

Chị em nhất định phải học ngay những cách phối đồ với áo blouse điệu đà, nữ tính để hóa thân thành cô tiểu thư xinh đẹp ngút ngàn.

Mùa hè đến cũng là lúc mà phái đẹp cần phải thay đổi phong cách ăn mặc. Thời tiết oi bức, nắng nóng khiến cơ thể dễ toát mồ hôi hơn. Do đó, những kiểu trang phục thoải mái, thoáng mát rất được ưa chuộng. Trong số đó, các kiểu áo blouse nữ tính luôn là lựa chọn tuyệt vời. Hãy cùng bài viết dưới đây tham khảo các cách phối đồ với áo blouse thời thượng, nữ tính và cuốn hút.

Áo blouse thường có thiết kế bèo nhún, form rộng nên tạo nên vẻ nữ tính, điệu đà rất cuốn hút - Ảnh: Internet

Áo blouse rất dễ phối đồ, bạn có thể diện mẫu áo này với tất cả các kiểu quần jeans - Ảnh: Internet

Ngoài màu trắng, áo blouse tông tím ngọt ngào cũng là một gợi ý tuyệt vời trong dịp hè này. Khéo léo phối cùng đôi sandal thắt dây, bạn sẽ trông vừa điệu đà vừa cổ điển, sang trọng - Ảnh: Internet

Để khoe khéo vòng eo nhỏ nhắn và ăn gian chiều cao, bạn hãy diện quần jeans ống suông cạp cao với áo blouse croptop tay phồng. Với set đồ này, bạn sẽ trông rất gợi cảm - Ảnh: Internet

Màu tím mộng mơ mang đến sự thanh lịch, với thiết kế form rộng, tay phồng và phối ren, kiểu áo blouse này trông cực kỳ độc đáo - Ảnh: Internet

Trông bạn sẽ như quý cô thập niên 90 với cách phối áo blouse trắng với đầm caro hai dây, đi boots cổ cao - Ảnh: Internet

Áo blouse cổ vuông phối cùng quần jeans skinny trắng tạo nên set đồ tươi sáng mà không kém phần thời thượng - Ảnh: Internet

Áo blouse bèo nhún tông màu be sang trọng mà lại nữ tính vô cùng. Diện cùng quần jeans trắng lại càng thêm nổi bật - Ảnh: Internet

Những cô nàng công sở chắc chắn sẽ mê đắm sự kết hợp giữa baggy vải và áo blouse nhẹ nhàng, nữ tính mà hết sức thanh lịch này - Ảnh: Internet

Áo blouse thiết kế dáng peplum giúp ăn gian chiều cao và tạo cảm giác vòng eo trông nhỏ nhắn hơn. Đây là lựa chọn tuyệt vời dành cho cô nàng mũm mĩm - Ảnh: Internet

Học ngay những gợi ý phối đồ cùng áo blouse nữ tính trên, bạn sẽ trở thành quý cô cuốn hút với vẻ đẹp thanh lịch, nữ tính mà cũng vô cùng sang trọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kieu-ao-blouse-banh-beo-chua-giup-ban-gai-ghi-diem-tuyet-doi-vi-xinh-dep-thoi-thuong-nhu-tieu-thu-354861.html