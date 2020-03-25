5 items giúp ‘kéo chân’ cực đỉnh, hội chị em ‘nấm lùn’ chỉ diện một lần là thích mê

Chiều cao khiêm tốn sẽ chẳng phải là vấn đề quá to tát nếu bạn biết cách lựa chọn trang phục và phối đồ phù hợp để giấu đi khuyết điểm này. Đặc biệt, nếu ưu tiên bổ sung những món thời trang giúp tăng chiều cao dưới đây vào tủ đồ, không chỉ phong cách của bạn được nâng tầm mà đôi chân cũng được “kéo dài” đáng kể.

Quần ống loe cạp cao là items có khả năng “hack dáng” cực đỉnh mà bạn không thể bỏ qua. Bạn có thể mix áo thun đơn giản, áo sơ mi hoặc croptop với kiểu quần này sao cho phần cạp quần lộ diện hoàn toàn. Để F5 phong cách một chút cho bản thân và giúp đôi chân dài hơn, hãy kết hợp với một đôi giày mũi nhọn hoặc boot cổ thấp gót cao.

Chân váy hoặc váy xẻ tà không chỉ giúp set đồ của bạn trông nữ tính và ngọt ngào hơn mà còn giúp vóc dáng trở nên thanh thoát. Đặc biệt, váy xẻ tà sẽ phát huy tác dụng "kéo chân" tối ưu nhất khi bạn bước đi và chúng chính là trợ thủ đắc lực cho những tấm hình sống ảo chân dài miên man đấy!

Chiều cao được cải thiện đáng kể với items cực dễ phối đồ này - Ảnh: Internet

Áo dáng lửng

Áo dáng lửng phối với quần cạp cao sẽ là set đồ hoàn hảo để bạn ăn gian đáng kể chiều dài đôi chân. Bên cạnh đó, loại áo này còn giúp bạn trông trẻ trung và năng động hơn trong mắt người đối diện. Với những cô nàng eo thon thì items này sẽ giúp khoe triệt để lợi thế hình thể này.

Bạn là một cô nàng cá tính thì hãy bổ sung ngay áo dáng lửng vào tủ đồ nhé! - Ảnh: Internet

Sandals có gót quai mảnh

Đối với những cô nàng “nấm lùn”, sandals với thiết kế mảnh mai sẽ tạo cảm giác vóc dáng trở nên cao ráo và thanh thoát hơn. Lưu ý là bạn nên lựa chọn những đôi giày có độ cao khoảng 3 – 5 phân để mix cùng với quần hoặc chân váy.

Nữ tính hơn với sandal quai mảnh - Ảnh: Internet

Sandals cao gót nhựa trong

Đây là món phụ kiện mà bạn không thể bỏ qua nếu muốn đôi chân thon dài hơn. Sandals cao gót nhựa trong sẽ tạo hiệu ứng đi như không đi, lại cộng thêm phần gót cao giúp đôi chân của bạn tưởng như dài miên man. Đặc biệt, loại giày này còn phù hợp với khá nhiều loại trang phục nên bạn có thể đầu tư ngay một đôi để diện khi cần.

Sang chảnh và cực quyến rũ với phụ kiện chất chơi này - Ảnh: Internet

Trên đây là những items thời trang cực hot và giúp nàng thấp bé tự tin hơn khi xuất hiện trước đám đông, hãy thử áp dụng và bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy!