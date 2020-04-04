2 tuần ở nhà, tranh thủ thanh lọc làn da với thời khóa biểu đơn giản này để da căng mịn như em bé

Chăm sóc da 04/04/2020 12:30

Để trở lại với công việc trong một diện mạo tươi tắn và xinh đẹp hơn, hội chị em không được lơ là quy trình dưỡng da hàng ngày trong thời gian nghỉ dịch.

Trong những ngày thực hiện chiến dịch “cách ly xã hội”, bạn hãy tranh thủ thời gian để thanh lọc cơ thể, detox làn da mỗi ngày. Đừng lơ là chủ quan mà khiến nhan sắc “xuống cấp” nhé!

Hãy lên thời khóa biểu cho quy trình dưỡng da hàng ngày để có được làn da mịn màng, trắng hồng không tì vết.

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Đây chính là thời khóa biểu thanh lọc làn da dành cho bạn – Ảnh: Internet

Uống nước chanh mật ong pha loãng

Nước chanh ấm mật ong không chỉ giúp hỗ trợ giảm cân mà còn thúc đẩy sản sinh ra những tế bào máu mới. Bên cạnh đó, thức uống này có khả năng kháng khuẩn, trị mụn, hỗ trợ khả năng phục hồi và tạo collagen ngăn ngừa lão hóa da.

Hàm lượng vitamin C có trong chanh còn giúp da sáng mịn, loại bỏ những vết thâm mụn, tàn nhang. Chính vì vậy, bạn nên uống nước chanh mật ong pha loãng vào mỗi buổi sáng.

Có thể tẩy da chết vào buổi sáng

Từ trước đến nay, việc tẩy tế bào chết thường được khuyến khích thực hiện vào buổi tối để tránh da bị bắt nắng. Tuy nhiên, trong những ngày nghỉ dịch, bạn có thể tẩy da chết nhẹ nhàng vào ban ngày.

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Bạn có thể tẩy da chết nhẹ nhàng vào buổi sáng - Ảnh: Internet

Trên thực tế, tẩy da chết buổi sáng và buổi tối đều có tác dụng tương tự nhau, giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn cũng như tăng khả năng hấp thu dưỡng chất cho da. Sau khi tẩy da chết, bạn nên dưỡng ẩm đầy đủ cho da để giữ độ đàn hồi.

Làm sạch da nhẹ nhàng nhưng đầy đủ 2 bước

Làn da trong những ngày tránh dịch cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn vì không chịu đủ mọi bụi bẩn và lớp make up tích tụ cả ngày dài. Thay vì sử dụng các loại dầu và sáp tẩy trang, bạn chỉ cần làm sạch da bằng micellar, sau đó dùng sữa rửa mặt là đủ. Nếu da không bẩn mà lại làm sạch quá kỹ thì sẽ gây phản tác dụng, bào mòn lớp bảo vệ của làn da.

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Đừng quên chăm sóc da trong thời gian nghỉ dịch nhé! - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ đất sét detox da

Mặt nạ đất sét có tác dụng hữu hiệu trong việc detox làn da, thải độc và hút sạch bụi bẩn tích tụ trong lỗ chân lông. Trước khi đắp mặt nạ, bạn nên xông mặt bằng nước nóng để kích thích lỗ chân lông giãn nở, nhờ vậy mà mặt nạ có thể phát huy tối đa công dụng.

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