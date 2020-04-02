Làm việc lâu trước màn hình máy tính, bạn cần 'bỏ túi' ngay 3 bước thải độc này để làn da luôn khỏe đẹp, đẩy lùi lão hóa

Chăm sóc da 02/04/2020 05:30

Ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử có tác hại tương tự như tia UV từ ánh nắng mặt trời. Do đó, làm việc lâu trước máy tính, bạn cần thải độc da mặt mỗi ngày.

Ánh sáng xanh từ thiết bị máy tính có thể xâm nhập vào trong lớp hạ bì gây rối loạn quá trình sản sinh tế bào mới, hạn chế tổng hợp collagen. Vì vậy, loại tia sáng này khiến lão hóa diễn ra nhanh hơn. Nếu làm việc nhiều giờ đồng hồ trước màn hình máy tính, bạn cần phải thải độc da mặt mỗi ngày để duy trì làn da mịn màng, căng mướt.

Làm sạch 2 lần mỗi ngày

Dù bận rộn hay lười đến mấy, bạn cũng phải thực hiện làm sạch khuôn mặt mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối. Để loại sạch bụi bẩn, cặn bã khỏi lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn viêm, mụn trứng cá, bạn cần làm sạch với 2 bước. Đầu tiên là dùng sản phảm tẩy trang gốc dầu để hòa tan mỹ phẩm dưỡng da, kem chống nắng. Tiếp đó là chất tẩy rửa dạng gel hoặc kem dịu nhẹ để khử sạch vi khuẩn gây bệnh.

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Để thải độc da mặt, đầu tiên, hãy tuân thủ quy tắc làm sạch kép mỗi ngày vào buổi sáng và tối - Ảnh: Internet

Tẩy tế bào chết dịu nhẹ

Mỗi ngày, làn da sẽ trao đổi chất, sản sinh tế bào mới và đào thải tế bào hư tổn lên trên bề mặt. Do đó, cứ 2 lần mỗi tuần, bạn nên tẩy tế bào chết để làn da thông thoáng và căng mịn. 

Tuy nhiên, đừng nên lạm dụng các sản phẩm chứa axit để thực hiện công đoạn này vì chúng có thể làm bào mòn da. Thay vào đó, bạn nên dùng các sản phẩm dịu nhẹ, độ pH thấp. Ngoài ra, các thành phần tự nhiên như bột yến mạch, bã cà phê cũng rất tuyệt vời để tẩy tế bào chết tại nhà.

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Tẩy tế bào chết dịu nhẹ mỗi ngày giúp da láng mịn, căng mướt và thông thoáng - Ảnh: Internet

Đắp mặt nạ đất sét

Đất sét được xem là thành phần hoàn hảo trong việc thải độc làn da. Chính vì vậy, hãy đắp mặt nạ đất sét mỗi ngày để loại sạch độc tố, thanh lọc, cải thiện sức khỏe của làn da.

Với tính năng thấm hút bã nhờn từ sâu trong lỗ chân lông, mặt nạ đất sét còn mang đến tác dụng điều trị mụn đầu đen, ngăn ngừa mụn ẩn, mụn thịt rất hiệu quả.

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Mặt nạ đất sét thải độc, điều trị và ngăn ngừa mụn hiệu quả - Ảnh: Internet

Với 3 bước thải độc da mặt đơn giản này, bạn nên thực hiện mỗi ngày để làn da luôn trắng mịn không khuyết điểm.

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