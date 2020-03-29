Chỉ với một chai nước hoa hồng, bạn có vô vàn những công dụng làm đẹp hữu hiệu mà không phải ai cũng biết

Chăm sóc da 29/03/2020 05:30

Nước hoa hồng là mỹ phẩm quen thuộc của phụ nữ, nhưng không phải ai cũng biết cách sử dụng nước hoa hồng để tận dụng tối đa các công dụng của nó.

Nước hoa hồng là sản phẩm làm đẹp tự nhiên giúp làm sạch lỗ chân lông và giữ làn da luôn mịn màng, tươi mát. Bên cạnh đó, nước hoa hồng còn chứa các thành phần có tác dụng kháng viêm, chống oxy hóa, là sản phẩm làm dịu da lý tưởng. Cùng tìm hiểu 4 cách sử dụng nước hoa hồng dưới đây nhé. 

Dùng nước hoa hồng để làm sạch da

Vì nước hoa hồng có khả năng cấp ẩm và giữ ẩm cho da nên phù hợp với những bạn có làn da dầu, da hỗn hợp hoặc da nhạy cảm.

Nguyên liệu làm sữa rửa mặt từ nước hoa hồng gồm có:

- 360ml nước hoa hồng.

- 2 muỗng canh xà phòng không mùi.

- 1 muỗng canh Glycerin.

- 1 muỗng canh dầu vitamin E.

- 1 lọ thủy tinh kín hơi.

Cách sử dụng: Hỗn hợp trên được trộn đều và cho vào lọ thủy tinh dùng để rửa mặt hàng ngày. Đây là loại sữa rửa mặt lành tính, không gây hại cho da. Sau một thời gian sử dụng, làn da của bạn sẽ trở nên trắng sáng, mịn màng.

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Rửa mặt với nước hoa hồng đem lại làn da mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng nước hoa hồng để giảm bọng mắt

Bọng mắt khiến khuôn mặt trở nên già nua, thiếu sức sống. Nước hoa hồng có tính dịu nhẹ có thể sử dụng cho làn da mỏng manh, nhạy cảm quanh mắt. 

Cách thực hiện: Nước hoa hồng cho vào tủ lạnh khoảng 1 tiếng rồi đem ra sử dụng. Ngâm miếng bông trong nước hoa hồng và nhẹ nhàng đặt lên mí mắt của bạn trong khoảng 20 phút. Việc này sẽ giúp giảm bọng mắt và giảm đau cho đôi mắt mệt mỏi ngay lập tức.

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Đánh bay bọng mắt xấu xí bằng nước hoa hồng - Ảnh minh họa: Internet

Chống lão hóa da bằng nước hoa hồng

Thành phần của nước hoa hồng gồm Vitamin A, vitamin C và nhiều dưỡng chất giúp nuôi dưỡng làn da săn chắc, đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, chân chim. Mặt nạ nước hoa hồng giúp da được bổ sung độ ẩm tối đa và trở lên mịn màng hơn.

Nguyên liệu cần thiết bao gồm:

- 2 thìa nước hoa hồng.

- 2 thìa dầu dừa.

- 2 thìa dầu hạnh nhân.

- 3 giọt dầu vitamin E.

Cách sử dụng: Trộn đều hỗn hợp vào một chiếc bát. Sau khi rửa sạch mặt với nước ấm để loại bỏ hết các bụi bẩn, bạn thoa hỗn hợp lên mặt và massage nhẹ nhàng trong vòng 10 đến 15 phút, rồi rửa lại bằng nước sạch và nhớ là dùng tay vỗ nhẹ để các tinh chất dưỡng ẩm thấm đều vào da. Bạn nên đắp mặt nạ 2 lần/tuần để có được một kết quả như mong muốn nhé.

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Nước hoa hồng giúp bạn có làn da săn chắc - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước hoa hồng để trị mụn

Nước hoa hồng kết hợp với nước cốt chanh có tác dụng giảm viêm, kháng khuẩn, điều trị mụn hiệu quả. Bạn thoa đều hỗn hợp lên vùng da bị mụn, giữ làn da như vậy khoảng tầm 10 phút sau, để hỗn hợp khô tự nhiên và có thời gian thẩm thấu vào sâu bên trong lớp biểu bì da.

Với cách làm này, bạn sẽ loại bỏ được các mụn đầu đen, mụn bọc hiệu quả hơn bởi bề mặt da được làm sạch hoàn toàn và các lỗ chân lông sẽ luôn được se khít, giảm nếp nhăn.

Tận dụng các công dụng của nước hoa hồng giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí mua mỹ phẩm vừa có làn da khỏe đẹp. Chúc các bạn luôn tươi trẻ!

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