Trắng da từ bia một cách đơn giản và dễ dàng nhất xin được tổng hợp và gửi các bạn tham khảo tại bài viết này. Bia vừa làm đồ uống lại thêm tác dụng làm đẹp, sáng da mịn màng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, các chị em nhỉ.

Tác dụng trắng da từ bia Bia có tác dụng làm trắng da bởi lẽ nó chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, và axit amin như vitamin B, protein, selen, kali, sắt, kẽm và magiê,... giúp nuôi dưỡng, cải thiện làn da mịn màng, căng bóng nhanh chóng.

Không chỉ giàu chất dinh dưỡng mà bản thân bia còn chứa thành phần đặc biệt khiến nó trở thành nguyên liệu giúp làm trắng da tại nhà, dưỡng da căng mịn, đẹp không tì vết hiệu quả là men bia. Men bia giúp cân bằng độ pH của da, điều hòa và kiểm soát lượng bã nhờn (dầu tự nhiên của da) một cách hoàn hảo, từ đấy, giúp cho việc điều trị da bị mụn trứng cá và cải thiện tình trạng da khô tốt nhất. Hơn nữa, khi kết hợp với các thành phần khác làm thành mặt nạ dưỡng da, men bia sẽ phát huy tác dụng tiêu diệt các vi khuẩn trên bề mặt da (giải quyết nguyên nhân gây ra các mụn trứng cá) và tẩy tế bào chết một cách nhẹ nhàng, không mài mòn da nghiêm trọng hay gây kích ứng, cực kỳ thích hợp dưỡng da trắng mịn với các bạn có làn da khô và da nhạy cảm. Thế nên, nếu nói rằng có ai tắm bia dưỡng trắng da hẳn sẽ không gây bất ngờ và lạ lẫm cho nhiều chị em nữa rồi. Và để làm đẹp da, không cần tốn kém đến mức chuẩn bị cả bồn tắm chứa bia, các chị em có thể thử hai công thức làm mặt nạ giữ ẩm tự nhiên ở nhà, có tác dụng trắng da từ bia dưới đây, hiệu quả tốt và dễ dàng thực hiện tại nhà lắm đấy nhé.

Trắng da từ bia với mặt nạ dưỡng da đơn giản Các bạn làm mặt nạ dưỡng da với các thành phần chính là: bia, dầu ôliu, sữa chua không đường, lòng trắng trứng, nước cốt chanh tươi, mật ong, đều là các thành phần quen thuộc, đơn giản và dễ dàng chuẩn bị tại nhà. Đầu tiên là pha trộn đều theo tỉ lệ 1 thìa sữa chua không đường, 1 thìa dầu oliu, 1 thìa mật ong nguyên chất, thêm 1 thìa nước cốt chanh với nhau. Đây đều là những thành phần giúp cho làn da khỏe mạnh, mêm mại, giữ ẩm và sáng da nhanh chóng.

Khi đã trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất rồi mới thêm 1 thìa bia giúp duy trị độ cân bằng pH trên da, cho 1 lòng trắng trứng (chứa nhiều albumen có tác dụng làm sạch sâu, săn chắc kết cấu da và tẩy mụn đầu trắng, mụn đầu den hiệu quả) vào sau cùng.

Trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất ta đã có mặt nạ dưỡng trắng da từ bia, rửa sạch và đắp lên da một lớp mỏng, mát xa nhẹ nhàng, để trong 15 phút rồi rửa sạch lần nữa. Thực hiện 2-3 lần/ tuần để có tác dụng tốt nhất. Chú ý: Nếu không có dầu oliu các bạn có thể sử dụng dầu dừa để thay thế.

Nếu không chuẩn bị đủ 6 thành phần thì cũng không sao, kết hợp 1 hoặc 2-3 thành phần trong 5 thành phần còn lại với bia, chúng ta cũng đã có một mặt nạ dưỡng trắng da từ bia hiệu quả.

Tuy đây đều là các thành phần lành tính nhưng với bạn nào da nhạy cảm, dễ bị kích ứng thì nên bôi thử hỗn hợp này lên cổ tay để trong 5-10 phút xem có bị dị ứng hay phản ứng đặc biệt nào trước khi áp dụng trên nhiều vùng da nhé. Trắng da từ bia với dầu jojoba Kết hợp bia với dầu jojoba chúng ta có được hỗn hợp dưỡng da trắng da toàn thân vô cùng chất lượng, tăng hiệu quả dưỡng ẩm, dưỡng trắng mịn màng lên nhiều lần. Cách thực hiện vô cùng đơn giản: Các bạn trộn 1 cốc bia với 2-3 thìa dầu jojoba đều với nhau. Rửa sạch da rồi thoa đều hỗn hợp này lên, mát xa toàn thân theo hình vòng tròn, trong 15-20 phút, để thêm 10 phút cho các dưỡng chất thấm sâu, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Bạn sẽ thấy da vừa đủ ẩm, mịn màng lại thêm căng sáng, trắng hơn nhiều nữa đấy. Làm trắng da từ bia nghe có vẻ kỳ quặc nhưng lại có hiệu quả vô cùng, giúp các chị em làm đẹp đơn giản, an toàn lại vô cùng nhanh chóng. Chị em đừng ngại áp dụng để có một làn da đẹp, mịn màng, trắng không tỳ vết như mong ước nhé.

5 công thức tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch dễ thực hiện tại nhà Tẩy tế bào chết toàn thân bằng yến mạch giúp loại bỏ da chết hiệu quả, chăm sóc da tự nhiên, trẻ hóa làn da tuyệt vời mà cách thực hiện thì rất đơn giản đấy nhé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cach-lam-trang-da-tu-bia-dep-min-mang-trang-khong-ti-vet-tai-nha-don-gian-221024.html