Cách làm trắng da khi bị cháy nắng đơn giản và hiệu quả

Chăm sóc da 17/07/2017 11:28

Cách làm trắng da khi bị cháy nắng sẽ trả lại chị em làn da trắng sáng, mịn màng, phục hồi thương tổn sau khi bị cháy nắng cấp tốc với các công thức dưỡng da thành phần từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả nhé.

Cách làm trắng da khi bị cháy nắng là điều mà mọi chị em cần biết để bảo vệ, phục hồi làn da khỏi các ảnh hưởng và tác hại xấu từ nắng mặt trời, dưỡng da trắng mịn tốt nhất, luôn lung linh, tự tin với làn da sáng hồng, tươi tắn thay vì đen nhẻm, thô rát vì bị cháy nắng nhé. 

Ngay khi thấy bản thân bị cháy nắng các bạn hãy áp dụng các cách sau để làm mát da, giảm cảm giác đau đớn và phồng rộp trên da, giúp trắng da, dưỡng da nhanh nhất:

  • Vào ngay chỗ râm mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.
  • Dội nước lạnh lên mặt và toàn thân để làm dịu da.
  • Dùng nha đam lạnh chà nhẹ trên da, có xoa nhẹ để gel nhà đam ngấm vào da, cấp nước và làm giảm đau đớn, tránh da bị phồng rộp.
  • Dùng bổ sung nước hoa hồng loại không cồn để đảm bảo đủ nước, giữ nước và cân bằng độ pH cho da.
  • Cố gắng không đi ra ngoài dưới nắng mặt trời trong 24h tiếp theo.

Sau đó áp dụng các công thức, cách làm trắng da khi bị cháy nắng dưới đây:

Cách làm trắng da khi bị cháy nắng với dầu dừa

Dầu dừa dưỡng da, dưỡng ẩm hiệu quả, thâm sâu và nuôi dưỡng các tế bào dưới da đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp da căng mịn, nhanh chóng phục hồi tổn thương, trắng da nhanh sau khi cháy nắng.

Dầu dừa là thành phần không thể thiếu để <a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/duong-trang-da.topic'>dưỡng trắng da</a> khi bị cháy nắng
Dầu dừa là thành phần không thể thiếu để dưỡng trắng da khi bị cháy nắng. Ảnh: Internet

Cách dùng khá đơn giản là sau khi các bạn tắm xong thì bôi một lớp dầu dừa lên vùng da cần dưỡng trắng, chăm sóc, để đến khi da thấm hết là được, có thể thực hiện các hoạt động khác bình thường.

Cách làm trắng da khi bị cháy nắng với dưa chuột

Đắp mặt nạ dưa chuột giúp da lành vết thương, nhanh chóng trở về với mềm mại, mượt mà và trắng sáng ban đầu. Dưa chuột cung cấp nước, vitamin và có chất làm trắng da giúp cải thiện làn da khi bị cháy năng vô cùng tốt.

Cách làm trắng da khi cháy nắng nhanh và hiệu quả với dưa chuột
Cách làm trắng da khi cháy nắng nhanh và hiệu quả với dưa chuột. Ảnh: Internet

Trước khi sử dụng, hay để dưa chuột ở ngăn mát tủ lạnh từ 1-2 tiếng và bạn sẽ thấy vô cùng dễ chịu khi sử dụng đấy.

Khoai tây giúp làm trắng da khi bị cháy nắng hiệu quả

Nếu thấy da của bạn có xu hướng bị rám nắng bởi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì bạn có thể thử biện pháp khắc phục bằng mặt nạ khoai tây giúp da mềm mại, mịn màng, da căng mịn, sáng tươi, hồng hào, giảm nếp nhăn hiệu quả.

Mặt nạ khoai tây sữa dưỡng trắng da mềm mượt, nhất là sau cháy nắng
Mặt nạ khoai tây sữa dưỡng trắng da mềm mượt, nhất là sau cháy nắng. Ảnh: Internet

Bạn có thể cắt lát mỏng khoai tây đắp lên vùng da hoặc nghiền nhỏ, mịn khoai tây trộn với sữa tươi không đường lạnh thành hỗn hợp rồi đắp lên vùng da cần chăm sóc, dưỡng trắng khi bị cháy nắng. Đắp từ 15-30 phút thì rửa sạch lại bằng nước lạnh, lau khô và bôi chút kem dưỡng ẩm cho da.

Cách làm trắng da khi bị cháy nắng với tẩy da chết

Bạn muốn làm mịn da sáng và căng mướt sau khi bị cháy nắng thì ngoài việc sử dụng các công thức dưỡng da trắng tự nhiên, khoẻ mạnh ở trên thì tẩy da chết hóa chất là cách tốt nhất để làm điều đó. Tẩy da chết sẽ loại bỏ các tế bào da chết, loại bỏ lớp da bị cháy nắng, đưa lớp da sáng màu hơn lên phía trên, sạch sâu và loại bỏ bụi bẩn, kích thích quá trình thay mới tế bào da, làm mờ vết cháy nắng nhanh nhất.

Tẩy da chết là cách làm trắng da khi cháy nắng không thể bỏ qua
Tẩy da chết là cách làm trắng da khi cháy nắng không thể bỏ qua. Ảnh: Internet

Cách làm trắng da khi bị cháy nắng với chanh, glycerin và nước hoa hồng

Mỗi tối trước khi đi ngủ các bạn chuẩn bị dung dịch bảo gồm 1 thìa nước chanh, 2 thìa glycerin và 1 thìa hoa hồng, có thể tăng thêm tùy theo vùng da cần chăm sóc nhưng vẫn đảm bảo tý lệ như vậy, thoa lên da, mát xa nhẹ nhàng rồi đi ngủ, để qua đêm không cần rửa lại. Đây là dung dịch dưỡng da trắng mịn, giữ ẩm cực hiệu quả, chỉ sau một đêm, da sáng mịn và căng bóng thấy rõ, kiên trì áp dụng làn da bị tổn thương, đen do cháy nắng sẽ được phục hồi trở về làn da mềm mại, trắng hồng lúc trước.

Nước chanh, glycerin với nước hoa hồng là dung dịch dưỡng ẩm, dưỡng trắng da hiệu quả
Nước chanh, glycerin với nước hoa hồng là dung dịch dưỡng ẩm, dưỡng trắng da hiệu quả. Ảnh: Internet

Chỉ cần làm các cách làm trắng da khi bị cháy nắng trên đây, bạn sẽ không còn phải lo về rám nắng hay những thương tổn mà ánh nắng mặt trời gây thương tổn cho da nữa, tự do tận hưởng hết một mùa hè sôi động và nhiều niềm vui rồi.

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