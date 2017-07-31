Cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo cực công hiệu

Chăm sóc da 31/07/2017 15:26

Hiện nay, tuy kem dưỡng da xuất hiện ngày càng nhiều nhưng với cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo vẫn nằm trong top đầu những sản phẩm chăm sóc da hiệu quả nhất.

Đơn giản mà hiệu quả, dễ thực hiện và an toàn, đó là những lời nhận xét của nhiều người khi dùng cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo.Hàng ngày bạn vẫn thường hay nấu cơm, nước sau khi vo gạo cũng đem bỏ đi. Nhưng ai ngờ rằng thứ nước này lại có những công dụng tuyệt vời mà bạn chưa tưởng được. Vậy còn ngại gì mà không giữ lại nước vo gạo để làm đẹp cho riêng mình.

Nước vo gạo làm đẹp hiệu quả

Như ta đã biết, gạo là loại lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Dù sử dụng mỗi ngày nhưng ăn vào vẫn thể ngán mà một khi thiếu không ai có thể chịu được. Chính vì điều này mà mỗi bữa ăn của gia đình luôn có một nồi cơm nóng hổi, thơm lừng.

Gạo có chứa nhiều vitamin A, B, C cùng rất nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe như kẽm, sắt, magie, canxi, kali..., đặc biệt là chất đường bột, protein... Chúng hỗ trợ duy trì năng lượng thường xuyên, giúp các tế bào phát triển tốt và ngăn ngừa được bệnh dịch và phòng chống ung thư. Ăn nhiều cơm cũng là cách giúp tăng cân nhanh chóng mà nhiều người bị suy dinh dưỡng đang áp dụng.

Làm đẹp da mặt với nước vo gạo hiệu quả nhất
Làm đẹp da mặt với nước vo gạo hiệu quả nhất (Ảnh: Internet)

Nước vo gạo vẫn giữ được nguyên những dưỡng chất tốt từ hạt gạo. Nó chứa dầu cám hỗ trợ chống oxy hóa, trị mụn, giảm vết thâm, nám và tàn nhang rất tốt. Đồng thời nước vo gạo còn bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp da thêm mềm mại, mịn màng và căng tràn sức sống một cách tự nhiên nhất.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này, sử dụng nước vo gạo làm đẹp da mặt là sự lựa chọn thông minh mà bạn nên trải nghiệm ngay hôm nay.

Làm nước vo gạo như thế nào là tốt nhất?

Tuy nước vo gạo tốt cho da, nhưng chọn loại nước vo gạo như thế nào còn tùy thuộc vào việc bạn vo gạo như thế nào nữa.

Để có được lớp nước vo gạo chuẩn nhất bạn cần lưu ý các bước sau:

-    Lần vo gạo đầu tiên nên vo nhẹ nhàng để loại bỏ những cặn bã còn bám trên hạt gạo. Nước vo gạo này bạn nên đổ bỏ đi.

-    Đổ nước vào và vo gạo lần 2, vo mạnh tay hơn để các dưỡng chất có trong hạt gạo được hòa tan vào nước.

-    Vo thêm một lần nước nữa là được. Hai lần vo sau bạn hãy giữ lại nước.

-    Đợi cho lớp váng gạo lắng xuống dưới đáy thì hãy gạt bỏ phần nước ở trên đi.

Cuối cùng là dùng nước này để chăm sóc da mặt của bạn.

Các cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo

Rửa mặt mỗi ngày

Sau khi lấy được lớp nước đục thì bạn chỉ cần dùng nó rửa mặt mỗi sáng và tối là được. Nên kiên trì áp dụng thường xuyên để có kết quả tốt nhất nhé. Nước vo gạo sẽ giúp lấy đi bụi bẩn, tẩy trang an toàn nhất giúp lỗ chân lông thông thoáng, mịn màng và loại bỏ hắc tố tối làm da đen sạm.

Rửa mặt mỗi ngày bằng nước vo gạo làm đẹp da
Rửa mặt mỗi ngày bằng nước vo gạo làm đẹp da (Ảnh: Internet)

Mặt nạ nước vo gạo

Ngoài cách rửa mặt bằng nước vo gạo làm đẹp da, bạn còn có thể áp dụng nó để làm lớp mặt nạ dưỡng da hiệu quả.

Rất đơn giản, thay vì rửa mặt, bạn chỉ cần ngâm mặt nạ trong nước vo gạo, để như vậy khoảng 15 phút rồi lấy ra đắp trực tiếp lên da mặt. Đợi lớp mặt nạ này khô đi thì bạn có thể dùng thêm một lớp mặt nạ khác sau đó rửa sạch lại với nước ấm.

Mặt nạ nước vo gạo giúp dưỡng da đẹp tự nhiên
Mặt nạ nước vo gạo giúp dưỡng da đẹp tự nhiên (Ảnh: Internet)

Còn một công thức khác mà bạn có thể áp dụng kết hợp với cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao và nhanh chóng hơn. Chỉ cần cho thêm vào một vài giọt tinh dầu thiên nhiên hoặc nước cốt chanh và sử dụng giống như lớp mặt nạ ở trên là được.

Những công thức này sẽ giúp loại sạch bụi bẩn, se khít lỗ chân lông, dưỡng da mịn màng và trắng sáng rạng rỡ hơn.
Vừa không mất nhiều thời gian, ít chi phí và cho hiệu quả cao, vậy bạn còn ngại gì mà không áp dụng cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo ngay hôm nay để sở hữu làn da trắng mịn như ý.

Đột phá với 4 cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên

Đột phá với 4 cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên

Cách làm đẹp da mặt từ thiên nhiên từ lâu đã nhận được sự tin tưởng và ưa chuộng của nhiều người. Với tính an toàn và hiệu quả cao sẽ sớm trả lại cho bạn làn da trắng mịn hoàn hảo.

Xem thêm
Từ khóa:   làm đẹp da mặt làm đẹp da với nước vo gạo làm đẹp da

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 7 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 7 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ