Cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo cực công hiệu

Như ta đã biết, gạo là loại lương thực không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Dù sử dụng mỗi ngày nhưng ăn vào vẫn thể ngán mà một khi thiếu không ai có thể chịu được. Chính vì điều này mà mỗi bữa ăn của gia đình luôn có một nồi cơm nóng hổi, thơm lừng.

Gạo có chứa nhiều vitamin A, B, C cùng rất nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe như kẽm, sắt, magie, canxi, kali..., đặc biệt là chất đường bột, protein... Chúng hỗ trợ duy trì năng lượng thường xuyên, giúp các tế bào phát triển tốt và ngăn ngừa được bệnh dịch và phòng chống ung thư. Ăn nhiều cơm cũng là cách giúp tăng cân nhanh chóng mà nhiều người bị suy dinh dưỡng đang áp dụng.

Nước vo gạo vẫn giữ được nguyên những dưỡng chất tốt từ hạt gạo. Nó chứa dầu cám hỗ trợ chống oxy hóa, trị mụn, giảm vết thâm, nám và tàn nhang rất tốt. Đồng thời nước vo gạo còn bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp da thêm mềm mại, mịn màng và căng tràn sức sống một cách tự nhiên nhất.

Chính vì những lợi ích tuyệt vời này, sử dụng nước vo gạo làm đẹp da mặt là sự lựa chọn thông minh mà bạn nên trải nghiệm ngay hôm nay.

Làm nước vo gạo như thế nào là tốt nhất?

Tuy nước vo gạo tốt cho da, nhưng chọn loại nước vo gạo như thế nào còn tùy thuộc vào việc bạn vo gạo như thế nào nữa.

Để có được lớp nước vo gạo chuẩn nhất bạn cần lưu ý các bước sau:

- Lần vo gạo đầu tiên nên vo nhẹ nhàng để loại bỏ những cặn bã còn bám trên hạt gạo. Nước vo gạo này bạn nên đổ bỏ đi.

- Đổ nước vào và vo gạo lần 2, vo mạnh tay hơn để các dưỡng chất có trong hạt gạo được hòa tan vào nước.

- Vo thêm một lần nước nữa là được. Hai lần vo sau bạn hãy giữ lại nước.

- Đợi cho lớp váng gạo lắng xuống dưới đáy thì hãy gạt bỏ phần nước ở trên đi.

Cuối cùng là dùng nước này để chăm sóc da mặt của bạn.

Các cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo

Rửa mặt mỗi ngày

Sau khi lấy được lớp nước đục thì bạn chỉ cần dùng nó rửa mặt mỗi sáng và tối là được. Nên kiên trì áp dụng thường xuyên để có kết quả tốt nhất nhé. Nước vo gạo sẽ giúp lấy đi bụi bẩn, tẩy trang an toàn nhất giúp lỗ chân lông thông thoáng, mịn màng và loại bỏ hắc tố tối làm da đen sạm.

Mặt nạ nước vo gạo

Ngoài cách rửa mặt bằng nước vo gạo làm đẹp da, bạn còn có thể áp dụng nó để làm lớp mặt nạ dưỡng da hiệu quả.

Rất đơn giản, thay vì rửa mặt, bạn chỉ cần ngâm mặt nạ trong nước vo gạo, để như vậy khoảng 15 phút rồi lấy ra đắp trực tiếp lên da mặt. Đợi lớp mặt nạ này khô đi thì bạn có thể dùng thêm một lớp mặt nạ khác sau đó rửa sạch lại với nước ấm.

Còn một công thức khác mà bạn có thể áp dụng kết hợp với cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo mà vẫn đảm bảo hiệu quả cao và nhanh chóng hơn. Chỉ cần cho thêm vào một vài giọt tinh dầu thiên nhiên hoặc nước cốt chanh và sử dụng giống như lớp mặt nạ ở trên là được.

Những công thức này sẽ giúp loại sạch bụi bẩn, se khít lỗ chân lông, dưỡng da mịn màng và trắng sáng rạng rỡ hơn.

Vừa không mất nhiều thời gian, ít chi phí và cho hiệu quả cao, vậy bạn còn ngại gì mà không áp dụng cách làm đẹp da mặt bằng nước vo gạo ngay hôm nay để sở hữu làn da trắng mịn như ý.