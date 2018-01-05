Biết cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà này, chị em tha hồ chơi Tết thâu đêm suốt sáng

Đặc biệt đối với phái nữ, việc có quầng thâm mắt sẽ khiến khuôn mặt của bạn thiếu sức sống và kém xinh dẫn đến sự thiếu tự tin trong giao tiếp.

Vào dịp Tết, các cuộc vui thường kéo dài thâu đêm suốt sáng. Điều này làm không ít người bị quầng thâm mắt vào ngày hôm sau.

Không chỉ giúp tạm biệt "đôi mắt gấu trúc" nhanh chóng, cà chua còn giúp làm mềm da và giảm nếp nhăn.

Pha một muỗng nước ép cà chua với một muỗng nước cốt chanh rồi bôi lên vùng mắt bị thâm. Để khoảng 10 phút rồi rửa mặt lại với nước, bạn sẽ thấy quầng thâm mờ đi rõ rệt.

Nha đam

Nha đam có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp như sạch mụn, hết bã nhờn, trắng da... và đặc biệt còn giúp loại bỏ quầng thâm mắt nhanh chóng.

Chỉ cần vài lát nha đam chị em có thể tạm biệt nhanh chóng đôi mắt thâm quầng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần đắp vài lát nha đam đã gọt vỏ lên mắt trong vòng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Nếu thường xuyên dùng phương pháp này, bạn không chỉ tạm biệt được quầng thâm mắt mà còn giúp vùng da này trắng sáng tự nhiên.

Sữa tươi

Sữa tươi không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời trong làm đẹp như giúp da săn chắc, sáng mịn tự nhiên... Đặc biệt sữa tươi khi kết hợp với chanh sẽ cho ra công thức trị thâm quầng mắt tại nhà hiệu quả.

Ngoài làm mờ quầng thâm mắt, sữa tươi còn giúp giảm nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Pha 20ml sữa tươi không đường với 1 muỗng nước cốt chanh. Sau đó, dùng một bông tẩy trang thấm dung dịch rồi đắp lên vùng mắt bị thâm.

Lưu ý: Trong lúc đắp nên kết hợp với massage nhẹ nhàng để dung dịch thấm vào da nhanh và mang lại kết quả tốt hơn.

Dưa leo

Cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà là dùng dưa leo - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài cách đắp dưa leo lên mắt để giảm sưng, bạn còn có thể dùng nước ép để thoa lên quầng thâm, để yên trong 15 phút rồi rửa sạch. Tinh chất dưa leo không chỉ giảm thâm mà còn có tác dụng se khít lỗ chân lông, giảm nhăn vùng mắt hiệu quả.

Bí đao

Cắt mỏng bí đao thành từng lát, sau đó đắp lên vùng quầng thâm mắt khoảng 10-20 phút rồi rửa sạch lại.

Nhựa bí đao sẽ làm ẩm da và làm mờ vết quầng thâm mắt cấp tốc.

Trứng gà

Trong trứng gà chứa nhiều kháng sinh, vitamin, protein có thể giúp làm mờ vết thâm một cách nhanh nhất.

Trộn lòng đỏ trứng gà với 2 muỗng bột nghệ để tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa lên vùng da bị thâm quầng trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước sạch. Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.

Hy vọng những cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà này sẽ giúp chị em thoải mái, tự tin hơn khi vui chơi trong dịp Tết sắp tới.