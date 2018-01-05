Biết cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà này, chị em tha hồ chơi Tết thâu đêm suốt sáng

Chăm sóc da 05/01/2018 17:36

Cà chua, khoai tây, nha đam hay dưa leo... là những nguyên liệu trị quầng thâm mắt nhanh nhất ngay tại nhà giúp bạn thoải mái thức thâu đêm vui chơi những ngày Tết.

Vào dịp Tết, các cuộc vui thường kéo dài thâu đêm suốt sáng. Điều này làm không ít người bị quầng thâm mắt vào ngày hôm sau.

Đặc biệt đối với phái nữ, việc có quầng thâm mắt sẽ khiến khuôn mặt của bạn thiếu sức sống và kém xinh dẫn đến sự thiếu tự tin trong giao tiếp.

Cách trị quầng thâm nhanh nhất tại nhà:

Cà chua

Biết cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà này, chị em tha hồ chơi Tết thâu đêm suốt sáng - Ảnh 1
Cà chua là phương pháp trị quầng thâm mắt hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Pha một muỗng nước ép cà chua với một muỗng nước cốt chanh rồi bôi lên vùng mắt bị thâm. Để khoảng 10 phút rồi rửa mặt lại với nước, bạn sẽ thấy quầng thâm mờ đi rõ rệt.

Không chỉ giúp tạm biệt "đôi mắt gấu trúc" nhanh chóng, cà chua còn giúp làm mềm da và giảm nếp nhăn.

Nha đam

Nha đam có rất nhiều công dụng trong việc làm đẹp như sạch mụn, hết bã nhờn, trắng da... và đặc biệt còn giúp loại bỏ quầng thâm mắt nhanh chóng.

Biết cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà này, chị em tha hồ chơi Tết thâu đêm suốt sáng - Ảnh 2
Chỉ cần vài lát nha đam chị em có thể tạm biệt nhanh chóng đôi mắt thâm quầng - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần đắp vài lát nha đam đã gọt vỏ lên mắt trong vòng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Nếu thường xuyên dùng phương pháp này, bạn không chỉ tạm biệt được quầng thâm mắt mà còn giúp vùng da này trắng sáng tự nhiên.

Sữa tươi

Sữa tươi không chỉ cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể mà còn có nhiều công dụng tuyệt vời trong làm đẹp như giúp da săn chắc, sáng mịn tự nhiên... Đặc biệt sữa tươi khi kết hợp với chanh sẽ cho ra công thức trị thâm quầng mắt tại nhà hiệu quả.

Biết cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà này, chị em tha hồ chơi Tết thâu đêm suốt sáng - Ảnh 3
Ngoài làm mờ quầng thâm mắt, sữa tươi còn giúp giảm nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Pha 20ml sữa tươi không đường với 1 muỗng nước cốt chanh. Sau đó, dùng một bông tẩy trang thấm dung dịch rồi đắp lên vùng mắt bị thâm.

Lưu ý: Trong lúc đắp nên kết hợp với massage nhẹ nhàng để dung dịch thấm vào da nhanh và mang lại kết quả tốt hơn.

Dưa leo

Biết cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà này, chị em tha hồ chơi Tết thâu đêm suốt sáng - Ảnh 4
Cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà là dùng dưa leo - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài cách đắp dưa leo lên mắt để giảm sưng, bạn còn có thể dùng nước ép để thoa lên quầng thâm, để yên trong 15 phút rồi rửa sạch. Tinh chất dưa leo không chỉ giảm thâm mà còn có tác dụng se khít lỗ chân lông, giảm nhăn vùng mắt hiệu quả.

Bí đao

Cắt mỏng bí đao thành từng lát, sau đó đắp lên vùng quầng thâm mắt khoảng 10-20 phút rồi rửa sạch lại.

Nhựa bí đao sẽ làm ẩm da và làm mờ vết quầng thâm mắt cấp tốc.

Trứng gà

Trong trứng gà chứa nhiều kháng sinh, vitamin, protein có thể giúp làm mờ vết thâm một cách nhanh nhất.

Trộn lòng đỏ trứng gà với 2 muỗng bột nghệ để tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Sau đó, thoa lên vùng da bị thâm quầng trong khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước sạch. Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.

Hy vọng những cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà này sẽ giúp chị em thoải mái, tự tin hơn khi vui chơi trong dịp Tết sắp tới. 

Trị quầng thâm mắt bằng dầu oliu cho bạn đôi mắt đẹp hút hồn chỉ sau 3 ngày

Trị quầng thâm mắt bằng dầu oliu cho bạn đôi mắt đẹp hút hồn chỉ sau 3 ngày

Loại bỏ ngay quầng thâm quanh mắt nhanh chóng và đơn giản chỉ bằng cách trị quầng thâm mắt bằng dầu oliu. Thoa dầu oliu lên da theo cách này, đảm bảo đôi mắt bạn sẽ không còn vết thâm đen nữa.

Xem thêm
Từ khóa:   cách trị quầng thâm mắt cách trị quầng thâm mắt nhanh nhất tại nhà mẹo trị quầng thâm mắt tết Mậu Tuất 2018

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 43 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 43 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 58 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 42 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang