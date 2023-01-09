Mẹo chữa quầng thâm mắt hiệu quả lâu ngày bất ngờ mà bạn chưa biết

Thâm quầng mắt là kẻ thù của chị em phụ nữ trên gương mặt dường như đôi mắt tạo được sức hút mạnh mẽ, là nền tôn lên sắc đẹp toàn diện của chị em. Đã là vậy thì không ai muốn đôi mắt của mình bị thâm đen xấu xí cả. Nếu như sử dụng thuốc hay công nghệ thẩm mỹ thì nó sẽ cho hiệu quả nhanh chóng nhưng lại khó có thể duy trì lâu nếu như có nhiều yếu tố tác động. Do đó, cách chữa quầng thâm mắt lâu ngày và tốt nhất dành cho đôi mắt của bạn là gì? Đừng lo lắng vì bài viết bài này sẽ bật mí cho bạn nhé. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào?!

Quầng thâm mắ t là hiện tượng vùng da dưới mắt bị sẫm màu, thường xuất hiện sau những đêm thức khuya hoặc sinh hoạt không điều độ. Mắt quầng thâm khiến mọi người trông có vẻ già trước tuổi, mệt mỏi và uể oải hơn. Ở một số người, quầng mắt chỉ hơi thâm và thoáng qua trong vài ngày, số khác bị quầng thâm sẫm màu, tồn tại lâu ngày. Tình trạng này gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ và tâm lý của không ít người.

Mẹo chữa quầng thâm mắt lâu dài

Bạn có biết nguyên nhân nào gây nên tình trạng thâm quầng mắt chưa? Để đảm bảo quá trình chăm sóc đôi mắt của bạn được tốt hơn, bạn cần ngăn chặn được những nguyên nhân gây hại cho đôi mắt.

Thứ nhất, thức khuya hay ngủ không đủ giấc sẽ khiến đôi mắt trở nên mệt mỏi, kém sắc và đồng thời tạo nên các quầng thâm quanh mắt. Nếu bạn cứ duy trì thói quen xấu này thì dù cố gắng thế nào thì thâm quầng mắt vẫn không thể loại bỏ vĩnh viễn được. Do vậy bạn nên đủ đúng giờ, ngủ đủ giấc để dưỡng đôi mắt khỏe đẹp hơn.

Ngủ đủ giấc và không thức khuya giúp ngăn chặn bị quầng thâm mắt!

Thứ hai, làm việc căng thẳng, mệt mỏi trong khoảng thời gian dài cũng là lý do chính gây nên hiên tượng mắt bị quầng thâm. Đôi mắt phải chịu áp lực nhiều dễ tạo điều kiện cho các hắc tố xấu phát triển, gây thâm mắt. Vì vậy, bạn hãy cho đôi mắt được nghỉ ngơi bằng cách giãn cách thời gian làm việc, vui chơi giải trí... như vậy sẽ giúp mắt được thư giãn và làm mờ dần quầng thâm.

Thứ ba, ăn uống không điều độ, thiếu chất sẽ khiến đôi mắt không được cung cấp đủ dưỡng chất, thiếu chất khiến da trở nên thâm đen, khô sạm và quầng thâm ở mắt lâu dần sẽ xuất hiện rõ ràng hơn. Việc tạo cho mình thói quen ăn uống hợp lý, lành mạnh là biện pháp lâu dài điều trị quầng thâm ở mắt mà bạn hãy lưu ý.

Bên cạnh đó, thói quen hút thuốc lá và dùng chất kích thích cũng sẽ khiến các mạch máu bị co lại, làm máu kém lưu thông, gây ra nếp nhăn và thâm quầng ở dưới mắt. Chính vì vậy, giải pháp tốt nhất vấn đề này là bạn hãy bỏ ngay những thói quen xấu này nhé!

Đây là những việc bạn nên làm nếu muốn sở hữu đôi mắt sáng đẹp đầy cuốn hút. Ngoài ra, bạn nên bảo vệ đôi mắt dưới nắng mặt trời để quá trình chữa thâm quầng mắt được hiệu quả lâu dài hơn, bởi ánh nắng có thể khiến các hắc tố melanin dưới da tăng cao, làm da bị sạm đen và lão hóa trầm trọng, nhất là vùng da quanh mắt.

Điều trị thâm quầng mắt lâu dài với sản phẩm thiên nhiên

Ngoài việc chú ý chăm sóc đôi mắt từ bên trong, biện pháp tối ưu mà các chuyên gia khuyên bạn nên sử dụng đó là sử dụng các loại thực phẩm từ thiên nhiên. Đây là công thức an toàn và đảm bảo mang lại hiệu quả nhanh chóng và dường như là triệt để nhất. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn lựa chọn được cho mình phương pháp phù hợp nhất.

1. Trị quầng thâm mắt bằng cà chua

Bạn có tin rằng, chỉ vài lát cà chua mỏng cũng giúp ích được nhiều cho bạn trong việc điều trị thâm quầng mắt không? Chắc chắn rồi, trong cà chua chứa hàm lượng cao vitamin và khoáng chất nó giúp đẩy lùi hắc tố xám trên da, làm mờ vết thâm hiệu quả và ngăn chặn tái phát.

Đắp cà chua lên mắt giúp chữa thâm quầng mắt lâu dài nhất!

Chỉ cần cắt lát mỏng miếng cà chua rồi đắp lên đôi mắt, nhắm mắt thư giãn trong khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm là được.

Hoặc nếu muốn, bạn hãy ép lấy nước cốt rồi trộn với chút dầu dừa. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên vùng da bị quầng thâm, giữ như vậy đến sáng hôm sau rồi rửa sạch lại bằng nước ấm là xong nhé! Rất đơn giản phải không nào?!

2. Chữa quầng thâm mắt với giấm

Giấm gạo được lên men tự nhiên, nó chứa hàm lượng cao axit amin giúp tẩy tế bào chết giảm vết thâm nám, mụn nhọt khá hiệu quả. Đồng thời, những quầng thâm trên mắt cũng trở nên mờ dần và biến mất, trả lại cho bạn đôi mắt sáng đẹp nhất.

Dùng giấm gạo để trị quầng thâm mắt lâu dài là sự lựa chọn hợp lý dành cho bạn. Cách áp dụng rất đơn giản, hòa giấm gạo với chút muối rồi dùng bông thấm lấy hỗn hợp và đắp lên mắt. Đợi khoảng 30 phút rồi rửa lại với nước ấm là được.

3. Điều trị thâm quầng mắt hiệu quả với trà lạnh

Trà xanh nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa, ngăn ngừa sự xâm nhập của khuẩn hại đối với cơ thể và đồng thời dưỡng da đẹp hoàn hảo. Đặc biệt phải kể đến đó là khả năng giảm quầng thâm ở mắt nhanh chóng mà cho hiệu quả lâu dài mà bạn không cần phải lo lắng.

Giảm quầng thâm mắt hiệu quả nhanh chóng với trà lạnh!

Lấy nước trà rồi cho vào ngăn đông lạnh thành những viên nhỏ. Lấy viên trà này quấn trong khăn mỏng rồi chườm lên mắt. Đợi đến khi viên đá này tan hết thì rửa lại bằng nước mát là được nhé!

Trên đây là những mẹo và công thức đơn giản chữa quầng thâm mắt lâu ngày đơn giản mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Chỉ cần kiên trì thực hiện là các chị em sẽ nhanh chóng thấy được hiệu quả rõ rệt nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và nhanh chóng xóa bay quầng thâm mắt mất thẩm mỹ đi nhé!