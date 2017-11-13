Trị quầng thâm mắt bằng dầu oliu cho bạn đôi mắt đẹp hút hồn chỉ sau 3 ngày

Dầu oliu chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe và vẻ đẹp làn da. Trong dầu oliu chứa lượng dồi dào vitamin E, K, axit béo bão hòa cùng nhiều khoáng chất như canxi, sắt, kẽm, magie và các chất chống oxy hóa. Những thành phần này đều cần thiết cho việc chăm sóc da, nó giúp dưỡng da căng mịn, ngăn ngừa mụn nhọt, dưỡng da trắng dần đều màu và đặc biệt là loại bỏ quầng thâm mắt và thâm nám khác hiệu quả.

Dầu oliu không chỉ sử dụng phổ biến trong việc chế biến các món ăn mà nó còn được chị em phụ nữ ưa chuộng để chăm sóc sắc đẹp hoànhảo. Dầu oliu cung cấp dưỡng chất chăm sóc da tóc và vóc dáng công hiệu mà ít có sản phẩm nào có thể làm được. Trong đó, vùng da quanh mắt nhạy cảm cũng dễ dàng áp dụng, bạn dễ dàng loại bỏ quâng thâm xấu xí bằng cách trị quầng thâm mắt bằng dầu oliu. Nhưng sử dụng sản phẩm tự nhiên này như thế nào để đạt kết quả cao nhất thì không phải ai cũng biết. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhé.

Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng chứng ta đã biết với làn da, dầu oliu có lợi ích gì rồi. Do đó, nếu như đôi mắt của bạn đang bị thâm quầng xấu xí thì đừng ngại mà áp dụng công thức điều trị thâm mắt bằng dầu oliu ngay nhé.

Cách trị quầng thâm mắt bằng dầu oliu

Không mấy khó khăn khi bạn sử dụng dầu oliu để trị thâm quầng mắt, có khá nhiều cách kết hợp giúp mang lại hiệu quả nhanh chóng và lâu dài nhất.

Sử dụng dầu oliu nguyên chất là biện pháp được đánh giá là đơn giản nhất và mang lại hiệu quả cao. Bạn hãy lấy bông tăm chấm vào dầu oliu rồi thoa đều lên vùng da bị thâm đen quanh mắt. Nên áp dụng mỗi tối trước khi đi ngủ, đợi đến sáng hôm sau rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Một cách khác khá dễ thực hiện mà vẫn đảm bảo hiệu quả trị thâm quầng mắt vượt trội hơn đó là kết hợp dầu oliu với một số sản phẩm có công dụng tương tự khác. Lựa chọn thực phẩm thiên nhiên sẽ là giải pháp an toàn và hiệu nghiệm dành cho bạn.

Trị thâm mắt bằng dầu oliu và chanh

Chanh là loại trái cây giàu vitamin C, axit amin cùng nhiều loại khoáng chất khác tốt cho cơ thể. Đồng thời, những thành phần này giúp chăm sóc da khỏe đẹp, tẩy tế bào chết, mờ vết thâm nám, dưỡng trắng da hiệu quả. Nếu biết sử dụng thì đối với vùng da nhạy cảm cũng không hề gây ảnh hưởng xấu nào. Chanh keesrt hợp với dầu oliu sẽ là công thức an toàn điều trị thâm quầng mắt của bạn.

- Chanh vắt lấy nước cốt, dùng ngay sau khi vắt xong.

- Trộn nửa muỗng chanh với 1 muỗng dầu oliu.

- Thoa đều hỗn hợp này lên vùng da quanh mắt kết hợp massage nhẹ nhàng.

- Giữ khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại bằng nước ấm.

Chữa quầng thâm mắt bằng dầu oliu và trứng gà

Trứng gà được xem là sản phẩm chăm sóc làn da tuyệt vời mà từ xưa nhiều chị em đã sử dụng và chứng minh hiệu quả cao. Với vitamin B, C và nhiều dưỡng chất khác giúp nuôi dưỡng làn da căng mịn, hồng hào, loại bỏ mụn nhọt, tái tạo tế bào da bị tổn thương, làm mờ và triệt tiêu tận gốc những quầng thâm quanh đôi mắt của bạn. Cách trị thâm quầng mắt từ dầu oliu và trứng gà sẽ mang lại cho bạn đôi mắt sáng rõ, quyến rũ nhất.

- Trứng gà tách lấy lòng trắng.

- Trộn 1 lòng trắng trứng với 1 muỗng dầu oliu cho đều lại với nhau.

- Sau đó áp dụng hỗn hợp này lên vùng da có quầng thâm quanh mắt và kết hợp massage nhẹ nhàng như công thức trên.

- Sau khoảng 30 phút thì rửa sạch mặt bằng nước ấm là được.

Ngoài 2 công thức đơn giản này, bạn có thể chọn sữa tươi, giấm, dâu tây, cam, bột trà xanh... để trị thâm quầng mắt bằng dầu oliu để đạt hiệu quả cao hơn. Áp dụng đều đặn mỗi ngày và đôi mắt của bạn sẽ không còn quầng thâm, thay vào đó là trở nên sáng đẹp đầy sức sống. Đảm bảo sau 3 – 5 ngày sẽ có kết quả trông thấy. Chúc bạn thực hiện thành công!