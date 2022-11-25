Xóa quầng thâm mắt vĩnh viễn hiệu quả sau 1 ngày chỉ mất có 2.000 đồng

Đừng để đôi mắt thâm đen làm gương mặt bạn trở nên kém xinh. Xóa quầng thâm mắt vĩnh viễn là biện pháp mà bất kỳ ai cũng muốn nó mang lại hiệu quả cao như ý. Vậy đâu là giải pháp xóa quầng thâm mắt hiệu quả mà đơn giản tại nhà dành cho các chị em? Đừng lo lắng, hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ngoài ra, để loại bỏ quầng thâm mắt vĩnh viễn, người ta thường áp dụng công nghệ hiện đại, dùng tia laser tác động lên vùng bị thâm và làm mờ dần. Tuy cách này hiệu quả nhanh chóng nhưng chi phí lại khá cao. Do vậy, sự lựa chọn tuyệt vời nhất của bạn đó là dùng các sản phẩm từ thiên nhiên. Hiệu quả, an toàn, tiết kiệm tối đa chi phí, đó là lời nhận xét toàn diện nhất với những loại thực phẩm thiên nhiên này.

Như chúng ta đã biết, thâm quầng mắt xuất hiện có thể do rất nhiều nguyên nhân, một trong số đó thì tình trạng ngủ không đủ giấc, thức khuya dễ khiến mắt bạn bị thâm nhất. Ngoài ra, yếu tố bẩm sinh, chế độ ăn uống hay làm việc căng thẳng cũng làm đôi mắt bạn xuất hiện những quầng thâm. Tình trạng này không nguy hiểm nhưng sự có mặt của nó đang chứng minh rằng cơ thể bạn đang trong giai đoạn suy yếu, suy nhược, mệt mỏi kéo dài. Vậy nếu muốn hỗ trợ vết thâm quầng mắt vĩnh viễn rời xa bạn thì hãy đảm bảo một chế độ sinh hoạt lành mạnh nhé. Ví như ăn uống điều đồ, ngủ đủ giấc, không thức khuya và tinh thần thoải mái, hãy cố gắng tạo thói quen chuẩn này nhé.

Những cách xóa quầng thâm mắt hiệu quả, tiết kiệm tại nhà

1. Xóa quầng thâm mắt vĩnh viễn bằng dưa chuột

Dưa chuột là loại thực phẩm được đánh giá cao trong việc điều trị thâm quầng mắt hiệu quả. Nhờ thành phần vitamin, khoáng chất cao, dưa leo dễ dàng làm dịu tế bào da, làm mờ dần các đốm thâm trên da, đẩy lùi hắc tố xám và dưỡng da trở nên mềm mại, sáng hồng hơn.

Chỉ với 2 lát dưa chuột bạn đã có thể xóa bỏ thâm quầng mắt hiệu quả!

Vết thâm quầng mắt của bạn sẽ nhanh chóng biến mát vĩnh viễn chỉ bằng 2 lát dưa chuột. Bằng cách rửa sạch trái dưa chuột rồi đem để trong ngăn mát lủ lạnh khoảng vài tiếng. Sau đó bạn hãy cắt 2 lát dưa chuột thật mỏng rồi đắp lên đôi mắt. Đến khi nào miếng dưa leo hết lạnh và khô bớt đi thì bạn tiếp tục đắp với 2 lát dưa chuột khác. Cuối cùng là rửa sạch mặt với nước mát là được.

2. Xóa quầng thâm mắt vĩnh viễn với lá bạc hà

Nếu bạn muốn nhanh chóng tạm biệt đôi mắt thâm đen xấu xi thì lá bạc hà cũng là một sự lựa chọn không tồi. Bac hà có nhiều axit lactic và nhiều khoáng chất khác, nó giúp đánh tan vết thâm tím trên đối mắt, trả lại cho bạn vẻ đẹp hoàn hảo nhất.

Hiệu quả xóa quầng thâm mắt vĩnh viễn khi dùng lá bạc hà!

Với lá bạc hà, bạn chỉ cần giã nhuyễn rồi đấp lên vùng mắt bị thâm quầng. Giữ như vậy khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp lá bạc hà với mật ong hay dầu oliu để đạt kết quả cao hơn nhé.

3. Xóa quầng thâm mắt vĩnh viễn bằng muối

Muối là loại gia vị không thể thiếu trong mọi gia đình giá thành lại là rẻ nhất trong tất cả các loại thực phẩm. Muối được dùng để trị thâm quầng mắt khá hiệu quả, chỉ sao một vài lần điều trị đôi mắt sẽ được cải thiện rất nhiều.

Muối là biện pháp điều trị thâm mắt đơn giản và tiện lợi nhất tại nhà!

Chỉ cần hòa muối với nước ấm rồi lấy bông gòn thấm mước và đắp lên đôi mắt. Sau đó giữ như vậy khoảng 20 phút rồi rửa mặt sạch lại với nước là được nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

4. Xóa quầng thâm mắt vĩnh viễn với dâu tây

Dâu tây là loại trái cây thơm ngon được nhiều người ưa chuộng bởi khả năng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Trong dâu tây có chứa axit alpha hydroxy giúp ngăn ngừa lão hóa da, giảm vết thâm quầng mắt hiệu quả.

Thành phần dưỡng chất trong dâu tây có công hiệu xóa thâm mắt hiệu quả!

Cách áp dụng cũng tương tự như với dưa chuột đã nói trên. Làm mát dâu tây trong tủ lạnh rồi cát thành những lát mỏng rồi đắp lên mắt là được.

Bên cạnh đó, nếu bạn không thích sử dụng những loại thực phẩm này để xóa quầng thâm mắt vĩnh viễn thì có thể lựa chọn các sản phẩm khác như khoai tây, trà túi lọc, đá lạnh, chanh, nha đam, cũng mang hiệu quả không kém nhé.

Trên đây là tổng hợp những biện pháp xóa quầng thâm mắt đơn giản, hiệu quả mà tiết kiệm chi phí tại nhà dành cho các chị em. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ lựa được cho mình một cách điều trị thâm mắt thích hợp, để nhanh chóng lấy lại một đôi mắt sáng đẹp, tràn đầy sức sống nhé. Chúc các chị em áp dụng thành công!