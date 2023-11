6 tác dụng tuyệt mà dầu cá mang lại cho sức khỏe làn da của bạn!

Dầu cá, có mùi vị đậm đà, là một chất bổ sung chế độ ăn uống có nguồn gốc từ các mô của các loại cá béo như cá thu, cá trích, cá mòi, cá hồi, động vật có vỏ, hàu, cua và cá hồi. Theo các chuyên gia, dầu cá chứa rất nhiều axit béo omega-3, đặc biệt là axit eicosapentaenoic (EPA) và docosahexaenoic (DHA). Những axit béo omega-3 này được coi là thiết yếu vì cơ thể chúng ta không thể tự tạo ra chúng mà phải lấy chúng thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung.

Những lợi ích tuyệt vời của dầu cá đối với làn da của bạn

Dầu cá rất giàu axit béo omega-3 và do đó mang lại một số lợi ích cho sức khỏe làn da. Dưới đây là một số lợi ích:

1. Dầu cá có tác dụng giảm viêm

Dầu cá có đặc tính chống viêm có thể giúp ngăn chặn sự giải phóng các cytokine, điều này hỗ trợ thêm cho việc tăng cường sức khỏe tốt. Chuyên gia cho biết, điều này có thể đặc biệt hữu ích đối với những người mắc bệnh vẩy nến, bệnh chàm hoặc mụn trứng cá, nơi tình trạng viêm đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển các triệu chứng. Ngoài ra, nó có thể làm giảm chứng viêm hệ tiêu hóa, giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và ngăn ngừa một số vấn đề liên quan đến đường ruột. Và như người ta nói, có một đường ruột khỏe mạnh đồng nghĩa với việc có một làn da đẹp và sáng.

2. Dầu cá dưỡng ẩm tốt cho da

Vì dầu cá có chứa axit béo omega-3 nên nó hỗ trợ hàng rào lipid của da. Khi hàng rào này khỏe mạnh, nó sẽ giúp da không bị mất nước, giữ được độ ẩm và giảm thiểu tình trạng khô da.

3. Dầu cá có tác dụng chống nắng

Một trong những lợi ích chính của việc tiêu thụ dầu cá là nó có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tia UVA và UVB có hại của ánh nắng mặt trời. Điều này là do sự kết hợp đặc biệt của DHA và EPA có thể giúp làm giảm độ nhạy cảm của da bạn khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Dầu cá cũng có liên quan đến việc giảm tổn thương da do ánh sáng và bảo vệ khỏi cháy nắng, khô da và quá khô do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời kéo dài. Các chuyên gia cho biết: Mặc dù chúng không nên được sử dụng để thay thế cho kem chống nắng nhưng việc kết hợp dầu cá vào chế độ ăn uống của bạn có thể giúp bảo vệ da tốt hơn khỏi tổn thương da do ánh nắng mặt trời gây ra.

4. Dầu cá giúp làm chậm quá trình lão hóa da

Khi bạn già đi, tình trạng da của bạn sẽ xấu đi. Sự mất mát collagen và hàng rào lipid không còn có thể dẫn đến nếp nhăn và các triệu chứng lão hóa sớm khác. Tác động của dầu cá lên lớp kép phospholipid, giúp làn da của bạn giữ được độ ẩm để có kết cấu mềm mại và ẩm hơn, có thể đảo ngược điều này. Ngoài ra, lipid dưỡng ẩm giúp duy trì làn da của bạn trông căng mọng về mặt sinh lý, ngăn ngừa sự xuất hiện của bất kỳ triệu chứng lão hóa nào.

5. Dầu cá giúp giảm mụn trứng cá

Dầu cá có đặc tính chống viêm mạnh mẽ có thể cải thiện đáng kể tình trạng làn da dễ bị mụn trứng cá của bạn. Trong đó, axit béo omega-3 có tác dụng làm dịu cơ thể, có thể giúp kiểm soát việc sản xuất bã nhờn quá mức trên da và ngăn ngừa tắc nghẽn lỗ chân lông.

6. Dầu cá giúp vết thương mau lành

Chuyên gia cho biết, đặc tính kháng khuẩn của dầu cá có thể hỗ trợ chữa lành các vết thương nhỏ, vết bầm tím và vết loét bằng cách giảm ngứa và đỏ, đẩy nhanh quá trình lành vết thương và giảm thiểu sẹo.

Tóm lại, hãy cân nhắc việc bổ sung dầu cá nếu chế độ ăn uống của bạn không cung cấp đủ axit béo omega-3. Nếu không thích cá hoặc có chế độ ăn kiêng hạn chế, bạn cũng có thể nghĩ đến việc bổ sung omega-3 như dầu cá dạng lỏng hoặc dầu cá dạng giọt. Nhưng hãy tuân theo liều lượng khuyến nghị cho sản phẩm và nhận lời khuyên từ bác sĩ trước. Hy vọng những thông tin về 6 tác dụng tuyệt mà dầu cá mang lại cho sức khỏe làn da của bạn ở trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!