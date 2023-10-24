Chuyên gia tiết lộ 6 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn!

Chăm sóc da 24/10/2023 16:58

Chế độ ăn uống của bạn có thể khiến bạn trông già hơn tuổi. Hãy tìm hiểu những thực phẩm có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa ở bài viết dưới đây nhé!

Những gì bạn ăn sẽ ảnh hưởng đến làn da của bạn dù tốt hay xấu. Chẳng hạn, tùy thuộc vào loại cà phê bạn uống, bạn có thể góp phần làm phát triển tình trạng khô da - một thay đổi liên quan đến lão hóa da. Vậy cụ thể, đâu là những thực phẩm mà bạn cần hạn chế để có một làn da trẻ? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 7 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top 7 loại thực phẩm đang khiến bạn già đi nhanh hơn

1. Cà phê

Chuyên gia tiết lộ 6 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn! - Ảnh 2

Cà phê là nguồn cung cấp caffeine lớn nhất, một chất có tự nhiên trong hạt cà phê và đường bổ sung thường có trong cà phê mua sẵn hoặc cà phê tự làm. Tuy nhiên, hai thành phần cà phê này có thể có tác động tiêu cực đến quá trình lão hóa da của bạn do mất nước.

Da khô là một dấu hiệu của tình trạng lão hóa da và tình trạng mất nước có thể góp phần gây khô da. Để giảm tình trạng mất nước thêm, một khuyến nghị là tránh dùng caffeine và đường. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng caffeine có thể làm giảm quá trình tạo ra collagen, một loại protein giúp da săn chắc và khỏe mạnh trong tế bào da người. Tuy nhiên, cần nhiều nghiên cứu hơn liên quan đến mối liên hệ này.

2. Đồ ngọt và đồ uống có đường

Chuyên gia tiết lộ 6 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn! - Ảnh 3

Ngoài việc làm mất nước, đường còn đóng một vai trò khác trong việc gây lão hóa da. Lượng đường quá tải từ thực phẩm và đồ uống có nhiều đường — như món tráng miệng, nước tăng lực hoặc soda — có thể khởi động một quá trình gọi là glycation.

Khi bạn tiêu thụ nhiều đường hơn mức tế bào có thể xử lý, các phân tử đường dư thừa sẽ kết hợp với protein. Sự kết hợp này tạo ra các sản phẩm cuối glycation tiên tiến, có thể làm hỏng collagen của da bạn.

3. Đồ uống có cồn

Chuyên gia tiết lộ 6 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn! - Ảnh 4

Uống rượu có thể dẫn đến lão hóa, đặc biệt là ở khuôn mặt. Một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ rượu nhiều hơn có liên quan đến các dấu hiệu lão hóa nghiêm trọng hơn trên khuôn mặt như nếp nhăn.

Khuyến cáo về giới hạn rượu là hai ly mỗi ngày cho nam và một ly cho nữ. Một lựa chọn để giúp hạn chế lượng rượu của bạn là thử đồ uống không cồn. 

4. Đồ ăn mặn hoặc cay

Chuyên gia tiết lộ 6 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn! - Ảnh 5

Chế độ ăn kiêng có hàm lượng muối cao và thức ăn cay có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe làn da của bạn, cụ thể là liên quan đến quá trình lão hóa. Để giảm lượng thức ăn cay, hãy gọi món ăn nhẹ khi có thể. Ngoài ra, giới hạn lượng natri được khuyến nghị hàng ngày là 2.300mg.

5. Thực phẩm chiên rán

Chuyên gia tiết lộ 6 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn! - Ảnh 6

Thực phẩm chiên rán và lượng dầu mỡ dư thừa trong thức ăn nhanh sẽ tạo ra lượng dầu dư thừa bên trong da. Điều này xuất hiện dưới dạng mụn trứng cá, mụn đầu đen, lỗ chân lông bị tắc và nổi mụn. Đặc biệt, thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao giải phóng các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào. Tiếp xúc với các gốc tự do gây ra liên kết chéo, ảnh hưởng đến các phân tử DNA và có thể làm suy yếu độ đàn hồi của da.

6. Thịt đỏ

Chuyên gia tiết lộ 6 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn! - Ảnh 7

Các loại thịt đỏ, béo bao gồm các loại thịt như thịt bò, thịt lợn và thịt cừu, và những loại thịt này tạo ra các gốc tự do. Trong đó, các gốc tự do là những phân tử không ổn định, có thể kích hoạt một quá trình dẫn đến tổn thương tế bào. Thiệt hại này có thể ảnh hưởng đến khả năng tự bảo vệ và tạo ra collagen của làn da. Bạn có thể cân nhắc việc hạn chế tần suất ăn thịt đỏ và chọn thịt nạc hoặc thịt gia cầm bỏ da. 

7. Sản phẩm bơ sữa

Đối với nhiều người, sữa và các sản phẩm từ sữa khác có thể gây viêm trong cơ thể, đây là yếu tố chính dẫn đến lão hóa sớm. Cụ thể, các chuyên gia giải thích: “Sữa gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố trong hệ thống, làm tăng dòng nội tiết tố IGF1 dẫn đến tăng lão hóa da.”

Tóm lại, sức khỏe làn da của bạn bị ảnh hưởng bởi những gì bạn ăn và uống. Tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt và uống nhiều rượu, cùng với một số loại thực phẩm và đồ uống khác, có thể khiến làn da của bạn lão hóa với tốc độ nhanh hơn. Tuy nhiên, bạn có thể thưởng thức những món này ở mức độ vừa phải. Hy vọng những thông tin về top 7 loại thực phẩm khiến bạn già đi nhanh hơn trên đây, sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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