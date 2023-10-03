Ai sẽ nói không với một khuôn mặt săn chắc hoàn hảo? Một làn da săn chắc và trẻ trung hơn đôi khi có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, nhưng không phải là không thể, tất cả những gì bạn cần là các bài tập yoga cho khuôn mặt để giữ cho làn da của bạn trông trẻ hơn và săn chắc hơn. Cụ thể là những bài tập nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 5 bài tập yoga cho mặt để có làn da săn chắc và trẻ trung hơn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Yoga mặt gần đây đã trở nên phổ biến đối với những người quan tâm đến sức khỏe và bài tập này là một cách siêu dễ dàng để duy trì làn da săn chắc. Đầu tiên, hãy khép môi lại và cố gắng kéo má về phía mắt. Sau đó từ từ nâng khóe môi lên bằng cách mỉm cười và giữ tư thế đó trong khoảng 10 giây. Điều này không chỉ giúp bạn uốn cong cơ bắp mà còn giúp tâm trạng của bạn nhẹ nhàng hơn. Mỉm cười là một cách tuyệt vời để tập thể dục.

2. Bài tập mặt cá

Bài tập dễ thực hiện và phổ biến nhất tại nhà, bài tập mặt cá là một cách hoàn hảo để đảm bảo làn da săn chắc hơn. Đây là một cách tuyệt vời để làm nổi bật gò má và quai hàm của bạn. Đối với bài tập này, bạn hãy nhẹ nhàng khép môi lại và sau đó hóp má vào trong càng nhiều càng tốt, tạo thành kiểu 'mặt cá'. Hãy thử mỉm cười khi giữ tư thế này trong khoảng 15 giây rồi rút ra. Lặp lại bài tập này trong khoảng năm phút tiếp theo.

3. Bài tập mặt rối

Bài tập siêu đơn giản này giúp tác động lên toàn bộ cơ má và giúp cơ mặt săn chắc. Đối với bài tập này, hãy đặt đầu ngón tay của bạn vào nơi má bạn nhăn lại khi bạn cười. Lúc này hãy đẩy má lên và giữ nụ cười trong khoảng ba mươi giây rồi từ từ rút lại tư thế. Bạn có thể lặp lại bài tập này trong khoảng 2-3 phút.

4. Nâng mày

Vùng da mỏng manh quanh mắt chúng ta cũng cần được tăng cường sức mạnh và bài tập này là một cách hoàn hảo để phục vụ đúng mục đích này. Hãy nhướng mày cao nhất có thể và giữ nguyên tư thế trong khoảng năm giây rồi thư giãn khuôn mặt. Bài tập này sẽ giúp tăng cường vùng xung quanh mắt của bạn. Lặp lại bài tập này 10 lần để có kết quả tốt nhất.

5. Phục hồi xương hàm

Đúng như tên gọi, bài tập này nhằm mục đích làm săn chắc hàm và làm săn chắc đường viền hàm của bạn. Đối với bài tập này, hãy đặt ngón cái của bạn ngay dưới cằm, cả hai ngón cái chạm nhẹ vào giữa đường viền hàm. Sau đó đẩy nhẹ cằm xuống và tạo lực cản bằng ngón tay cái. Khi bạn cảm nhận được lực cản này, hãy trượt dần ngón tay cái lên xương hàm cho đến tai. Bạn có thể lặp lại điều này 10 lần để có kết quả tốt nhất.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 5 bài tập yoga cho mặt để có làn da săn chắc và trẻ trung hơn. Bằng việc kiên trì thực hiện những bài tập yoga mặt đơn giản này mỗi ngày, các chị em sẽ nhanh chóng sở hữu một làn da khỏe đẹp, bất chấp tuổi tác nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!