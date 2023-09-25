Nhuộm tóc là một trong những cách làm đẹp đã không còn xa lạ gì với các chị em phái đẹp. Nhưng sau khi có được tông màu yêu thích, một số phụ nữ lại phàn nàn về tình trạng tóc khô, rụng hoặc xỉn màu. Ngoài ra còn có vấn đề về màu tóc phai nhanh. Vậy nguyên do là từ đâu? Và đâu là những mẹo giữ màu nhuộm tóc lâu hơn mà bạn cần biết ? Bởi để duy trì mái tóc nhuộm màu, bạn phải tuân thủ quy trình chăm sóc tóc đúng cách. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Các chuyên gia cho biết, gội đầu quá thường xuyên có thể làm mất đi màu sắc tự nhiên của dầu, dẫn đến phai màu sớm. Vì vậy, đừng gội đầu mỗi ngày.

2. Sử dụng nước nóng để gội đầu

Nước nóng sẽ làm mở lớp biểu bì tóc khiến các phân tử màu bị bong ra ngoài. Thay vào đó, hãy lựa chọn dùng nước lạnh gội đầu, để làm kín lớp biểu bì và giữ màu được lâu hơn nhé.

3. Sử dụng các thiết bị làm tóc dùng nhiệt cao

Các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt có thể là cách tuyệt vời để có được vẻ ngoài sang trọng nhưng chúng có thể làm hỏng tóc màu, khiến màu phai nhanh hơn.

4. Sử dụng các sản phẩm có chứa sunfat

Chất sunfat trong dầu gội có thể làm mất đi màu sắc cũng như độ ẩm trên tóc nhuộm. Hãy thay thế chúng bằng các sản phẩm không chứa sunfat để duy trì tuổi thọ của màu tóc nhé.

Các mẹo chăm sóc tóc nhuộm tại nhà

Bạn luôn có thể đến tiệm để chăm sóc mái tóc nhuộm của mình, nhưng bạn cũng cần chăm sóc tóc tại nhà. Dưới đây là những gì bạn có thể làm:

1. Dùng dầu gội và dầu xả bảo vệ màu tóc

Sử dụng dầu gội và dầu xả dành riêng cho tóc nhuộm. Chuyên gia cho biết những sản phẩm này có thể giúp khóa màu và ngăn ngừa phai màu.

2. Thoa dầu ủ và mặt nạ tóc

Thường xuyên nuôi dưỡng mái tóc nhuộm của bạn bằng dầu và mặt nạ dưỡng tóc. Những phương pháp điều trị tóc này cung cấp độ ẩm sâu, phục hồi những sợi tóc hư tổn và đảm bảo màu tóc của bạn được giữ nguyên lâu dài.

3. Bảo vệ tóc khỏi việc tạo kiểu bằng nhiệt

Các dụng cụ tạo kiểu bằng nhiệt như máy duỗi và máy uốn tóc có thể làm hỏng tóc nhuộm, dẫn đến phai màu và khô tóc. Nếu bạn cần tạo kiểu tóc bằng nhiệt khi đi dự tiệc, hãy xịt keo bảo vệ tóc trước khi tạo kiểu để giảm thiểu hư tổn.

4. Tránh dùng nước có clo

Ngâm mình trong bể bơi là một cách tuyệt vời để xua tan cái nóng. Nhưng chất clo trong bể bơi có thể làm phai màu và biến màu của tóc nhuộm. Chuyên gia gợi ý trước khi bơi, hãy làm ướt tóc bằng nước sạch và đội mũ bơi để giảm thiểu tiếp xúc với clo. Ngoài ra, hãy bảo vệ tóc khỏi tia UV của mặt trời bằng cách đội mũ hoặc sử dụng các sản phẩm dành cho tóc có bộ lọc tia UV. Những tia sáng mạnh có thể làm mất đi độ bóng và sự sống động của màu tóc của bạn.

5. Dùng dầu dưỡng cho mái tóc màu của bạn

Theo các chuyên gia, bôi dầu dưỡng có thể có lợi cho tóc nhuộm vì nó giúp giữ độ ẩm, thêm độ bóng và nuôi dưỡng thân tóc. Tóc nhuộm có thể dễ bị xoăn và rụng do một số hư tổn trong quá trình nhuộm. Sử dụng dầu ô liu có thể chế ngự tình trạng tóc xoăn và làm mượt tóc, giúp tóc dễ vào nếp hơn.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp những sai lầm thường gặp khi chăm sóc tóc nhuộm và các mẹo giữ màu nhuộm tóc lâu hơn mà bạn cần biết. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!