Trị gàu bằng nha đam – Tuyệt chiêu “đánh bay” các mảng gàu cực kỳ đơn giản

Chăm sóc tóc 22/11/2022 11:30

Gàu không phải tự nhiên mà có. Do đó, nó cũng không thể tự nhiên mất đi. Nếu không điều trị, gàu sẽ lan rộng và làm nấm da đầu, tóc rụng ngày càng nhiều. Để nhanh chóng có mái tóc đẹp, da đầu khỏe mạnh, sử dụng cách trị gàu bằng nha đam là tuyệt chiêu hiệu quả mà chị em cần biết!

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Gàu là gì?

Gàu là tình trạng da đầu sản xuất và rụng các tế bào da với tốc độ nhanh bất thường, dẫn đến biểu hiện da đầu bị khô và bong tróc thành từng mảng hoặc lấm tấm nhỏ màu trắng. Ở một số người, các triệu chứng khác có thể bao gồm: ngứa da đầu; kích ứng và mẩn đỏ trên da đầu; viêm da đầu.

Trị gàu bằng nha đam – Tuyệt chiêu “đánh bay” các mảng gàu cực kỳ đơn giản - Ảnh 1
 Gàu là bệnh da liễu phổ biến và khó chữa dứt điểm!

Đây là bệnh da liễu phổ biến, xuất hiện ở 50% dân số. Không chỉ gây phiền muộn khi diện các trang phục tối màu, vẻ bề ngoài hay giao tiếp, gàu còn là tình trạng da liễu dai dẳng, khó trị dứt điểm, thậm chí có thể bị “bám víu” suốt đời.

Ở mức độ nhẹ, gàu có thể điều trị bằng cách dùng dầu gội đầu mỗi ngày. Mức độ nghiêm trọng hơn, người bệnh cần sử dụng dầu gội có thành phần thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng có thể xuất hiện lại sau đó. Gàu cũng là một triệu chứng của bệnh viêm da tiết bã nhờn (hay còn gọi là viêm da dầu, chàm da mỡ).

Nguyên nhân dẫn đến gàu

Trị gàu bằng nha đam – Tuyệt chiêu “đánh bay” các mảng gàu cực kỳ đơn giản - Ảnh 2
 Da nhờn, ít gội đậu và tác động mạnh thường xuyên lên tóc là nguyên nhân gây ra gàu!

- Da nhờn, bị kích thích quá mức bởi cách tác nhân như chải đầu, gội đầu quá mạnh, thường xuyên tác động đến tóc như uốn, sấy, nhuộm… thường xuyên.

- Da khô, đặc biệt trong trường hợp thời tiết khô, lạnh.

- Ít gội đầu, các vảy gàu li ti không được làm sạch khi gội đầu sẽ tích tụ lại trên đầu cộng với dầu trên da tạo thành vảy lớn hơn đó là gàu.

- Da đầu bị kích ứng, nhạy cảm với các sản phẩm chăm sóc tóc (viêm da tiếp xúc).

- Nấm men (malassezia) ký sinh trên trên da đầu của hầu hết người lớn.

- Các tình trạng da khác, chẳng hạn như bệnh vẩy nến và bệnh chàm.

 Vậy làm sao để trị gàu? và tại sao trị gàu bằng nha đam lại hiệu quả? Hãy cùng Phụ nữ và Gia đình xem ngay câu trả lời dưới đây nhé!

Nha đam - nguồn dưỡng chất thiên nhiên, giúp sạch gàu và dưỡng tóc hiệu quả

Trị gàu bằng nha đam – Tuyệt chiêu “đánh bay” các mảng gàu cực kỳ đơn giản - Ảnh 3
 Nha đam chứa nhiều dưỡng chất giúp trị gàu và dưỡng tóc hiệu quả!

Nha đam chứa những dưỡng chất tốt như: Axim và giberelin để chữa lành vết thương và chống viêm. Mặt khác, loại thực vật này cũng chứa rất nhiều các chất chống oxy hóa như beta carotene, vitamin C và E,giúp cải thiện độ đàn hồi tự nhiên của da đầu và tóc. Bên cạnh đó, nha đam còn giúp giữ cho da đầu không bị khô, làm giảm thiểu sự xuất hiện của các mảng gàu.

Không chỉ có vậy, chất Sapomins trong nha đam còn có công dụng cực kì hữu ích, giúp kháng viêm, trị vi khuẩn, diệt nấm rất tốt. Chính vì vậy, chỉ sau vài lần áp dụng cách trị gàu bằng nha đam, da đầu bạn không còn bóng gàu, tóc khỏe mạnh, mềm mượt và có độ đàn hồi cao tuyệt vời nhé!

Đặc biệt, đối với da đầu khô, nha đam sẽ phát huy đặc tính dưỡng ẩm, giúp da ngậm đủ phân tử nước và cung cấp đủ chất chống oxy hóa để da khỏe mạnh hơn. Đồng thời, gel nha đam cũng tự giải phóng các enzym để giúp da có độ pH cân bằng để ngăn ngừa gàu mới hình thành không cho phát triển. Do đó, để trị gàu bằng nha đam đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất, bạn hãy thực hiện theo đúng hướng dẫn sau:

Các cách trị gàu bằng nha đam hiệu quả và đơn giản tại nhà

1. Trị gàu bằng nha đam nguyên chất

Trị gàu bằng nha đam – Tuyệt chiêu “đánh bay” các mảng gàu cực kỳ đơn giản - Ảnh 4
 Dùng nha đam nguyên chất là cách trị gàu trực tiếp và đơn giản nhất!

Hàm lượng dinh dưỡng trong nước ép nha đam rất cao, giúp tăng cường các dưỡng chất phục hồi da đầu, tái tạo làm chắc chân tóc và hạn chế xảy ra hiện tượng đứt gãy tóc.

Các bước tiến hành thực hiện:

- Bạn chỉ cần chuẩn bị 1 lá nha đam. Sau đó, đem gọt sạch vỏ, chỉ lấy phần thịt bên trong và ép thành gel.

- Sau khi làm ướt tóc, bạn hãy thoa đều gel nha đam đều lên tóc và da đầu, ủ khoảng 15 phút, rồi xả lại bằng nước là được.

- Duy trì thực hiện 2-3 lần/ngày để có kết quả cải thiện tốt nhất nhé. Rất đơn giản phải không nào?!

2. Trị gàu bằng nha đam và mật ong

Không thể phủ nhận một điều rằng, nha đam và mật ong là hỗn hợp “thần dược” có nhiều công dụng trị mụn, trị sẹo, làm đẹp da và đặc biệt là có thể trị gàu rất tốt. Do mật ong có tính kháng khuẩn cao, giúp tăng cường dưỡng chất giúp da đầu chắc khỏe và kích thích tóc mọc nhanh chóng. Kết hợp với nha đam thì chắc chắn rằng bạn sẽ có mái tóc sạch gàu, chắc khỏe hơn rất nhiều đất nhé!

Trị gàu bằng nha đam – Tuyệt chiêu “đánh bay” các mảng gàu cực kỳ đơn giản - Ảnh 5
 Sự kết hợp giữa nha đam và mật ong sẽ mang lại cho bạn mới tóc bóng mượt, sạch gàu!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • Nha đam: 1 lá
  • Mật ong: 2 thìa cà phê.

Cách bước tiến hành thực hiện:

- Lá nha đam rửa sạch, chỉ lấy phần thịt bên trong và ép thành gel.

- Trộn đều mật ong với nha đam thành hỗn hợp đồng nhất.

- Thoa trực tiếp hỗn hợp này lên tóc rồi massage nhẹ nhàng

- Ủ khoảng 20 phút rồi bạn gội lại thật sạch bằng nước mát.

- Duy trì thực hiện cách này 2 lần/tuần để gàu nhanh chóng biến mất.

3. Trị gàu bằng nha đam và chanh

Chanh tươi chứa lượng axit tự nhiên dồi dào có tác dụng diệt khuẩn cực kỳ tốt, giúp tẩy tế bào chết trên bề mặt da hiệu quả, đồng thời hỗ trợ làm giảm gàu trong thời gian sớm nhất.

Trị gàu bằng nha đam – Tuyệt chiêu “đánh bay” các mảng gàu cực kỳ đơn giản - Ảnh 6
 Chanh chứa axit có công dụng diệt vi khuẩn, làm sạch bay gàu nhanh chóng!

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

  • 1 quả chanh.
  • 1 lá nha đam. 

Cách bước tiến hành thực hiện:

- Bạn gọt sạch vỏ nha đam, chỉ lấy phần thịt bên trong.

- Xay nhuyễn phần thịt nha đam.Trộn đều phần thịt nha đam xay nhuyễn với nước cốt chanh.

- Sau khi làm ướt tóc thì thoa đều hỗn hợp này lên tóc và da đầu. Massage nhẹ nhàng khoảng 1-2 phút.

- Để ủ khoảng 10-15 phút, rồi gội sạch bằng nước mát.

- Thực hiện 2-3 lần/tuần sẽ có hiệu quả cải thiện như mong muốn, da đầu sạch gàu, hết cảm giác ngứa ngáy khó chịu. 

Trên đây là tổng hợp những cách trị gàu hiệu quả tại nhà bằng nha đam. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ note thêm được một cách giải quyết các vấn đề về tóc an toàn, đơn giản và nhanh chóng sở hữu mái tóc bóng mượt, khỏe đẹp, nhìn là mê nhé! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm thu được kết quả!

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