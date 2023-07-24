Top 6 cách trị rụng tóc hiệu quả tại nhà

Rụng tóc là một vấn đề phổ biến ảnh hưởng đến mọi người thuộc mọi giới tính. Các yếu tố như di truyền, căng thẳng, mất cân bằng nội tiết tố và dinh dưỡng kém có thể góp phần gây rụng tóc. Mặc dù có nhiều sản phẩm thương mại khác nhau để chống rụng tóc, nhưng nhiều người thích các biện pháp tự nhiên hơn do giá cả phải chăng và ít tác dụng phụ. Nếu bạn đang tìm kiếm các biện pháp khắc phục hiệu quả tại nhà để ngăn ngừa rụng tóc, dưới đây là 6 lựa chọn mà bạn có thể thử. Hãy cùng đi vào khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Một động tác mát-xa da đầu đơn giản có thể mang lại điều kỳ diệu cho sức khỏe của tóc và da đầu của bạn. Dùng các đầu ngón tay massage da đầu theo chuyển động tròn khoảng 5-10 phút mỗi ngày. Điều này giúp cải thiện lưu thông máu đến các nang tóc, nuôi dưỡng chúng bằng oxy và chất dinh dưỡng, do đó làm giảm rụng tóc. Bạn có thể sử dụng dầu dừa, dầu hạnh nhân hoặc dầu ô liu để mát xa với nhiều dưỡng chất hơn.

2. Sử dụng quả lý gai Ấn Độ

Quả lý gai Ấn Độ là một thành phần phổ biến trong các phương pháp chăm sóc tóc. Nó rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất giúp nuôi dưỡng các nang tóc và làm chắc khỏe các sợi tóc. Hãy chuẩn bị một hỗn hợp sệt bằng cách kết hợp bột quả lý gai Ấn Độ với nước và nhẹ nhàng thoa lên da đầu của bạn. Để nó trong 30 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Thường xuyên sử dụng bột quả lý gai Ấn Độ sẽ có thể giúp giảm rụng tóc và kích thích tóc mọc.

3. Sử dụng hạt cỏ cà ri

Còn được gọi là hạt methi, hạt cỏ cà ri là một phương thuốc hiệu quả khác để trị rụng tóc. Hãy ngâm hạt cỏ cà ri trong nước qua đêm và nghiền chúng thành bột nhão mịn vào sáng hôm sau. Sau đó thoa hỗn hợp này lên da đầu và tóc của bạn, sau đó để yên trong khoảng 30 phút rồi rửa kỹ lại bằng nước là được. Lượng protein và axit nicotinic dồi dào trong hạt cỏ cà ri giúp củng cố hiệu quả các nang tóc và kích thích sự phát triển của tóc khỏe mạnh.

4. Nước cốt dừa

Nước cốt dừa rất giàu chất dinh dưỡng thiết yếu và có tác dụng kỳ diệu trong việc ngăn ngừa rụng tóc. Bạn chỉ việc chiết xuất nước cốt dừa tươi từ một quả dừa nạo và thoa nó lên da đầu của bạn bằng một miếng bông gòn. Massage nhẹ nhàng trong vài phút và giữ nguyên trong khoảng 30 phút, sau đó rửa kỹ lại bằng nước ấm. Nước cốt dừa sẽ giúp nuôi dưỡng các nang tóc, thúc đẩy sự phát triển của tóc và tăng thêm độ bóng cho các lọn tóc của bạn.

5. Mặt nạ trứng

Trứng là một nguồn protein tuyệt vời, rất quan trọng để ngăn ngừa rụng tóc và thúc đẩy tóc mọc khỏe mạnh. Để làm mặt nạ trứng, hãy đánh một hoặc hai quả trứng (tùy thuộc vào độ dài của tóc) rồi thoa hỗn hợp lên da đầu và tóc. Để yên trong 20-30 phút rồi rửa sạch bằng nước mát. Trứng cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc và giúp củng cố các nang tóc, giảm rụng tóc.

6. Nước ép hành tây

Nó có thể không có mùi dễ chịu nhất, nhưng nước ép hành tây là một phương pháp chữa rụng tóc hiệu quả. Chiết xuất nước ép từ một củ hành tây và thoa trực tiếp lên da đầu của bạn bằng bông gòn hoặc bàn chải. Massage nhẹ nhàng và để yên trong 30-60 phút trước khi gội đầu. Nước ép hành tây có chứa lưu huỳnh, giúp cải thiện lưu thông máu đến da đầu và thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 6 cách trị rụng tóc hiệu quả tại nhà. Với các biện pháp vừa đơn giản lại mang lại hiệu quả tuyệt vời như này, các chị em độc giả còn chần chừ gì mà không thử ngay để khắc phục tình trạng rụng tóc của mình nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công và sớm sở hữu một mái tóc chắc khỏe và bóng mượt nhé!