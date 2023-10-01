Top 5 cách trị gàu tự nhiên hiệu quả nhất!

Bạn đang phải đối mặt với tình trạng da đầu bong tróc và ngứa ngáy? Mặc dù nó không có gì nghiêm trọng hoặc dễ lây lan nhưng nó có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu dầu gội hàng ngày không có tác dụng với bạn, bạn hãy thử 5 cách trị gàu tự nhiên hiệu quả nhất ở bài viết dưới đây nhé! Hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết thôi nào!

Hạt cỏ cà ri chứa các đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm có thể giúp bạn thoát khỏi gàu. Cụ thể, một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu và Giáo dục Điều dưỡng Quốc tế cho thấy bột hạt cỏ cà ri là một giải pháp tốt cho gàu, tiêu diệt nấm gây ra gàu. Bạn chỉ cần ngâm một chén hạt cỏ cà ri qua đêm và nghiền nó vào sáng hôm sau để tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó thoa nó lên tóc và gội sạch sau nửa giờ là được nhé.

2. Nước cốt chanh

Chanh có chứa axit citric có thể giúp điều trị tình trạng khô và gàu. Cụ thể, nó giúp khôi phục lại sự cân bằng độ pH của da đầu, giúp điều trị gàu. Đồng thời, nước cốt chanh cũng chứa đặc tính kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nấm trên da đầu một cách hiệu quả. Không chỉ vậy, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó cũng chứa vitamin B, có tác dụng làm giảm nguy cơ phát triển viêm da tiết bã - một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra gàu.

3. Giấm táo

Với đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn, giấm táo (ACV) được biết đến là một trong những biện pháp tốt nhất để điều trị gàu. Cụ thể, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng giấm có thể giúp ngăn chặn nấm gây gàu. Bởi đôi khi gàu xảy ra do sự mất cân bằng độ pH của bạn, và giấm táo có thể giúp cân bằng độ pH và giảm bớt các triệu chứng này.

4. Lô hội

Theo một nghiên cứu được công bố trên BioMed Research International, lô hội có chứa đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn có thể giúp giảm viêm và giảm các triệu chứng của gàu. Nó cũng giúp giảm viêm và nhiễm nấm, có thể giúp ích thêm trong việc điều trị gàu.

5. Dầu oliu

Đây là một trong những loại dầu xả tự nhiên tốt nhất cho tóc và da đầu của bạn. Nó có thể không giúp bạn loại bỏ gàu hoàn toàn nhưng có thể giúp giảm vảy gàu. Hãy thoa một ít dầu ô liu lên da đầu khô, sau đó chải sạch gàu. Tiếp đó, ủ tóc bằng mũ tắm và gội sạch sau một giờ là được nhé.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 5 cách trị gàu tự nhiên hiệu quả nhất. Với các biện pháp đơn giản, tiết kiệm nhưng hiệu quả này, bạn hoàn toàn có thể giải quyết tình trạng gàu trên tóc ở ngay tại nhà và sở hữu được mái tóc khỏe đẹp nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.