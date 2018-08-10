5 nguyên liệu tự nhiên nhà ai cũng có này là 'tiên dược' ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn tươi trẻ

Chăm sóc da 10/08/2018 15:49

Học ngay cách sử dụng 5 nguyên liệu tự nhiên sau đây từ Stylecraze, bạn sẽ đạt được hiệu quả tuyệt vời trong việc ngăn ngừa lão hóa, duy trì vẻ tươi trẻ, rạng ngời của làn da.

Húng quế, quế, đinh hương, gừng và nghệ là 5 trong top 15 loại thảo mộc tự nhiên có khả năng ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả nhất. Nếu mong muốn sở hữu nhan sắc trẻ trung "thách thức" thời gian, bạn nên học ngay công thức làm đẹp từ các nguyên liệu này. 

Lá húng quế

Húng quế giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cực kỳ hiệu quả. Tiếp xúc thường xuyên với tia cực tím sẽ gây tổn hại cho làn da, dẫn đến tình trạng cạn kiệt collagen - hợp chất duy trì độ đàn hồi của da.

Theo các nghiên cứu, húng quế chứa nguồn dưỡng chất giúp duy trì độ ẩm, phục hồi độ mềm mịn, dẻo dai của làn da, đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn tuyệt vời.

5 nguyên liệu tự nhiên nhà ai cũng có này là 'tiên dược' ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn tươi trẻ - Ảnh 1
Húng quế, loại rau quen thuộc này có tác dụng ngăn ngừa lão hóa da tuyệt vời - Ảnh: Internet

Cách sử dụng: 

Nếu sử dụng bột lá húng quế, đầu tiên bạn phải ngâm với nước ấm khoảng 1 phút thì mới sử dụng. Ngược lại, bạn cần xay nhuyễn nếu dùng nguyên liệu tươi xanh. 

Sau đó, thêm 1 muỗng canh mật ong vào, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch mặt, lau hết nước rồi thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, nằm thư giãn khoảng 20 phút thì vệ sinh lại bằng nước mát. 

Quế

Quế là một loại thảo dược nổi tiếng trong Đông y vì các đặc tính chữa bệnh tuyệt vời. Loại nguyên liệu này còn có lợi ích chống lão hóa vì tác dụng ngăn ngừa phân hủy collagen, kéo dài độ đàn hồi của da. 

Một số nghiên cứu đã chứng minh khả năng tăng tổng hợp collagen và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa của bột quế. 

5 nguyên liệu tự nhiên nhà ai cũng có này là 'tiên dược' ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn tươi trẻ - Ảnh 2
Bột quế và mật ong là phương pháp ngăn ngừa lão hóa da tự nhiên hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách sử dụng: 

Cho 1 muỗng canh bột quế và 1 muỗng canh mật ong vào chiếc bát, trộn đều đến khi tạo thành hỗn hợp sền sệt. Sau khi vệ sinh da mặt thật sạch, dùng muỗng hoặc cọ thoa đều hỗn hợp đạt được lên, nằm yên thư giãn 5 - 7 phút thì rửa lại bằng nước ấm. 

Đinh hương

Không chỉ tốt với sức khỏe, tình dầu đinh hương còn mang đến tác dụng ngăn ngừa lão hóa da tuyệt vời. Loại thảo mộc này giàu các chất có khả năng ngăn ngừa các tác hại của gốc tự do sinh ra bởi lão hóa. Lượng lớn chất chống oxy hóa trong đinh hương làm trì hoãn quá trình thoái hóa tế bào giúp làn da tươi trẻ. 

Cách sử dụng: 

Thêm dầu đinh hương và dầu dừa với tỉ lệ bằng nhau vào chiếc bát, trộn đều là có thể dùng ngay. Thoa hỗn hợp lên da mặt đã rửa sạch, dùng tay mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, thư giãn khoảng 25 - 30 phút thì vệ sinh lại bằng nước ấm.

5 nguyên liệu tự nhiên nhà ai cũng có này là 'tiên dược' ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn tươi trẻ - Ảnh 3
Tinh dầu đinh hương mang đến hiệu quả vượt trội trong việc ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh: Internet

Gừng 

Gừng có hàm lượng chất chống oxy hóa, chất chống viêm cao giúp ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa, điều trị mụn, viêm da. 

Các nghiên cứu cho thấy loại củ này có khả năng kiểm soát sản sinh các gốc tự do có hại, ảnh hưởng xấu đến quá trình trao đổi chất, tăng oxy hóa da.

Cách sử dụng: 

Cho 2 muỗng canh dầu ô liu, 1 muỗng cà phê đường nâu và 1 muỗng canh gừng băm nhuyễn vào bát rồi trộn đều lên. Tiếp đó, hãy rửa mặt thật kỹ rồi thoa đều hỗn hợp vừa làm lên, dùng tay xoa nhẹ nhàng theo hình xoắn ốc. Sau 10 phút nữa thì rửa lại bằng nước ấm.

5 nguyên liệu tự nhiên nhà ai cũng có này là 'tiên dược' ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn tươi trẻ - Ảnh 4
Gừng có tính nóng nên nếu sử dụng nguyên liệu này để ngăn ngừa lão hóa bạn hãy kiểm tra độ kích ứng trên da tay trước - Ảnh: Internet

Nghệ

Bên cạnh khả năng điều trị mụn, viêm tuyệt vời, nghệ còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa hữu hiệu. Loại củ này rất giàu curcumin, hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ có đặc tính chống viêm triệt để giúp bảo vệ làn da khỏi các dấu hiệu lão hóa do tia cực tím từ ánh nắng mặt trời. 

Cách sử dụng: 

Chuẩn bị 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ, 1 muỗng canh nước cốt chanh, 1 muỗng canh mật ong trong chiếc bát. Tiếp đó, hãy trộn đều rồi thoa lên khắp da mặt. Sau khoảng 10 phút, bạn nên rửa lại bằng nước ấm.

5 nguyên liệu tự nhiên nhà ai cũng có này là 'tiên dược' ngăn ngừa lão hóa giúp da luôn tươi trẻ - Ảnh 5
Không chỉ ngăn ngừa lão hóa, tinh bột nghệ còn điều trị mụn rất tốt - Ảnh: Internet

Trên đây đều là những nguyên liệu tự nhiên vô cùng quen thuộc và hầu như gia đình nào cũng có, do đó, hãy tận dùng chúng để ngăn ngừa lão hóa da, đồng thời tiết kiệm được chi phí lẫn công sức. 

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