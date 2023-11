4 loại thực phẩm đẩy nhanh tốc độ lão hóa da khiến bạn già đi trông thấy

Rượu

Các gốc tự do là kẻ thù của sức khỏe. Chúng là thủ phạm gây ra lão hóa sớm, xơ vữa động mạch, tạo huyết khối. Các gốc tự do được chia thành loại nội sinh và ngoại sinh. Gốc tự do nội sinh được sinh ra từ sự trao đổi chất của cơ thể. Trong khi đó, gốc tự do ngoại sinh đến từ những yếu tố tác động khác. Ví dụ như khi gan cố gắng xử lý độc tố trong rượu, nó sẽ tạo ra nhiều gốc tự do hơn lượng chất chống oxy hóa trong cơ thể, gây stress oxy hóa và làm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.