4 loại thực phẩm đẩy nhanh tốc độ lão hóa da khiến bạn già đi trông thấy

Các gốc tự do là kẻ thù của sức khỏe . Chúng là thủ phạm gây ra lão hóa sớm, xơ vữa động mạch, tạo huyết khối. Các gốc tự do được chia thành loại nội sinh và ngoại sinh. Gốc tự do nội sinh được sinh ra từ sự trao đổi chất của cơ thể. Trong khi đó, gốc tự do ngoại sinh đến từ những yếu tố tác động khác. Ví dụ như khi gan cố gắng xử lý độc tố trong rượu, nó sẽ tạo ra nhiều gốc tự do hơn lượng chất chống oxy hóa trong cơ thể, gây stress oxy hóa và làm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Một mặt, sản phẩm thịt chế biến có hàm lượng muối cao sẽ làm tổn thương niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng cho thận, đồng thời làm tăng huyết áp, làm tổn thương tất cả các khía cạnh trong cơ thể và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Mặt khác, thịt chế biến có chứa một lượng lớn nitrite, được WHO đánh giá là chất gây ung thư hạng nhất. Tiêu thụ lâu dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng, đồng thời cũng sẽ gây ra ung thư tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tụy và ung thư vú.

Thức ăn chiên xào

Thực tế, thực phẩm chiên trong dầu ở nhiệt độ cao có thể sinh ra các gốc tự do gây tổn thương tế bào trên da. Tiếp xúc với các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa do xảy ra phản ứng liên kết chéo. Liên kết chéo ảnh hưởng đến các phân tử ADN và có thể ảnh hưởng tới độ đàn hồi của da.

Ngoài ra, lượng muối trong các thực phẩm chiên khi chúng ta ăn vào có thể rút nước ra khỏi da và dẫn đến mất nước. Điều này sẽ làm cho da dễ bị nhăn hơn. Đối với những tín đồ của thức ăn chiên, hãy đổi khoai tây chiên thành khoai lang nướng hoặc khoai lang chiên. Khoai lang rất giàu đồng chống lão hóa, giúp thúc đẩy sản xuất collagen.

Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có đường

Một nghiên cứu được thực hiện tại Vương quốc Anh cho thấy rằng ăn đường thường xuyên không chỉ làm tăng chu vi vòng eo mà còn khiến lão hóa sớm, các sợi đàn hồi trên da trở thành nếp nhăn và đốm, hiện tượng này đặc biệt rõ rệt trong thời kỳ kinh nguyệt ở phụ nữ. Chế độ ăn nhiều fructose cũng có thể khiến não chậm phát triển, gây rối loạn trí nhớ, và đại não suy yếu trước tuổi.