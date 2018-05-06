3 công dụng dưỡng da tuyệt vời từ nước cơm phụ nữ không nên bỏ phí

Chăm sóc da 06/05/2018 09:48

Nước cơm không chỉ bổ cho sức khỏe mà còn là nguyên liệu dưỡng da cực kỳ tuyệt vời. Bạn sẽ bất ngờ với những công dụng dưới đây của nước cơm.

Nước cơm là một trong những nguyên liệu dưỡng da “thần thánh” của phụ nữ châu Á. Khác với nước vo gạo, nước cơm là nước gạo đun sôi có nhiều dưỡng chất và ít gây kích ứng cho da hơn.

Nước cơm có thể dùng để dưỡng da và dưỡng tóc, là thành phần giúp da sáng khỏe và trị mụn hiệu quả. Đắp mặt nạ bằng nước cơm đều đặn giúp da căng bóng và trắng bật tông. Đồng thời, hương thơm từ gạo còn giúp bạn thư giãn sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

Dưới đây là những công dụng dưỡng da từ nước cơm có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Đừng chỉ dùng nước cơm để ăn mà hãy chắt ra một chút để dưỡng da hàng ngày thôi nào!

3 công dụng dưỡng da tuyệt vời từ nước cơm phụ nữ không nên bỏ phí - Ảnh 1

Dùng nước cơm dưỡng da rất hiệu quả và tiện lợi với phụ nữ châu Á - Ảnh: Internet

Nước cơm trị mụn trứng cá

Pha loãng 2 thìa nước cơm với 1 thìa bột nghệ đắp lên mụn trứng cá sẽ giúp nhân mụn nhanh khô và cồi mụn sẽ tự trồi ra ngoài mà không cần phải nặn. Nghệ với nước cơm đều có tác dụng làm trắng da tự nhiên và xóa mờ thâm sẹo.

Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp thấm 1 miếng bông tẩy trang vào nước cơm vẫn còn ấm, sau đó đắp lên vùng da bị mụn đầu đen. Hơi nóng từ nước cơm sẽ giúp lỗ chân lông nở ra, còn nước cơm sẽ thấm vào lỗ chân lông, đẩy nhân mụn ra ngoài bề mặt da một cách nhẹ nhàng.

3 công dụng dưỡng da tuyệt vời từ nước cơm phụ nữ không nên bỏ phí - Ảnh 2

Nước cơm làm giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá và mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Toner nước cơm se khít lỗ chân lông

Vào mùa hè, khi thời tiết nóng ẩm thì lỗ chân lông thường có xu hướng nở rộng ra, khiến da mặt tiết nhiều dầu thừa và dễ sinh mụn. Lỗ chân lông cũng khiến da mặt bạn trông kém mịn màng và thậm chí có thể chảy xệ da nếu tình trạng lỗ chân lông to kéo dài.

Hãy pha loãng 1 thìa cà phê nước cơm với 4-5 thìa cà phê nước khoáng ướp lạnh. Việc này vừa giúp nước cơm mau nguội để bạn có thể dùng ngay, vừa giúp lỗ chân lông được thu lại nhanh chóng.

Chuẩn bị sẵn 1 miếng bông tẩy trang, thấm đẫm toner nước cơm mát lạnh rồi lau nhẹ lên da. Mặt bạn sẽ được lấy sạch bụi bẩn, đồng thời nước cơm sẽ tạo một lớp màng giữ ẩm cho da, se lỗ chân lông và cân bằng độ pH tự nhiên trên da mặt.

Đắp mặt nạ bằng nước cơm ngừa lão hóa

3 công dụng dưỡng da tuyệt vời từ nước cơm phụ nữ không nên bỏ phí - Ảnh 3

Dưỡng da bằng nước cơm đều đặn giúp da trắng mịn, ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Nước cơm sệt sẽ là một thành phần rất tốt trong công thức mặt nạ giúp săn chắc da, làm chậm tiến trình lão hóa.

Cách làm:

- Múc 2 thìa nước cơm vào bát, đậy kín rồi để trong tủ lạnh khoảng 20 phút để nước cơm nguội

- Thêm vào nước cơm ½ lòng trắng trứng gà, 2 thìa bột gạo, trộn đều

- Thoa mặt nạ lên toàn bộ da mặt, nằm thư giãn khoảng 20-30 phút đến khi mặt nạ khô bớt trên da thì rửa lại với nước ấm

Để tăng hiệu quả dưỡng da với nước cơm, sau khi đắp mặt nạ ngừa lão hóa, bạn nên thoa thêm toner từ nước cơm theo công thức bên trên để da được dưỡng ẩm và bảo vệ tối đa.

Chắt sữa tươi vào nước gạo đun lên để thoa theo cách này, 10 người làm thì cả 10 người ưng vì da căng mịn như em bé, không một vết thâm mụn sau 15 phút

Chắt sữa tươi vào nước gạo đun lên để thoa theo cách này, 10 người làm thì cả 10 người ưng vì da căng mịn như em bé, không một vết thâm mụn sau 15 phút

Chỉ sau lần áp dụng đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy làn da có sự khác biệt rõ rệt, không những mềm mại, mịn màng mà còn lên tông rõ rệt.

Xem thêm
Từ khóa:   nước cơm dưỡng da nước cơm bí quyết làm đẹp

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 3 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp