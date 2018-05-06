3 công dụng dưỡng da tuyệt vời từ nước cơm phụ nữ không nên bỏ phí

Nước cơm có thể dùng để dưỡng da và dưỡng tóc, là thành phần giúp da sáng khỏe và trị mụn hiệu quả. Đắp mặt nạ bằng nước cơm đều đặn giúp da căng bóng và trắng bật tông. Đồng thời, hương thơm từ gạo còn giúp bạn thư giãn sau một ngày dài làm việc căng thẳng.

Nước cơm là một trong những nguyên liệu dưỡng da “thần thánh” của phụ nữ châu Á. Khác với nước vo gạo, nước cơm là nước gạo đun sôi có nhiều dưỡng chất và ít gây kích ứng cho da hơn.

Dưới đây là những công dụng dưỡng da từ nước cơm có thể sẽ khiến bạn bất ngờ. Đừng chỉ dùng nước cơm để ăn mà hãy chắt ra một chút để dưỡng da hàng ngày thôi nào!

Dùng nước cơm dưỡng da rất hiệu quả và tiện lợi với phụ nữ châu Á - Ảnh: Internet

Nước cơm trị mụn trứng cá

Pha loãng 2 thìa nước cơm với 1 thìa bột nghệ đắp lên mụn trứng cá sẽ giúp nhân mụn nhanh khô và cồi mụn sẽ tự trồi ra ngoài mà không cần phải nặn. Nghệ với nước cơm đều có tác dụng làm trắng da tự nhiên và xóa mờ thâm sẹo.

Ngoài ra, bạn có thể trực tiếp thấm 1 miếng bông tẩy trang vào nước cơm vẫn còn ấm, sau đó đắp lên vùng da bị mụn đầu đen. Hơi nóng từ nước cơm sẽ giúp lỗ chân lông nở ra, còn nước cơm sẽ thấm vào lỗ chân lông, đẩy nhân mụn ra ngoài bề mặt da một cách nhẹ nhàng.

Nước cơm làm giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá và mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Toner nước cơm se khít lỗ chân lông

Vào mùa hè, khi thời tiết nóng ẩm thì lỗ chân lông thường có xu hướng nở rộng ra, khiến da mặt tiết nhiều dầu thừa và dễ sinh mụn. Lỗ chân lông cũng khiến da mặt bạn trông kém mịn màng và thậm chí có thể chảy xệ da nếu tình trạng lỗ chân lông to kéo dài.

Hãy pha loãng 1 thìa cà phê nước cơm với 4-5 thìa cà phê nước khoáng ướp lạnh. Việc này vừa giúp nước cơm mau nguội để bạn có thể dùng ngay, vừa giúp lỗ chân lông được thu lại nhanh chóng.

Chuẩn bị sẵn 1 miếng bông tẩy trang, thấm đẫm toner nước cơm mát lạnh rồi lau nhẹ lên da. Mặt bạn sẽ được lấy sạch bụi bẩn, đồng thời nước cơm sẽ tạo một lớp màng giữ ẩm cho da, se lỗ chân lông và cân bằng độ pH tự nhiên trên da mặt.

Đắp mặt nạ bằng nước cơm ngừa lão hóa

Dưỡng da bằng nước cơm đều đặn giúp da trắng mịn, ngừa lão hóa - Ảnh: Internet

Nước cơm sệt sẽ là một thành phần rất tốt trong công thức mặt nạ giúp săn chắc da, làm chậm tiến trình lão hóa.

Cách làm:

- Múc 2 thìa nước cơm vào bát, đậy kín rồi để trong tủ lạnh khoảng 20 phút để nước cơm nguội

- Thêm vào nước cơm ½ lòng trắng trứng gà, 2 thìa bột gạo, trộn đều

- Thoa mặt nạ lên toàn bộ da mặt, nằm thư giãn khoảng 20-30 phút đến khi mặt nạ khô bớt trên da thì rửa lại với nước ấm

Để tăng hiệu quả dưỡng da với nước cơm, sau khi đắp mặt nạ ngừa lão hóa, bạn nên thoa thêm toner từ nước cơm theo công thức bên trên để da được dưỡng ẩm và bảo vệ tối đa.