Mẹo chữa giật mình cho trẻ sơ sinh giúp con yên giấc hàng đêm

Một số nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh giật mình khi ngủ

Hiện tượng trẻ sơ sinh giật mình khi ngủ chủ yếu do 2 nguyên nhân gây ra là: sinh lý, môi trường và bệnh lý. Nếu là do các nguyên nhân sinh lý và môi trường như tâm lý bất an, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi; tiếng ồn lớn; hay từ phản xạ Moro. Trong đó, phản xạ Moro là một phản xạ sinh lý bình thường và vô hại, vì sau sinh bé chuyển từ môi trường trong tử cung của mẹ sang môi trường mới nên tự tạo phản xạ giật mình để bảo vệ bản thân trước những nguy cơ đe dọa. Phản xạ này sẽ hết sau khi trẻ được 3 - 6 tháng tuổi. Vì vậy, bố mẹ không nên quá lo lắng.

Nếu do nguyên nhân bệnh lý như: Trào ngược dạ dày, thiếu Canxi, bị ốm, bệnh tim, cơ thể suy nhược, thiếu máu kéo dài hoặc hệ thần kinh trung ương bị tổn thương thì bố mẹ cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và chữa trị hiệu quả, làm giảm nguy cơ bị chậm nhận thức.