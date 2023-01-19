Với những ông bố có tên họ thuộc những dòng họ đông dân số ở Việt Nam như Nguyễn, Phạm, Trần, Lê... thì việc tìm 1 cái tên ý nghĩa, hay và hợp với tên họ không hề khó vì có rất nhiều bé đã từng sở hữu những cái tên hay, có thể tham khảo. Thế nhưng trường hợp của gia đình vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi lại khác hẳn.

Nam ca sĩ Ông Cao Thắng có họ là "Ông", anh nằm trong top dòng họ hiếm nhất ở Việt Nam. 2 thành viên khác trong gia đình Ông Cao Thắng cũng có cái tên rất kêu và đặc biệt là Ông Thoại Liên (em gái Ông Cao Thắng), Ông Thoại Linh (chị gái Ông Cao Thắng). Chính vì thế, việc đặt tên cho con gái đầu lòng nhà Ông Cao Thắng - Đông Nhi chắc hẳn phải mất 1 thời gian rất lâu.

Ít giờ sau khi cháu nội gia tộc họ Ông chào đời, mọi người đã biết được tên thân mật em bé nhà Đông Nhi là Winnie (trước định đặt là Sữa) nhưng lại luôn tò mò xem vợ chồng chàng thiếu gia ngành nhựa sẽ đặt tên thật cho con gái là gì khi "bố họ Ông".

Thậm chí nhiều cư dân mạng đã phải đi trước một bước hộ gia đình Ông Cao Thắng. Mọi người đã thi nhau mách những tên hay, dễ gọi dành cho các bé gái họ Ông. Trong đó, nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên hào hứng góp ý cho vợ chồng Đông Nhi rằng "Theo mình nên đặt con gái tên "Ổng", chữ lót là "Hỏi". Tên đầy đủ là Ông Hỏi Ổng". Dưới chia sẻ của nam danh hài Quách Ngọc Tuyên, danh hài Hoài Linh cũng ngay lập tức nghĩ ra 1 cái tên độc lạ cho con gái Đông Nhi là "Ông Sinh Gái".

Những cái tên mà Quách Ngọc Tuyên, Hoài Linh hay mọi người nghĩ ra cho con gái Đông Nhi - Ông Cao Thắng đều hay và độc lạ, ý nghĩa vô cùng. Tuy nhiên không ai có thể ngờ rằng, chính vợ chồng Ông Cao Thắng lại tìm ra được một cái tên nghe rất duyên dáng cho bé Winnie.

Theo đó, trong một bài đăng công khai chính thức tên con gái, nữ ca sĩ Đông Nhi đã thổ lộ tên con gái cô là Yên Nhi - tên đầy đủ là Ông Yên Nhi. "Cám ơn con vì đã có mặt ngay cột mốc đặc biệt này trong cuộc đời ba mẹ nhé Ông Yên Nhi, một cô gái màu hồng tươi sáng điểm tô thêm cho cuộc sống từ đây về sau của ba mẹ" - Giọng ca Ta là của nhau viết. Đông Nhi đã giải thích luôn ý nghĩa tên của ái nữ rằng cô mong con gái chính là "màu hồng tương sáng" giúp điểm tô thêm cho cuộc sống của ba mẹ từ nay về sau.

Nhưng ít người nghĩ khi được phân tích kĩ càng ra về cái tên Ông Yên Nhi, lại càng thấy được vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng vô cùng kĩ càng khi đặt tên cho con. Theo đó, chữ Yên thuộc mệnh Hỏa theo Hán tự/ Hành của năm: Thổ/ Luận giải: tương sinh với bản mệnh, rất tốt. Chữ Nhi thuộc mệnh Kim theo Hán tự/ Hành của năm: Thổ Luận giải: tương sinh với bản mệnh, rất tốt. Có thể thấy, con gái của Đông Nhi sinh năm 2020 - năm Thổ nên cái tên hoàn toàn hợp mệnh.

Quả thật qua câu chuyện của gia đình Ông Cao Thắng mới thấy được sinh được cô công chúa đã quý giá mà chọn được một cái tên mang đến những điều bình an, tốt đẹp cho bé suốt cuộc đời lại càng khó khăn hơn nữa. Do đó mới có những câu chuyện nhiều gia đình phải cùng nhau bàn bạc suốt nhiều tháng liền mới lựa chọn ra được cái tên cho con vừa hợp mệnh phong thủy, vừa hợp họ của bố, vừa hợp họ của mẹ, vừa hợp tuổi bố mẹ... Tất cả những lựa chọn đó đều là vì bố mẹ quá yêu thương, luôn mong mang đến được với thế giới thì sẽ dành tặng con những điều tốt nhất.

Nếu bạn cũng là một người cha, người mẹ có tên họ "Ông" thuộc Top họ hiếm nhất Việt Nam, có thể tham khảo thêm các tên sau cho bé gái:

- Đặt tên cho con gái họ Ông mang ý nghĩa thông minh, tài giỏi

Huệ Linh: Con là cô nàng thông minh, đoan trang.

Mẫn Hoa: Cô gái xinh đẹp như hoa, thông minh và tài giỏi.

Tú Anh: Con gái cha mẹ có vẻ đẹp thanh tú, tài năng và rất thông minh.

Anh Thư: Con là cô gái thông minh và vô cùng tài giỏi.

- Đặt tên cho con gái họ Ông mang ý nghĩa tài lộc và bình an, may mắn

Bảo Ngân: Con gái chính là bảo vật quý giá của gia đình.

Bảo Yến: Cha mẹ mong con có cuộc sống an nhàn, sung túc và gặp nhiều may mắn.

Kiều Oanh: Con là cô gái duyên dáng, yêu kiều.

Nhật Hạ: Con chính là niềm vui, điều tốt lành đến với mọi người.

Ngọc Ngân: Cha mẹ mong cuộc sống của con luôn sung túc, giàu

Khánh Hân: Con là cô gái luôn mang niềm vui cho mọi người.

- Đặt tên cho con gái họ Ông mang ý nghĩa xinh đẹp, cao sang và hiếu thảo

Hiền Thảo: Cha mẹ mong con luôn là cô gái hiếu thảo, hiền lành.

Ngọc Điệp: Cha mẹ mong con luôn xinh đẹp, đáng yêu.

Thảo Ngân: Cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp như một loài cỏ.

Như Ngọc: Cô gái xinh đẹp như hoa như ngọ

Ngọc Bích: Con là viên ngọc màu xanh hoàn mỹ.

- Đặt tên cho con gái họ Ông mang ý nghĩa mềm mại, nữ tính

Diệu Hạnh: Một cô gái hiền dịu, nết na và thùy mị.

Phương Diễm: Con là cô gái có vẻ đẹp yêu kiều, diễm lệ.

Phương Dung: Mong con là cô gái có tấm lòng nhân hậu, vị tha.

Thục Uyên: Con là cô gái hiền thục, dịu dàng và đoan trang.

Thùy Trang: Con là cô gái đoan trang, lịch sự và rất thùy mị.

Phương Trân: Cha mẹ mong con luôn có cuộc sống bình dị, yên ổn và được mọi người yêu thương.