Chăm sóc làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh, mẹ cần chú ý điều gì?

Trang phục tránh kích ứng da

Mẹ cần kiểm tra tã trẻ sơ sinh thường xuyên. Thay tã khi bị ướt hoặc bẩn. Không nên quấn tã quá kín. Nên dùng tã chất liệu cotton, tã dán để da bé thông thoáng, không bị bít kín.

Trang phục của trẻ sơ sinh cần thông thoáng, dễ hút mồ hôi, vật liệu nên chọn là cotton. Mẹ nên giặt sạch trước khi cho trẻ mặc. Khi giặt chú ý không để chung đồ của trẻ sơ sinh và đồ của gia đình.

Mẹ nên lựa chọn trang phục làm từ chất liệu cotton cho làn da nhạy cảm của trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ cũng không nên cho trẻ đội nón vì có thể khiến trẻ bị đổ mồ hôi, gây ngạt khó chịu. Hạn chế việc sử dụng găng tay cho trẻ tránh nguy cơ bức bí. Nếu lo lắng móng tay trẻ cào rách mặt, mẹ có thể cắt móng tay cho con. Bác sĩ Thùy Dương cho biết móng tay trẻ mềm, nếu không may cào mặt vẫn không để lại sẹo.

Nhiệt độ phòng thích hợp tạo độ ẩm cho da

Đối với trẻ sinh đủ tháng, nhiệt độ phòng lý tưởng từ 28 - 30 độ C. Trẻ sinh non nên nằm trong phòng có nhiệt từ 30 - 32 độ C. Trong thời tiết nắng nóng hiện tại, mẹ cần lưu ý giữ nhiệt độ phòng ở mức thích hợp.

Nhiệt độ điều hòa thích hợp cho da trẻ sơ sinh là 28 độ C - Ảnh minh họa: Internet

Nếu dùng quạt, mẹ cần hạn chế để luồng gió thổi thẳng vào người trẻ. Khi sử dụng điều hòa cho trẻ sơ sinh, lưu ý nhiệt độ thích hợp là 28 độ C đồng thời làm ẩm phòng bằng khăn tắm thấm ướt. Mẹ có thể sử dụng tấm khăn này treo giữa phòng, để gần luồng gió máy lạnh. Máy phun sương, chậu nước có bề mặt đủ lớn... trong phòng cũng là những giải pháp giúp da trẻ sơ sinh không bị khô.

Không sử dụng phấn rôm, các chất kích ứng

Bác sĩ Thùy Dương khuyến cáo cha mẹ không nên sử dụng phấn rôm vì bột phấn có thể gây sặc, kích ứng đường hô hấp hoặc bít lỗ chân lông trẻ sơ sinh.

Ngoài ra, mẹ nên tránh các sản phẩm vệ sinh cơ thể có mùi thơm dễ dẫn đến kích ứng da. Mẹ cũng không nên cho trẻ dùng các loại dầu gió vì dễ gây tổn thương da trẻ.

Massage làn da trẻ sơ sinh

Massage đúng cách cho trẻ không chỉ làm tăng quá trình tuần hoàn máu trong cơ thể, giúp trẻ ngủ tốt hơn, ít khóc hơn mà còn tăng sự kết nối giữa mẹ và bé.

Nếu phát hiện làn da trẻ sơ sinh xuất hiện mụn nước, mụn mủ, sần sùi, tấy đỏ bất thường, mẹ không nên tự xử lý mà nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ chuyên khoa.