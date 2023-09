Các triệu chứng quai bị thường gặp ở trẻ em, cha mẹ cần hết sức cảnh giác

Triệu chứng trẻ mắc bệnh quai bị

Quai bị (Mumps) là bệnh viêm tuyến mang tai do siêu vi và vi trùng gây nên. Đây là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan chủ yếu qua đường hô hấp do nước bọt bị nhiễm trùng khi bệnh nhân nói chuyện, ho hoặc hắt hơi. Trẻ em trong độ tuổi từ 5 – 14 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh nhất.

Theo các bác sĩ, trẻ em mắc bệnh quai bị do siêu vi không phải đến bệnh viện điều trị. Bệnh phát từ 5 – 7 ngày sẽ khỏi. Trường hợp trẻ bị bệnh quai bị do vi trùng sẽ có dấu hiệu sốt cao, ói mửa, nhức đầu, bộ phận sinh dục sưng to.