Những bài thuốc dân gian nổi tiếng trị bệnh viêm họng hạt cho trẻ em

Chăm sóc con 22/05/2018 19:05

Lá hẹ, củ cải trắng, quả lê... không chỉ là những thực phẩm phổ biến mà còn là phương thuốc dân gian nổi tiếng trong việc trị chứng viêm họng hạt ở trẻ em.

Sức đề kháng chưa hoàn thiện ở trẻ em là nguyên nhân dễ mắc các bệnh về đường hô hấp, trong đó có viêm họng hạt. Trẻ bị bệnh này còn do sự thay đổi về thời tiết, sự tấn công mạnh mẽ của một số loại vi rút khi vào mùa dịch.

Thời điểm bệnh viêm họng hạt mới khởi phát, mẹ có thể áp dụng các bài thuốc dân gian chữa trị cho trẻ em mà chưa cần đến sự can thiệp của các loại thuốc khác.  

Bài thuốc dân gian chữa bệnh viêm họng hạt cho trẻ em

Lá hẹ chưng đường phèn

Lá hẹ tính ấm có tác dụng cầm máu, tiêu đờm, bổ thận, tán huyết, giải độc hành khí. Vì lành tính nên lá hẹ thường dùng làm phương thuốc trị ho cho trẻ em.

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Lá hẹ chưng đường phèn là bài thuốc dân gian nổi tiếng chữa viêm họng hạt cho trẻ em - Ảnh minh họa: Internet

Để trị viêm họng hạt cho trẻ, mẹ dùng 1 nắm nhỏ lá hẹ rửa sạch, thêm ít đường phèn rồi đem hấp cách thủy đến khi lá hẹ chín, mất vị cay. Sau cùng chắt lấy nước cho trẻ uống mỗi lần từ 3 – 4 thìa, ngày 3 lần trong vòng 2 – 3 ngày sẽ thuyên giảm.

Hỗn hợp nước củ cải, quả lê

Củ cải và quả lê có khả năng chữa chứng viêm họng hạt ở trẻ. Mẹ chỉ cần lấy 3 củ cải trắng, 2 quả lê, 300ml mật ong để làm thuốc.

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Củ cải và quả lê có thể xay nhuyễn lấy nước cho trẻ uống để chữa viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên, mẹ rửa sạch củ cải và lê, gọt vỏ, thái nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Tiếp đến, lọc lấy nước cốt, sau đó cho vào nồi đun cùng mật ong. Mẹ lưu ý để lửa nhỏ vừa, khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sệt lại thì tắt bếp, để nguội. Đổ hỗn hợp đã chưng vào chai thủy tinh và cho trẻ dùng dần với liều lượng 3 lần/ngày trong vòng 3 – 5 ngày để bệnh nhanh khỏi.

Rau diếp cá

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Chữa viêm họng hạt cho trẻ bằng rau diếp cá là cách làm đơn giản, hiệu quả thường được nhiều bà mẹ áp dụng - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá còn có tên gọi khác là rau dấp cá hay ngư tinh thảo. Theo Đông y, diếp cá vị tanh, tính hàn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu, sát trùng, thường được sử dụng trong các bài thuốc chữa bệnh trĩ, viêm họng, trị táo bón cho trẻ em. Mẹ có thể dùng rau diếp cá xay lấy nước hoặc nấu cháo trắng cho bé uống hoặc ăn liên tục từ 3 – 5 ngày để trị chứng viêm họng hạt.

Gừng tươi

Ngoài những nguyên liệu dễ tìm nói trên, nhiều bà mẹ còn dùng gừng tươi để chữa bệnh viêm họng hạt cho trẻ. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho biết dùng gừng chữa viêm họng hạt chỉ nên áp dụng cho trẻ từ 13 tuổi trở lên.

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Trẻ trên 13 tuổi bị viêm họng hạt có thể dùng hỗn hợp gừng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Theo đó, mẹ nên kết hợp sử dụng gừng tươi và mật ong làm thuốc chữa viêm họng hạt cho trẻ bằng cách: Lấy 1 củ gừng tươi rửa sạch, giã nát, vắt lấy nước. Dùng nước cốt gừng trộn với mật ong theo tỷ lệ 1:1. Khi trẻ mới bắt đầu bị viêm họng hạt, mẹ cho trẻ uống 1 muỗng cà phê hỗn hợp gừng mật ong 3 lần/ngày, liên tục trong 5 ngày.

Chúc các mẹ thành công khi áp dụng các bài thuốc dân gian chữa viêm họng hạt cho trẻ em nói trên!

*Thông tin mang tính tham khảo.

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